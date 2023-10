Carnet communautaire | Actualités, Sports, Emplois

Les démocrates de la ville se rencontrent et se saluent

Rejoignez les candidats démocrates de Fredonia Pomfret pour une rencontre entre 18 heures et 20 heures aujourd’hui à Domus Fare, 41 W. Main St, Fredonia. La participation est gratuite, des rafraîchissements sont fournis.

Les auxiliaires se réunissent mardi en ville

La réunion mensuelle de la 62e réunion mensuelle de l’unité auxiliaire de la Légion américaine de Dunkirk Memorial aura lieu mardi à 19 heures au Post 62, 211 Central Ave. Les cotisations pour 2024 sont désormais acceptées par courrier, en personne ou en ligne. Les réunions ont lieu le deuxième mardi du mois et tous les membres auxiliaires sont encouragés à y assister.

La bibliothèque Barker annonce les programmes à venir

La bibliothèque Darwin R. Barker, située au 7 Day St., Fredonia, prévoit un certain nombre d’événements pour les semaines à venir, notamment :

La bibliothèque accueillera une exposition sur le travail du bois de Richard Gilman, de Fredonia, jusqu’au 27 octobre. Des dulcimers, des banjos et bien plus encore seront exposés pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Une réception en l’honneur de l’exposant aura lieu le samedi 14 octobre à midi avec des rafraîchissements et un spectacle de musique folk en direct.

Un atelier d’écriture créative a lieu aujourd’hui de 17 h 30 à 19 h. Apportez un stylo ou un crayon et un cahier. Explorez différents thèmes, jouez avec les mots, rencontrez d’autres écrivains. Aucune inscription n’est requise.

Un atelier d’identification des arbres est prévu le samedi 21 octobre à 11 h. Dans la salle Steele de la bibliothèque, la présentation « Introduction à l’identification de l’arbre » sera suivi d’une promenade dans les arbres du cimetière de Forest Hills si le temps le permet. 12 ans et plus. Il s’agit d’un événement gratuit, avec inscription obligatoire.

Le Barker Historical Museum présentera une conférence gratuite intitulée «Hallowed Ground, Honored Dead, History Unveiled» le vendredi 17 octobre à 19 heures. L’événement aura lieu à la maison funéraire Larson-Timko, 20 Central Ave., Fredonia. Le Dr Catherine J. Ullman discutera des coutumes et des superstitions autour de la mort dans l’Amérique du XIXe siècle, en mettant l’accent sur les pratiques funéraires, la mode du deuil et les pilleurs de tombes. Réservation requise : email [email protected]

Le samedi 11 novembre à 14 heures, le club de lecture de la bibliothèque Barker se réunira pour discuter « Howard’s End. »

Les Boosters se réunissent pour le match de Londres

Le Southern Tier Bills Booster Club regardera dimanche le match Buffalo Bills contre Jackenville Jaguars au Moniuszko Club, 262 Lake Shore Drive, Dunkerque. L’heure du jeu est à 9h30. Le petit-déjeuner sera préparé par le club Moniusko de 9h00 à 10h30.

La collecte de fonds Flapjack est prévue pour le 22 octobre

Un événement de collecte de fonds Applebee’s Flapjack pour soutenir le programme de mini-subventions d’apprentissage par le service de la Northern Chautauqua Community Foundation aura lieu le dimanche 22 octobre de 8 h à 10 h. Les billets coûtent 10 $. Une tombola de paniers sera également organisée lors de l’événement.

Pour plus d’informations, appelez le 716-366-4892 ou envoyez un e-mail à [email protected]

Les auxiliaires prévoient un dîner de pain de viande

L’Auxiliaire John T. Murray Post 1017 organisera un dîner de pain de viande le jeudi 12 octobre, de 17 h à 19 h. Plats à emporter seulement. Le dîner comprend de la salade, du pain purée de pommes de terre, des légumes, du pain de viande et un dessert pour un don de 12$. Les billets peuvent être achetés au point de vente ou appeler Pat 716-341-1328. Cette collecte de fonds aidera les auxiliaires dans leurs programmes.

Cours d’informatique à la Bibliothèque publique de Dunkerque

La bibliothèque publique de Dunkerque, 546 Central Ave., a annoncé les cours d’informatique suivants : 10 octobre de 13h à 14h30 : Ancestry Library Edition ; 12 octobre de 13h à 14h : Fonctionnalités du téléphone Android ; 17 octobre de 13h à 14h : Fonctionnalités iPhone ; 18 octobre de 13h à 14h : Liseuses et tablettes ; 24 octobre de 13h à 14h : Organiser votre courrier électronique ; 25 octobre de 17h à 18h30 : édition Ancestry Library ; 26 octobre de 13h à 14h30 : iPads.

Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire pour tous les cours. Appelez le 716 366-2511 pour réserver une place.







