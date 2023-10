Carnet communautaire | Actualités, Sports, Emplois

Les Fils de la Légion se réunissent mardi

BROCTON — Les Fils de la Légion, Squad 434, tiendront leur réunion mensuelle mardi. La réunion aura lieu à la Légion de Brocton à partir de 19 heures. Tous les membres sont encouragés à y assister.

Présentation des barils de pluie prévue

Vendredi à 15h30, Chautauqua Watershed Conservancy proposera un atelier sur les barils de pluie. L’atelier comprendra des instructions sur la façon d’installer, d’installer et d’entretenir un baril de pluie. L’atelier est gratuit et ouvert au public et aura lieu au bureau du 71 E. Fairmount Ave. à Lakewood. Les RSVPS sont demandés et peuvent être envoyés à Bethany O’Hagan, spécialiste des terres du CWC, qui dirigera l’atelier, à [email protected].

Chasse d’eau prévue en ville

De minuit à 6 heures du matin à partir de lundi, la ville de Dunkerque débutera son rinçage annuel des conduites d’eau et des bouches d’incendie dans toute la ville.

Ce processus prendra environ trois semaines et pendant cette période, les résidents pourraient, pendant de brèves périodes, ressentir une eau légèrement trouble et une pression d’eau réduite. Le Service des Eaux recommande aux résidents de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire avant de faire la lessive et de cuisiner.

Veuillez contacter le service d’entretien des eaux de la ville de Dunkerque au 716-366-3255 ou le service des travaux publics au 716-366-9832 pour toute question ou préoccupation.

Comté d’oiseaux prévu pour ce mois-ci

Les ornithologues amateurs de l’ouest de l’État de New York et de l’Ontario sont encouragés à se joindre au décompte des oiseaux d’octobre de la Buffalo Ornithological Society. Les participants peuvent regarder les mangeoires pendant cinq minutes ou passer la journée sur le terrain le 14 octobre. Chaque geste compte. Veuillez contacter Devin Banning à [email protected] pour vous inscrire.

La bibliothèque de Sinclairville obtient une subvention

SINCLAIRVILLE — La bibliothèque gratuite de Sinclairville a été sélectionnée comme l’une des 240 bibliothèques à participer à Libraries Transforming Communities: Accessible Small and Rural Communities, une initiative de l’American Library Association qui fournit des ressources d’engagement communautaire et d’accessibilité aux petites bibliothèques rurales pour les aider à mieux servir les gens. handicapés.

Le prix compétitif est accompagné d’une subvention de 20 000 $ qui aidera la bibliothèque à rendre plus facile et plus sûre l’utilisation de la bibliothèque et l’accès aux documents, programmes et services pour les personnes à mobilité réduite.

« Nous sommes très fiers d’avoir été choisis pour cette incroyable opportunité » a déclaré la directrice de la bibliothèque Beth Hadley. « Cette subvention permettra à notre bibliothèque de mieux connaître nos résidents handicapés. Cela nous aidera à améliorer nos services pour garantir que cette population se sente la bienvenue et à l’aise dans notre espace.

Dans le cadre de la subvention, le personnel de la bibliothèque gratuite de Sinclairville organisera une conversation jeudi à 19 heures, en personne et en ligne, avec les résidents sur l’accessibilité de la bibliothèque. Les fonds de subvention seront utilisés pour installer des ouvre-portes automatiques, remplacer les trottoirs dangereux autour de la bibliothèque et répondre à d’autres besoins découlant de la discussion communautaire.

Si vous souhaitez vous impliquer ou prendre part à la conversation, veuillez contacter Beth Hadley en appelant le 716.962.5885 ou par courriel à [email protected] pour plus d’informations ou pour recevoir le lien pour participer en ligne.

Depuis 2014, l’initiative Libraries Transforming Communities de l’ALA a réinventé le rôle que jouent les bibliothèques dans le soutien aux communautés. Les bibliothèques de tous types ont utilisé des formations et des ressources gratuites en matière de dialogue et de délibération pour diriger des forums communautaires et sur les campus ; participer à des activités anti-violence; offrir un espace où les résidents peuvent se réunir et discuter de sujets difficiles ; et ayez des conversations productives avec les dirigeants civiques, les administrateurs de la bibliothèque et le personnel.

«Les bibliothèques transforment les communautés : accessibles aux petites et petites communautés rurales est une initiative de l’American Library Association en collaboration avec l’Association for Rural and Small Libraries.»

L’Église organise un récital d’orgue le 15 octobre

L’église épiscopale Trinity, 11 Day St., à Fredonia, accueillera un récital d’orgue le dimanche 15 octobre à 14 heures. Le public est invité à y assister. Cet événement rendra hommage à l’ancienne organiste de Trinity, Barbara Burmaster, décédée en août dernier. L’organiste actuel Don Fellows présentera de la musique de Bach, Bruhns, Preston, Vivaldi et d’autres pendant un répertoire de 40 minutes.

Burmaster a été organiste à Trinity pendant plusieurs décennies et a joué un rôle déterminant dans la restauration et l’agrandissement de l’instrument de l’église. Son récent décès rappelle sa vaste contribution à la scène musicale de notre région. Une offrande de libre arbitre sera acceptée en soutien au Trinity’s Music Fund. Une légère réception suivra.







