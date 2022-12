Carnet 2022 : Un renversement sismique du droit à l’avortement aux États-Unis

LE CONTEXTE : Après des décennies de droit à l’avortement, la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade, et tout à coup l’avortement était illégal dans certaines parties du pays.

Les mois qui ont précédé la décision capitale ont été marqués par l’adoption par les États d'”interdictions de déclenchement”, qui entreraient en vigueur si la Haute Cour se prononçait. Ajoutant à l’intrigue politique, la décision a été divulguée plusieurs semaines avant sa publication officielle, ce qui a conduit à une enquête sur la source de la fuite.

Lorsque la décision a été rendue en juin, des femmes à travers les États-Unis se sont soudainement retrouvées dans des États où l’avortement n’était pas légal. Les opposants à l’avortement ont annoncé une victoire monumentale dans leur lutte contre , tandis que les partisans du droit à l’avortement se sont mobilisés pour aider les femmes à se rendre dans des endroits où elles pourraient se faire avorter si elles en avaient besoin.

Les journalistes de l’Associated Press ont couvert l’histoire à travers le pays.

LINDSEY TANNER, journaliste médicale basée à Chicago, qui a interviewé des médecins et des manifestants :

En plus d’une décennie de couverture de l’avortement, ce qui ressort, c’est la difficulté de trouver des médecins et des patients prêts à se présenter et à être interrogés. Je pense que le renversement de Roe a créé un sentiment de désespoir et d’urgence parmi les acteurs clés, ce qui a en quelque sorte bouleversé cela. Mon travail source m’a conduit dans une clinique de l’Ohio où le directeur a donné à AP – moi-même et le VJ Patrick Orsagos – un accès incroyable, y compris à tous les patients qui pourraient être disposés à partager leurs histoires. Notre MO de signalement devait simplement demander (même si nous pensions que la réponse pourrait être non) et nous avons trouvé une jeune mère de trois enfants qui a répondu oui à tout — nous pourrions utiliser son nom, l’observer passer une échographie pour dater la grossesse dans une clinique dans l’Ohio, être dans la petite pièce où elle s’est fait avorter dans une clinique de l’Indiana. Cette femme était étonnamment ouverte et terre-à-terre, et n’a montré aucune émotion pendant la procédure et les conséquences extrêmement intimes – pas ce à quoi on aurait pu s’attendre. Nous avons répondu de la même manière et, en deux jours, nous avons pu gagner sa confiance. Il était important de ne pas raconter son histoire d’une manière critique et antipathique. Sa franchise nous a donné une fenêtre sur sa vie et nous a aidés à le faire.

J’ai trouvé des médecins qui pratiquent des avortements qui étaient tout aussi accessibles et francs, y compris l’OB-GYN qui a traité la femme de l’Ohio. Elle considère sans vergogne l’avortement comme un soin de santé de routine et n’a eu aucun scrupule à être observée en train de faire ce travail.

Un autre OB-GYN se démarque – un au Texas qui a décrit en détail le traitement des femmes avec des grossesses vouées à l’échec et se sentant forcé par la loi de leur permettre de tomber plus malades avant qu’il ne puisse intervenir. « Ne pas nuire » est le serment que tous les médecins doivent prêter et il était clair que ce médecin se sentait obligé de le violer de manière routinière. Je me demande si de nombreux OB-GYN commenceront à se tourner vers d’autres spécialités et si les étudiants en médecine choisiront de ne pas pratiquer l’obstétrique. Leurs choix sont déjà limités par les restrictions sur l’enseignement des soins d’avortement dans les écoles de médecine et les résidences.

Une autre jeune femme que j’ai interviewée à la clinique de l’Indiana se démarque. Ses yeux me hanteront toujours : ils étaient emplis d’une terreur pure. Elle m’a regardé fixement pendant qu’elle racontait son histoire : une travailleuse du facteur et mère d’un enfant dans une relation abusive qui ne pouvait tout simplement pas se permettre un autre enfant. Elle était terrifiée à l’idée de répéter les erreurs commises par sa propre mère. Et terrifiée à l’idée que son père super religieux découvre son avortement. Elle a dit qu’elle croyait vraiment qu’elle irait en enfer.

NOREEN NASIR, journaliste vidéo basée à New York, qui a rapporté de Jackson, Mississippi, racontant l’histoire d’une femme qui a eu plusieurs avortements au lieu d’avoir un enfant qu’elle ne pouvait pas se permettre d’élever, et a essayé à un moment donné d’avoir un autre avortement mais on m’a dit que c’était trop tard :

Une grande partie de la couverture peut se concentrer sur cette histoire comme un débat, mettant en évidence les voix les plus fortes des deux côtés, comme les politiciens ou les manifestants, les gens qui sont dans la rue, tenant des pancartes, les gens qui n’ont aucun problème à crier leurs opinions. Et bien sûr, il y a un endroit pour partager ces voix. Mais lorsqu’il s’agit des personnes que cela affecte le plus, il est rare que nous les entendions directement – entendre quelqu’un qui a vécu cette expérience vécue, comprendre pleinement les circonstances de leur vie et ce qui les a amenés à prendre une décision ou un autre, et d’entendre vraiment parler d’eux sur les émotions derrière leur décision, comme la douleur, le jugement qu’ils ont pu subir. Je pense qu’une partie peut être perdue lorsque nous nous concentrons uniquement sur les voix les plus fortes dans la pièce.

