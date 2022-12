Carnet 2022 : Retranchement dans la lutte pour la justice raciale

LE CONTEXTE: L’histoire de l’équité raciale aux États-Unis a pris de nombreuses formes en 2022, et les journalistes de l’Associated Press ont trouvé de nouvelles façons de mettre en lumière de nouveaux problèmes, y compris les retombées du jugement sur la violence policière, les droits tribaux et la justice, et un nouvelle vague d’antisémitisme.

Les membres de l’équipe Race and Ethnicity de l’AP reviennent sur une année d’histoires importantes.

___

ANDALE GROSS, rédactrice en chef, AP Race and Ethnicity Team

La race a continué d’être au centre des préoccupations en 2022, deux ans après que les manifestations contre les meurtres par la police de George Floyd et d’autres Noirs ont déclenché un calcul racial. À Washington, le Congrès a adopté la loi Emmett Till Anti-Lynching Act permettant de poursuivre les crimes en tant que lynchages s’ils sont commis lors de crimes de haine dans lesquels les victimes sont blessées ou tuées.

Les élections de mi-mandat ont apporté plus de progrès raciaux alors que les Américains d’origine asiatique, les Noirs américains, les Latinos et d’autres groupes ont fait des progrès dans l’élection des candidats qui les représentaient. La race était également au centre de la poussée pour l’accès au vote alors que les Amérindiens et d’autres communautés travaillaient pour s’assurer que les élections étaient justes et équitables.

Le climat autour de la course n’était cependant pas du tout prometteur. Aux urnes, les menaces contre la démocratie subsistaient. L’année a également vu son lot de haine sous forme de violence raciale et d’antisémitisme.

Un homme armé blanc a tué 10 acheteurs et travailleurs noirs dans un supermarché de Buffalo, à New York. À New York, un homme blanc a été accusé de crimes haineux après que plusieurs femmes d’origine asiatique aient été violemment agressées. Certaines célébrités et autres personnalités ont fait des commentaires anti-juifs, faisant craindre que la haine ne soit normalisée.

D’autres obstacles au calcul racial se sont produits à l’intérieur de la salle de classe. Les enseignants essayant d’intégrer la culture et l’histoire raciale dans leurs cours ont été examinés de près par les conservateurs pour centrer l’éducation sur la race, le sexe et la sexualité.

___

AARON MORRISON, écrivain national couvrant la race et l’ethnicité :

Nous assistons à un véritable retranchement de la volonté de lutter contre les inégalités raciales. Chez tout le monde, des politiciens aux chefs d’entreprise, la volonté qu’ils exprimaient était en quelque sorte silencieuse. Et non seulement cela, nous avons même vu des élus qui se présentaient sur des promesses d’équité raciale utiliser un langage “intermédiaire”, moins audacieux autour de certaines des choses sur lesquelles ils avaient été auparavant audacieux, comme la réforme de la police. Nous sommes passés de « Nous devons aborder l’histoire de l’inégalité raciale dans nos systèmes d’application de la loi » à « Je ne crois pas que nous devrions définancer la police » et « Nous devrions financer la police ». Il y avait donc un ton très différent.

___

Sur l’attaque des acheteurs noirs dans un supermarché de Buffalo, New York :

MORRISSON :

Avant la fusillade de Buffalo, j’avais l’expérience de couvrir le procès de la fusillade de l’église de Charleston. Cela m’a permis de comprendre la douleur profonde qui est souvent laissée à la suite de fusillades de masse. Et donc en arrivant à Buffalo, je suis allé en sachant que je voulais souligner comment cette fusillade particulière a secoué cette communauté en son cœur. Je voulais également m’assurer, comme l’AP racontait les histoires de cette communauté, que nous ne perdions pas de vue qu’il s’agissait d’une attaque ciblée à motivation raciale. Il devait être écrit avec un peu plus de nuances et de contexte pour que les gens puissent en comprendre la signification.

