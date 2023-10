Carnet de dépistage de la semaine 4 : Jaleel McLaughlin a du jus, Joe Burrow a des problèmes et plus encore

Passons directement au cahier de la semaine 4.

Les Chargers ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour perdre face à un QB recrue avec un jour pour préparer son premier départ. On dirait Justin HerbertLa main/le doigt gauche de est cassé et cela pose problème, en particulier pour le jeu en cours d’exécution (impossible de prendre des clichés sous le centre, impossible de passer pour des jeux précipités vers la droite).

Davante Adams a attrapé un TD, mais les arbitres l’ont appelé court et cela aurait été annulé. Mais aucun drapeau de défi n’a été lancé par Josh McDaniels. Je ne peux pas le tuer pour ça parce que c’était serré et ses temps morts étaient critiques et il était à un demi-mètre au troisième essai. Les arbitres doivent appeler les TD des jeux serrés et laisser les personnes qui rejouent en décider. Ce n’est pas compliqué.

Les Patriots ont vraiment transformé leur attaque avec Bill O’Brien. Mac Jones on dirait un homme nouveau ! Sérieusement, quel spectacle d’horreur.

L’offensive des Patriots a marqué trois points, et Jones et l’offensive ont produit 14 points directement pour Dallas. Mais cela a tué l’offensive de Dallas dans le fantasme. Personne n’a vraiment rien fait et n’a pas eu besoin de le faire.

Je pensais Brandon Aiyuk était le WR n°1 à San Francisco, mais Deebo Samuel se faire blanchir dans les cibles est incroyable. Il a réussi trois courses sur six mètres. Il ne te reste plus qu’à le manger avec Samuel maintenant. Il n’est pas échangeable et vous ne pouvez pas le couper. Pour le moment, je retournerais là où Samuel et Aiyuk ont ​​été repêchés. Ce que je veux dire, c’est que Samuel mérite toujours un choix de cinquième ou sixième ronde. C’est un footballeur de haut niveau.

Josué Dobbs est bon. Puis-je dire que Kyler Murray est définitivement meilleur ? Je ne peux pas. Alors, comment pouvez-vous risquer que Murray se blesse, échoue à un examen médical et ait son salaire garanti pour 2024 et 2025 (si je comprends bien les arcanes du contrat) ? Vous ne pouvez pas. Je serais choqué si Murray voyait de l’action cette année.

Michael Wilson a l’air très bien et je ne pense pas que vous soyez un joueur de fantasy de base en poursuivant le score si vous enchérissez de manière agressive sur lui. Je pense que sa performance est révélatrice de son futur rôle dans cette attaque. Il s’agit essentiellement d’un corps de deux receveurs larges. Je pense Marquise Marron est un WR de calibre n°2 et Wilson est probablement un n°3. N’oubliez pas qu’ils ont affronté une défense de premier ordre.

Pourrait Christian McCaffrey être le dernier choix intelligent n°1 chez RB dans notre jeu virtuel jusqu’à ce que le style de jeu actuel disparaisse (si jamais c’est le cas) ? Probablement.

Essayer d’obtenir L’Athlétisme fabriquer des cibles de fléchettes Arthur Smith pour les 33 % du marché du football Fantasy qui sont inscrits soit Bijan Robinson, Drake Londres ou, Dieu nous en préserve, Kyle Pitts. Cela rendrait 1 million de dollars facile. Nous pouvons les expédier FedEx !

Je comprends que Smith est évidemment plus intelligent que nous tous. Il veut juste gagner, et la victoire ne s’obtient évidemment pas en impliquant fortement vos meilleurs joueurs dans votre attaque, comme nous le pensons, les idiots. C’est lui le vrai génie.