Les femmes les plus à risque aujourd’hui sont les femmes pauvres qui n’ont pas accès à des vols coûteux si elles vivent dans un État où elles ne peuvent plus se faire avorter à un certain moment, et ce sont les voix que nous avons tendance à ne pas entendre , souvent pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Mais ce sont aussi les voix que nous avons tendance à ne pas vraiment valoriser. Il est donc d’autant plus important de raconter des histoires captivantes qui incitent les gens à continuer à prêter attention même lorsqu’ils ne se voient peut-être pas reflétés dans les personnes les plus touchées.

MATT SEDENSKY, écrivain national basé à New York, qui a rendu compte de Tupelo, Mississippi, et de Columbia, Caroline du Sud, sur le mouvement anti-avortement :

Une fois que la Cour suprême a accepté d’entendre Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization, une grande partie de l’attention a été naturellement portée sur les membres de la communauté des droits à l’avortement, qui considéraient l’affaire comme une menace historique pour les droits des femmes compte tenu de l’effondrement idéologique des juges. Ce qui semblait tout aussi évident, cependant, c’est que peu importe l’issue de l’affaire, ce serait aussi un moment saisissant pour ceux qui s’opposent à l’avortement. Une victoire serait le résultat palpitant d’un demi-siècle de travail préparatoire, de protestations inlassables et d’innombrables prières. Une perte équivaudrait à une déception monumentale que tout ce qui avait été investi pendant tant de décennies ne puisse pas se traduire par une victoire, même avec une poignée de nouvelles nominations à la cour qui semblent faire pencher la balance en leur faveur.

Je voulais trouver un moyen de capturer ce que le moment signifiait pour les personnes pour qui le plaidoyer anti-avortement a été l’œuvre de leur vie. Je me suis concentré sur un groupe de Columbia, en Caroline du Sud, appelé A Moment of Hope, que les fans font du bénévolat autour d’un bureau de Planned Parenthood dans l’espoir de dissuader les femmes de mettre fin à leur grossesse. Au moment où j’ai voyagé pour les observer, le brouillon de la décision Dobbs avait déjà été divulgué. Je pensais que ce serait au premier plan de l’esprit de tout le monde. Au lieu de cela, j’ai été surprise d’entendre des gens me dire à quel point cela avait peu d’importance dans leur travail anti-avortement. Ils s’étaient engagés, disaient-ils, à retourner à la clinique chaque jour, peu importe si Roe était contrarié ou non.

Une autre facette du mouvement anti-avortement qui m’a marqué est que, malgré l’imbrication de la question avec la politique, elle reste une question à propos de laquelle les gens ont de profonds sentiments émotionnels et spirituels. Beaucoup avec qui j’ai parlé ont fait de la prière pour la fin de l’avortement une pièce maîtresse de leur vie religieuse. J’ai finalement décidé de raconter cette histoire à travers les yeux d’une femme qui a passé des décennies à prier pour le moment même qui arriverait en juin : Pour que le tribunal annule Roe v. Wade.

AMY FORLITI, journaliste basée à Minneapolis, qui a suivi la manière dont chaque État réglementait l’avortement et les implications juridiques :

À la fin de l’année, cela fera environ six mois depuis la décision Dobbs. Une chose que Geoff Mulvihill et moi cherchons à suivre, ce sont les poursuites. Vous savez, bon nombre de ces États soumis à des restrictions ont déclaré qu’ils criminaliseraient les personnes – en particulier les médecins – qui pratiquent des avortements ou fournissent des médicaments pour l’avortement. Jusqu’à présent, nous n’avons vu aucune poursuite à notre connaissance. Il sera donc intéressant de voir comment les poursuites se concrétiseront à l’avenir. Il sera également intéressant de voir ce que feront les différents États lors des prochaines sessions législatives. Nous venons d’écrire une histoire la semaine dernière sur le Minnesota – pour la première fois depuis plusieurs années, les démocrates contrôlent les deux chambres de la législature et le bureau du gouverneur, et l’une des premières choses qu’ils prévoient de faire est de codifier l’avortement dans l’état . Il sera donc intéressant de voir ce que font les États, à la fois du côté le plus restrictif et du côté du droit à l’avortement. Il sera intéressant de voir, une fois que les chiffres commenceront à arriver, à quoi ressemblent les taux d’avortement dans divers États, en particulier en regardant le nombre de personnes qui peuvent voyager d’États plus restrictifs vers des États moins restrictifs pour se faire avorter. Je pense que toutes ces choses vont être importantes alors que nous continuons à suivre l’histoire.

