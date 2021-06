Carnet de journaliste de l’Euro 2020 du Pays de Galles : Rob Page a favorisé une mentalité de club, mais par qui va-t-il commencer ? | Actualités footballistiques

Le Pays de Galles intensifie ses préparatifs pour l’Euro 2020 après son arrivée en Azerbaïdjan avant ses deux premiers matches de groupe.

L’équipe de Rob Page dispute trois matchs du groupe A en neuf jours, à commencer par la Suisse le 12 juin à Bakou. Ils affrontent également l’Italie et la Turquie.

Le retour en forme de Gareth Bale vers la fin de la saison de Premier League est de bon augure pour le Pays de Galles, qui a atteint les demi-finales en 2016 et aura besoin de son capitaine à son meilleur s’il veut reproduire cet exploit.

Mais qu’en est-il du reste de l’équipe ?

Journaliste de Sky Sports News Geraint Hugues raconte au podcast Sky Sports Football Euros comment il pense que le Pays de Galles s’en sortira à l’Euro 2020, l’impact de Page et ses dilemmes de sélection avant le tournoi.

Comment est l’ambiance dans le camp ?

Le Pays de Galles s’acclimate à son nouvel environnement



« Il y a certainement un sentiment d’excitation car les tournois majeurs pour le Pays de Galles ne se déroulent pas trop souvent. Il s’est écoulé 58 ans entre la Coupe du monde 1958 et l’Euro 2016, donc le pays ne prend pas de telles choses pour acquises. Il y a un frémissement confiance qui n’est pas née de l’arrogance, mais juste basée sur la capacité au sein de l’équipe.

« Ils sont un peu plus que Gareth Bale. Aaron Ramsey est un autre nom évident, mais il y a des jeunes joueurs vraiment excitants et ces championnats pourraient être une percée pour eux. Dan James et Joe Rodon ont de grands rôles à jouer, et nous allons voyez à quel point ils sont vraiment bons.

« Je pense que Rodon sera jumelé dans une défense avec Ben Davies, qui est si expérimenté et toujours bon. Il y a un vrai rythme dans cette équipe galloise, mais la surprise et l’excitation sont tempérées car ils étaient à l’Euro il y a cinq ans. Ils ‘ ne sont pas assez arrogants pour penser qu’ils vont à nouveau se qualifier pour les demi-finales et ils savent qu’ils devront le gagner, mais ils croient en leurs capacités.

















Le milieu de terrain gallois Joe Allen a déclaré que l’équipe se concentrerait sur la tâche qui l’attendait, plutôt que de revenir sur sa campagne 2016.



« Je pense qu’ils savent probablement plus ce qu’ils peuvent faire sur le terrain maintenant que nous, car les échauffements contre la France et l’Albanie n’ont pas vraiment répondu à des questions autres que les dilemmes de formation et de sélection. S’adressant aux joueurs, ils sont vraiment excité. C’est comme être parti avec une équipe de club – ils sourient et ils sont heureux comme une bande de copains. C’est un environnement complètement différent de l’Angleterre.

« J’ai déjà couvert trois Coupes du monde avec l’Angleterre, et ce n’est pas nécessairement l’expérience la plus agréable. C’est un environnement beaucoup plus détendu et respectueux dans lequel travailler avec le Pays de Galles, et grâce à cela, vous pouvez avoir une bonne compréhension de leur ambition. Ils Je serais profondément ennuyé s’ils ne sortent pas des groupes. Qu’ils le fassent en premier, deuxième ou troisième est discutable.

Le Pays de Galles a une récolte passionnante de jeunes, dont Tyler Roberts



« Mais ils seraient dévastés s’ils ne réussissaient pas, car ils peuvent se voir obtenir un résultat contre les trois équipes qu’ils doivent jouer. Le Pays de Galles est perçu très différemment de ce qu’il était il y a cinq ans en France En parlant à des collègues en Italie et en Allemagne, il y a un peu plus de peur au Pays de Galles – et tout ne tourne pas autour de Gareth Bale.