Ce tournage, en particulier, a vraiment montré où nous en étions en tant que pays, face à des choses qui souvent ne sont pas vraiment cachées du tout, mais qui sont à la vue de tous. Il y a des gens qui expriment ouvertement leur haine envers des groupes en ligne, et il n’y a pas vraiment de système génial pour attraper et/ou empêcher ces types de massacres.

___

À propos de ce à quoi sont confrontées les communautés amérindiennes à travers les États-Unis :

FELICIA FONSECA, qui est basée à Flagstaff, Arizona, et couvre le pays indien :

Les problèmes auxquels est confronté le pays indien sont si profonds et intergénérationnels : comment les tribus assurent-elles l’avenir de leur langue ou de leur culture et de leur peuple ? Et si nous pensons au COVID, l’impact que cela a eu sur la capacité de survie.

Il y a des besoins très basiques avec lesquels le reste des États-Unis ne se débat pas souvent – ​​eau courante et électricité, accès à large bande, le fait que de nombreuses routes dans les réserves ne sont tout simplement pas pavées. L’une des choses persistantes de la pandémie de coronavirus est la mesure dans laquelle le financement accordé aux tribus va aider à ces choses, et mettre les tribus à égalité avec le reste des États-Unis ou simplement être une sorte d’étape au-dessus où ils étaient . Et il y a beaucoup d’espoir en ce moment que ces choses se concrétiseront.

Mais les tribus reconnaissent également que cela est en grande partie lié à la politique et au démantèlement de décennies de mauvaise politique. Et nous voyons beaucoup de changements maintenant avec l’administration Biden, et en particulier avec Deb Haaland, la première Amérindienne à occuper le poste de secrétaire à l’Intérieur, pour jeter les bases de ce qu’elle dit être un changement durable.

Il n’y a pas d’autre secrétaire à l’Intérieur qui comprend le pays indien comme Deb Haaland. C’est une étape importante vers l’obtention de ces choses pour lesquelles les tribus ont travaillé. Pourtant, certaines tribus ne se sentent toujours pas entendues.

Il y a toujours des problèmes avec les bureaux de vote éloignés des réserves tribales, la réception du courrier dans les boîtes postales alors qu’il n’y a pas assez de boîtes pour que toutes les personnes reçoivent du courrier dans certaines communautés tribales. Nous avons vu des défenseurs du vote autochtone augmenter le nombre de personnes qu’ils surveillent pour s’assurer que ces élections se déroulent de manière juste et équitable. Et établir des lignes directes, avoir des avocats supplémentaires à portée de main pour s’assurer qu’ils peuvent déposer toutes les plaintes nécessaires le jour du scrutin.

___

Sur les commandants de Washington qui ont finalement changé le nom de l’équipe à partir d’une insulte raciale :

FONSECA :

L’histoire était vraiment comment ce plaidoyer s’est construit au fil des décennies. Il ne s’agissait pas de dire “Washington a fait ce qu’il fallait et a changé de nom”. Washington l’a fait parce qu’il a subi des pressions pour le faire. Les communautés autochtones vous diront que c’était une série de choses, c’était de grosses compagnies qui finançaient l’équipe. Et ce fut la mort de George Floyd. C’était juste le moment où Washington ne pouvait plus dire non. Et donc j’ai essayé d’apporter dans cette histoire, les décennies d’efforts des communautés autochtones pour changer cela.

___

Sur une montée de l’antisémitisme :

MORRISSON :

Pour que nous puissions donner un sens à ce que nous voyons en ce moment, nous devons en fait mieux définir ce que sont ces choses. Lorsque les gens comprennent les caractéristiques de l’antisémitisme et du racisme, ils peuvent les dénoncer sans ambiguïté. Ils peuvent dire « c’est raciste », « c’est de l’antisémitisme » et expliquer clairement pourquoi.