Alors que Robinson a été actif dans les touches, pourquoi obtient-il 67% des portées RB et est-il ignoré principalement dans la zone rouge alors que Tyler Allgeier est-il largué pour des pertes de cinq verges au premier essai ? Pitts est en bonne voie pour 47-686-0. Londres est en bonne voie pour 535 verges sur réception. Et je suis désolé, Smith est responsable de croire en Desmond Ridder. Pas de passe gratuite pour le jeu QB.

Peut-être que la défense des Falcons est difficile à battre pour les gros jeux, mais Trevor Lawrence Il devrait y avoir cinq ou six gros jeux par match, pas deux. Il a les receveurs larges.

Les partisans de Bills avaient raison et j’avais tort. C’est une équipe très solide. Ils ont vraiment réussi avec les Dolphins, qui n’ont joué qu’un seul gros jeu toute la journée. C’est un match défensif difficile. Cela fait maintenant trois semaines de suite pour la défense de Buffalo.

Je suis un gars au tarif de base, comme vous le savez. Évidemment De’Von Achane a de grandes capacités, et j’ai bien dit de vider le coffre-fort pour lui la semaine dernière, mais la spéculation est maintenant pour Jeff Wilson Jr.. Raheem Mostert n’a jamais résisté longtemps et les RB de 190 livres comme Achane n’ont pas résisté, historiquement. En fait, seulement cinq ont réalisé 100 courses au cours d’une saison au cours de la dernière décennie. Achane devra probablement être fortement géré. Donc, si un gars tombe, ce qui est très probable dans les cinq prochaines semaines, Wilson fera partie du Top 20 RB. Spéculer!

Quant à l’offensive de Buffalo, la bonne nouvelle est que James cook a obtenu un report sur la ligne de but, même si c’était un peu gadget car il était pressé et il a été poussé par Josh Allen. La mauvaise nouvelle était son inefficacité globale. Mais c’est un Top 15 RB.

Josh Allen et Stefon Diggs étaient électrisants. Allen a joué un jeu parfait.

Jaleel McLaughlin a du jus et il semble qu’il aura un rôle élargi étant donné la probabilité que Javonte Williams est absent plusieurs semaines, comme prévu, en raison d’une blessure à la hanche qui serait liée à son retour rapide de sa terrible blessure au genou. Je vous ai tous supplié de l’échanger. J’espère que vous l’avez fait. Sinon, il est probablement temps de passer à autre chose.

Les Bears ont connu une excellente journée offensive, menés par Justin Champs. Mais à la fin, Fields a trahi le jeu avec un «Folies de football»tâtonner. Je sais que le quatrième down play a été la grande controverse. Les calculs disent qu’ils devaient marquer le panier là-bas et ne pas y aller. Mais l’appel au jeu était également mauvais lorsque vous avez un QB puissant en cours d’exécution.

J’hésite à dire que cela laisse présager quoi que ce soit étant donné le marasme défensif de Denver. je m’accrocherais à DJ Moore cependant. Ce n’est pas une fenêtre de vente.

C’était une bonne journée pour Khalil Herbert gestionnaires. Mauvaise journée pour Roschon Johnson spéculateurs.

Qu’est-ce qui ne va pas chez Joe Burrow? Il ne peut pas s’agir uniquement du veau, même si c’est évidemment un problème. On va faire tout un plat du fait qu’il doive jouer au fusil de chasse à cause de sa blessure ? Il a surtout été un passeur de poche, donc je ne peux pas dire que le manque de mobilité normale soit dévastateur. Je pense que les concepts de protection contre le blitz pour les Bengals font cruellement défaut et peut-être que le manque de mobilité augmente la fréquence des blitz. Il a également souffert d’un coude blessé lors de l’un des nombreux tirs brutaux qu’il a tirés. Je ne sais pas quoi en penser, mais Burrow doit être mis sur le banc jusqu’à ce que nous voyions quelque chose qui ressemble à ce à quoi nous nous attendions pour un match. Tu dois continuer à jouer Ja’Marr Chasebien sûr.

Chaque fois que je pense que c’est la fin pour Derrick Henri, il me fait passer pour un idiot. Un jour, j’aurai raison. Nous aussi, nous serons tous morts un jour.