« C’est le rythme qu’ils ont – Neco Williams, James – leur capacité à contre-attaquer contre des équipes vieillissantes. C’est quelque chose que les équipes qui font leur analyse sur le Pays de Galles ont vraiment compris. Les équipes pensent certainement qu’elles pourraient concéder, alors en essayant de garder une feuille blanche est plus difficile qu’avant. »

« Page a favorisé un environnement de club »

Rob Page a une approche pratique de la formation mais est respecté



« Ce n’est pas ainsi que Rob aura envisagé d’être responsable. Il était l’assistant de Ryan Giggs et pour des raisons bien documentées, Giggs comparaîtra devant le tribunal l’année prochaine et il a été décidé qu’il valait mieux qu’il se retire.

« Il est essentiel que Robert Page ne soit pas appelé le manager par intérim – il est le numéro un absolu et les joueurs le connaissent car il faisait partie de la formation d’entraîneur.

« C’est l’une des personnes les plus gentilles que vous puissiez rencontrer, mais je ne le croiserais pas et c’est le niveau de respect que je pense qu’il a de la part des joueurs. Il a favorisé un environnement de club et les joueurs apprécient la compagnie des uns et des autres.

















Le Pays de Galles s’est entraîné à Bakou mardi matin avant son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Suisse samedi.



« Il est pratique et fait partie de l’entraînement, mais les joueurs connaissent la limite. Vous pouvez physiquement voir ce qu’il met dans le travail. Quand je l’interviewe sur le terrain après un match, il a le visage blême alors qu’il met chaque once de énergie dans la gestion du Pays de Galles. Les joueurs savent qu’il donne tout et ne néglige aucun effort.

« Ce qui aurait pu être une assimilation très délicate pour Rob compte tenu des circonstances entourant Giggs, c’est à son honneur qu’il n’y a pas de problème. Albert Stuivenberg, qui travaille aux côtés de Mikel Arteta à Arsenal, est une grande partie de la configuration et Tony Strudwick (responsable de la performance), l’entraîneur des gardiens Tony Roberts et l’équipe médicale de la FAW est incroyable.

« Aucun joueur gallois pendant toute cette pandémie n’a été testé positif pour Covid et ils ont été très stricts depuis le mot » go « et tout découle de là. Tout est planifié méticuleusement et les résultats de Page depuis sa prise de fonction ont été fantastiques. Il est aussi dur que ongles, mais son souci du détail est remarquable. »

Quels sont les problèmes de sélection de Page ?

















Andy King dit que la connexion d’Aaron Ramsey avec Gareth Bale sera cruciale pour le Pays de Galles à l’Euro 2020.



« Il y a cinq ans, j’avais l’impression que l’équipe s’était choisie elle-même. Vous connaissiez à peu près le onze de départ, mais cette fois-ci, je ne sais même pas quelle sera la formation. Le Pays de Galles commence généralement avec un arrière trois avec des ailiers, mais ils peuvent jouer avec un arrière 4. Quand ils empruntent cette voie, ils ont tendance à jouer avec Kieffer Moore.

« Je pense toujours que le Pays de Galles ira avec Wayne Hennessey dans le but, alors que je pense que ce sera un arrière trois de Rodon, Davies et Ethan Ampadu. Il n’a jamais commencé à ce poste pour le Pays de Galles, mais il l’a fait beaucoup pour Sheffield United.

« Cela permet à Connor Roberts et Neco Williams de jouer en tant qu’ailiers et je pense que ce sera Joe Morrell et Joe Allen au milieu de terrain avec Bale, Ramsey et James comme les trois premiers, mais la chose la plus difficile a été de trouver un moyen de faire entrer Ramsey dans le côté – et je n’arrive pas à croire que je dis ça ! Page pourrait décider de revenir à quatre, donc il a cette flexibilité.