Je pense qu’il existe une dynamique raciale dans la façon dont l’antisémitisme est traité, lorsque l’antisémitisme provient d’une personne de couleur. Nous avons parlé, au cours des dernières semaines de cette année, de Kanye West, Kyrie Irving et d’autres personnes qui ont adopté une rhétorique vraiment dangereuse. Nous devons faire un meilleur travail pour relier les points. Il y a des risques à permettre à une telle rhétorique de voler, des risques posés non seulement à notre démocratie, mais à notre sécurité en tant qu’Américains. L’alliance entre les militants juifs et noirs des droits civiques est racontée. C’est historique. La libération d’un groupe ne pouvait se faire comme elle l’a fait, sans la participation de l’autre groupe. Je pense que si nous continuons à rappeler aux gens cette histoire, en 2023, peut-être que les gens réaliseront qu’il ne s’agit pas de diviser pour mieux régner. Il s’agit du bien et du mal.

___

Pourquoi il est si important de couvrir l’actualité à travers le prisme de la race et de l’ethnicité :

FONSECA :

Lorsque j’ai commencé à couvrir les communautés tribales lors de mes premiers jours à l’AP il y a 17 ans, il y avait très peu de journalistes qui s’y concentraient. Il n’y avait pas beaucoup de ressources destinées aux médias autochtones. Cela a changé avec la création de bureaux des affaires autochtones qui se sont concentrés sur l’embauche de journalistes autochtones, ce qui est super. Bien sûr, les leaders de l’information peuvent faire mieux.

Je couvre les communautés autochtones en tant que femme hispanique, alors je réfléchis à la façon dont je voudrais que les gens abordent ma communauté ? Comment faire cela de la manière la plus respectueuse ? Que pouvons-nous faire pour nous assurer que nous avons une bonne relation de travail, que nous ne sommes pas extractifs, que nous nous assurons que les voix autochtones sont incluses dans les histoires sur les peuples autochtones, que nous élevons ces voix ? Cherchons-nous des universitaires, des experts, des dirigeants communautaires et d’autres personnes autochtones ayant des expériences vécues particulières?

MORRISSON :

Dans de nombreuses communautés, en particulier dans les communautés de couleur, ce que je constate souvent, c’est que les gens parlent de ce qui vient de se passer. Mais ensuite, ils veulent aussi vous parler de ce qui se passe depuis des années, des décennies dans leurs communautés. Ils diront que le manque d’investissement, le manque d’attention à l’inégalité ont créé les conditions pour qu’un quartier à prédominance noire à Buffalo n’ait qu’un seul bon supermarché. Ils veulent parler des choses qu’ils ont demandées, qu’ils n’ont pas encore reçues de leurs dirigeants élus. Ce sont les dirigeants qui leur ont promis des progrès à plusieurs reprises, que les choses changeaient, mais ils le font rarement.

___

À propos de la prochaine couverture :

FONSECA : La cohérence est tellement importante dans les communautés minoritaires. Nous resterons à l’écoute du mouvement des femmes autochtones disparues et assassinées, des internats, d’une affaire de protection de l’enfance devant la Cour suprême des États-Unis qui menace le statut des tribus en tant que nations souveraines et de l’impact du changement climatique. Nous chercherons également des occasions d’élargir la couverture des communautés autochtones.

Les chefs tribaux disent souvent que les mots sont sacrés et ils s’attendent à ce que l’administration Biden respecte les engagements qu’elle a pris pour élever les communautés tribales et ses obligations en vertu des traités et autres actes. Nous allons également surveiller cela.

MORRISSON :

Nous ne devons pas quitter des yeux les gens qui contestent les principes mêmes de notre démocratie. Ceux qui veulent invalider le vote de communautés entières, s’ils n’aiment pas le résultat. Ceux qui se mettent en position de contrôler le scrutin, de certifier les résultats et de pervertir les lois électorales. C’est une histoire qu’il faut continuer en 2023 et 2024, car on n’a pas fini de voir l’impact de ce qui a déjà été fait.

Et une dernière chose que je dirai à propos du calcul racial : nous n’avons pas fini de voir le contrecoup à cela. La hausse très médiatisée et très discutée des crimes violents en 2022 a été mise à profit pour faire reculer certaines des réformes nées en 2020. Le contrecoup a poussé certains élus à revenir sur les promesses qu’ils avaient faites en matière de réforme de la justice pénale. Cela continuera d’avoir un impact en 2023, en particulier en ce qui concerne les communautés de couleur.

___

The Associated Press