Anthony Richardson est vraiment bon en fantasy et pas mal en réalité non plus. Zack Moss n’a pas fait grand-chose, alors nous attendons le prochain rebondissement de l’intrigue dans le Jonathan Taylor drame.

Puka Nacua a choisi un bon moment pour obtenir son premier touché dans la NFL, ce qui en fait le score de départ. Je sais qu’il y a des chevauchements d’utilisation, mais Sean McVay doit le faire et Cooper Kupp travail. Tu veux Matthieu Stafford dans votre équipe.

On parle beaucoup de Kyren Williams n’étant pas bon de la part de tous les éclaireurs de fantasy, mais peu importe si le RB est bon en fantasy ? La principale préoccupation est l’opportunité. Ronnie Rivers a été quelque peu impliqué, mais Williams est une vache à cloche légitime – fin de l’histoire.

Boulanger Mayfield a été impressionnant contre une défense très solide des Saints. Une possible perte de Mike Evans (ischio-jambiers) se profile cependant. Je ne peux pas jouer contre Mayfield si Evans est absent. Chris Godwin monte d’un niveau si Evans est absent car les cibles seront plus nombreuses. Il n’est cependant pas un frappeur de home run, donc cela ne rapportera pas grand-chose à Mayfield.

Homme, Alvin Kamara les adversaires vont faire pression pour des changements au PPR s’ils perdent cette semaine – 13 attrapés pour 33 yards est une blague, bien sûr. Mais il y aura toujours des cas où des règles de notation généralement fines seront exploitées par des performances réelles tout simplement pitoyables. C’est inévitable.

je ne vais pas tuer Derek Carr comme la plupart le sont parce qu’il jouait blessé et n’aurait probablement même pas dû jouer. Il y a eu une passe de plus de 20 mètres et je n’ai pas vu le YAC là-dessus.

Cela ressemble maintenant clairement à D’André Swift est le joueur principal du backfield de Philadelphie. C’est mérité.

Dallas Goedert est un bon joueur avec un bon QB. Accrochez-vous. AJ Brown est cependant l’alpha, et il s’est plaint du manque de cibles lors d’une victoire et regardez ce qui s’est passé ces deux dernières semaines. Tellement prévisible. Maintenant, ils peuvent simplement jouer et peut-être que Goedert obtiendra le sien.

Curtis Samuel est disponible presque partout et a passé une bonne journée lorsque vous ajoutez le TD précipité. Et Sam Howell C’était bien même si la défense des Eagles est surfaite (elle n’est pas mauvaise mais pas élite). Et Jahan Dotson était également impliqué. Je vois une viabilité d’une semaine pour Samuel.

Ce fut une très mauvaise journée pour les managers de Miles Sanders. Mais ce n’est pas une infraction fonctionnelle avec Bryce Young chez QB. La défense des Vikings est une plaisanterie et pourtant les Panthers n’ont rien fait.

Kirk Cousins était encore une fois improductif, en termes de distance, mais les TD l’ont sauvé dans notre jeu. Jordan Addison n’a pas été blessé. Il n’était tout simplement pas impliqué. Son objectif de part en 2023 va de mal en pis. Il a réalisé des jeux sensationnels, mais il tend vers un échec fantastique (comme tous les WR recrues hautement repêchés).

CJ Stroud est juste historiquement bon. Ceci est incroyable. Il ressemble à un QB du Top 10. C’est du jamais vu pour un débutant. Ne pas le choisir n°1 sera l’un des plus gros échecs de l’histoire de la ligue pour la Caroline.

Nous pouvons oublier Najee Harris perdre son emploi principal à cause Jaylen Warren pour une semaine. Warren doit être le joueur le plus surfait du fantasy. Il mesure en moyenne trois mètres par course et on parle de lui comme de Gale Sayers. Arrêtez ça avec Warren, les amis.