Image:

Il y a un débat pour savoir si Kieffer Moore devrait commencer



« Quelle que soit la formation, ils terminent rarement un match dans la même formation que celle avec laquelle ils ont commencé. Ils ont des joueurs qui peuvent se déplacer pour s’adapter à un système en fonction de l’état du jeu, et il y a plus de joueurs capables de représenter le Pays de Galles que là-bas étaient il y a cinq ans.

« C’est un bon casse-tête pour Rob Page, et il le sait – à commencer par le gardien car Danny Ward a été en grande forme récemment. Hennessey a l’expérience et il connaît tous les joueurs. »

Quelle différence le voyage fera-t-il ?

















L’équipe du Pays de Galles se rendra à Bakou en Azerbaïdjan avant son match d’ouverture contre la Suisse samedi.



« Vous avez vraiment l’impression d’être à des kilomètres de n’importe où ici – ce que nous sommes. C’est un vol de sept heures et demie vers Bakou, alors que Wembley est juste en bas de la route pour l’Angleterre et Hampden Park est à la maison de chez nous pour l’Ecosse.

« Le pays de Galles n’a pas cela et il n’obtiendra pas un énorme soutien national de la part des fans gallois car il est difficile d’arriver ici étant donné le coût, le temps, les contrôles PCR, les visas, les billets et les frais d’hôtel sont exorbitants.

« L’espoir était qu’environ 1 000 fans pourraient faire le voyage il y a environ un mois, mais je pense que nous envisageons 200 âmes robustes au maximum qui feront le voyage ici pour le match suisse. Ceux qui le font resteront probablement pour le Le jeu de la Turquie, qui sera très différent car la frontière turque n’est pas à un million de kilomètres de l’Azerbaïdjan.

















Le défenseur gallois Chris Mepham a déclaré que les joueurs expérimentés de l’équipe les aideraient à réussir à l’Euro 2020.



« L’UEFA permettant au stade olympique de Bakou d’être à moitié rempli, je m’attends à plus de 30 000 spectateurs pour ce match et la majorité des supporters seront turcs.

« Nous nous souvenons du ‘Red Wall’ passionné en France en 2016 lorsque le Pays de Galles a voyagé en nombre ridicule, en pensant au match de groupe à Bordeaux. Le soutien a certainement été un facteur pour que le Pays de Galles ait si bien réussi la dernière fois, donc ça va être différent.

« Ce à quoi tout le monde s’est habitué a joué à huis clos, et les joueurs devront entrer avec la même mentalité de simplement profiter du silence et de le canaliser. Ils n’auront pas ce que l’Angleterre et l’Écosse ont. »

Comment évaluez-vous les chances du Pays de Galles ?

















L’ancien défenseur gallois Mark Bowen a déclaré qu’il était crucial pour eux de ne pas perdre leur premier match de groupe de l’Euro 2020 contre la Suisse.



« Si vous regardez le classement mondial de la FIFA, il y a très peu entre les quatre nations et si les quatre s’affrontaient de manière ponctuelle, vous ne seriez pas trop surpris du résultat.

« Le groupe F est considéré comme le » groupe de la mort « mais celui-ci est difficile. La Suisse est une équipe décente et sera très médiatisée – c’est pourquoi ils ont eu des matchs amicaux avec la France et l’Albanie. Si vous ne vous qualifiez pas, vous ne le faites pas » t méritez de passer car il n’a jamais été aussi facile d’atteindre les 16 derniers étant donné le format.Une victoire vous permettra probablement de passer, et c’est pourquoi le match contre la Suisse est si crucial pour le Pays de Galles.

« L’élan et la confiance que cela apporterait seront essentiels, en pensant à la façon dont tout a changé après la victoire contre la Slovaquie la dernière fois. Les joueurs avaient l’impression de mesurer 10 pieds, et la même chose pourrait se reproduire s’ils battaient la Suisse. Vous ne le faites pas. veulent vraiment aller à Rome au dernier tour pour obtenir un résultat.Ils sont éminemment capables d’obtenir une victoire et un match nul lors des matchs de la Suisse et de la Turquie.

« Je pense et ils s’attendent à ce que le Pays de Galles se qualifie. »

