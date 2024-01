Carnet de la critique : Célébrer la télévision à la 75e édition des Emmys | Divertissement

La seule façon pour qu’il y ait moins de suspense aux 75ème Emmy Awards — retardé de plusieurs mois par les grèves des scénaristes et des acteurs — serait s’ils avaient annoncé les gagnants à l’avance.

Ce qu’ils avaient en quelque sorte l’impression d’avoir – si vous aviez vu le Globes dorés et le Prix ​​​​du choix des critiques plus tôt dans ce mois saturé de récompenses. Y a-t-il eu une autre démonstration de mérite en plus Succession, L’ours, et Bœuf? Tous les grands spectacles (chacun représenté sur ma propre liste des meilleurs de 2023), mais allez, électeurs des Emmy, répartissez la richesse la prochaine fois.

Au lieu de se ronger les ongles, le jeu et l’hôte occupé Antoine Anderson a servi un festin de nostalgie télévisée digne d’une cérémonie marquante, en commençant par un mélange musical de chansons thématiques soutenues par une chorale de Compton. Il y a eu de nombreuses réunions de casting, apparaissant sur des reconstitutions de décors emblématiques comme le Acclamations bar, le Sopranos cabinet de thérapeute, Tous dans la familleLe salon du Bunker et Martinc’est d’une autre génération, Ally McBealla salle de bain unisexe (avec danse maladroite requise), J’aime lucyla chaîne de montage du chocolat.

Vous devez donner au spectacle de cette année un A pour l’effort. Peut-être une note un peu moindre pour l’exécution et l’écriture – pourquoi ne pas laisser Tina Fey et Amy Poehler raconter de vraies blagues sur le Mise à jour du week-end ensemble? – mais tout ce que je demande la plupart des années, c’est qu’une cérémonie de remise de prix ressemble à une célébration de la forme d’art qu’elle récompense. Et pour l’essentiel, c’est ainsi que s’est déroulée la soirée, remplie de 27 récompenses parmi les hijinks pleins d’entrain – avec presque trop de O debout pour les compter. (On ne peut pas reprocher au public bien habillé de vouloir se dégourdir les jambes de temps en temps.)

Les premières ovations ont été parmi les plus percutantes, saluant le présentateur dépassé Christine Applegate pour saluer son endurance tout en faire face à la sclérose en plaques. “Tu me fais totalement honte [and my] handicap en se levant », a-t-elle plaisanté, notant plus tard : « Nous n’avons pas besoin d’applaudir à chaque fois que je fais quelque chose. » Oui, ils ont. Et puis vint l’une des véritables légendes vivantes de la nuit, Carole Burnettpour annoncer l’actrice principale gagnante de la comédie (École primaire Abbottc’est Quinta Brunsonl’un des très rares non-Ours victoires en comédie) et notons les progrès qui ont été réalisés depuis que son émission de variétés pionnière a cessé de diffuser il y a 46 ans. “Cela me réchauffe vraiment le cœur de voir à quel point les hommes se débrouillent bien dans la comédie maintenant.” Elle n’a pas perdu une miette.

La seule erreur de calcul grave a été de faire de Mama Doris, l’acolyte fréquente d’Anderson, un outil humain pour les barrages. Quand maman a coupé la répétition Le Lotus Blanc gagnant Jennifer Coolidge, juste après avoir dit : « Je veux remercier tous les méchants gays », ce n’est pas à l’actrice à qui je voulais donner le crochet. Heureusement, elle a réduit ses interruptions au minimum. Et quand l’inestimable Jean Oliviergagnant ce qui semble être son 300ème Emmy pour La semaine dernière ce soira refusé de partir sans être joué et a commencé à réciter toute la composition de l’équipe de football de Liverpool, le gadget était correctement dégonflé, même s’il était difficile d’ignorer la panique de certains gagnants, la plupart semblant se précipiter dans leurs discours.

Une exception notable : Niecy Nash-Bettsqui a crié à sa propre maman après avoir remporté un Emmy de soutien pour son rôle dramatique dans Dahmer-Monster : L’histoire de Jeffrey Dahmer. “Je veux remercier moi!“, a-t-elle crié en triomphe, “pour avoir cru en moi et avoir fait ce qu’ils disaient que je ne pouvais pas faire”, ajoutant: “Vas-y, ma fille, avec ton mauvais moi.” C’est ce qu’elle a fait, acceptant le prix « au nom de chaque femme noire et brune qui n’a pas été entendue mais qui est trop surveillée. … En tant qu’artiste, mon travail consiste à dire la vérité au pouvoir, et bébé, je le ferai jusqu’au jour de ma mort. Amen, ma sœur.

Il n’y a pas eu d’appel direct aux politiciens lors de la soirée des caucus de l’Iowa, mais l’importance de la diffusion le soir de l’anniversaire de Martin Luther King Jr. n’a pas échappé au rassemblement. Un extrait du discours du leader des droits civiques « J’ai un rêve » a été diffusé au générique de clôture, et l’inclusion et la représentation ont été les clés de la remise du Prix du Gouverneur à GLAAD, le groupe de défense des médias LGBTQ. Quand RuPaul a accepté la cinquième victoire consécutive pour La course de dragsters de RuPaul dans la catégorie du concours de téléréalité, l’animatrice très honorée a déclaré : « Si une drag queen veut vous lire une histoire dans une bibliothèque, écoutez-la, car la connaissance, c’est le pouvoir et si quelqu’un essaie de restreindre votre accès au pouvoir, il essaie de le faire. pour vous faire peur.

Mais surtout, on se souviendra des Emmys de cette année pour la façon dont ils ont rappelé l’histoire de la télévision, du public applaudissant l’apparition de Dynastiec’est toujours glamour Joan Collins à l’utilisation poignante du Amis chanson thème pendant le segment In Memoriam. Pour une nuit, nous étions dans le « quartier de Mister Anderson » et, au mieux, nous nous sentions comme à la maison.

Plus de titres :