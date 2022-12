Carnet 2022 : la reine de Grande-Bretagne s’en va et une nouvelle ère s’annonce

LE CONTEXTE : La reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre après un règne de 70 ans sur le Royaume-Uni. Elle a laissé derrière elle des générations de sujets – dont beaucoup n’avaient jamais connu d’autre monarque.

La mort et les funérailles, ainsi que l’ascension du roi Charles III, se sont déroulées sur plus d’une semaine, au cours de laquelle tout a été discuté de la reine et de la famille royale – son rôle dans la société, le rôle de la monarchie, l’héritage difficile de la couronne colonialisme.

Ici, certains journalistes d’Associated Press impliqués dans la couverture réfléchissent à l’histoire et à leurs propres expériences en la couvrant.

___

DANICA KIRKA, correspondante AP à Londres depuis 16 ans :

La reine était remarquable non seulement pour sa longévité, mais aussi pour les choses qu’elle a faites pendant son mandat de monarque. Et les gens la voyaient tout faire, de l’ouverture de stations d’épuration à la coupe de rubans dans les hôpitaux – les gens la voyaient vraiment comme une sorte d’incarnation ambulante d’une nation. Avec sa mort, vous ne l’avez pas seulement perdue, mais c’était la fin d’une ère d’anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, la fin de l’empire, c’était juste beaucoup de volets impliqués. Vous venez de vous rendre compte que le pays essayait de s’engager sur une nouvelle voie. Et ça ne va vraiment, vraiment pas être facile. Parce que la vérité est que les gens ne voulaient pas se plaindre de quoi que ce soit à cause de son long service. Beaucoup de choses sur la monarchie n’ont tout simplement pas été abordées – l’inclusivité, le racisme, toutes ces questions qui émergent. Quelle taille de monarchie la Grande-Bretagne veut-elle ? Qu’est-ce que ça va être? Peut-il encore servir une société multiculturelle ? Toutes ces très grandes questions n’ont pas vraiment été abordées en détail.

Quand je suis arrivé ici, j’ai été invité à une garden-party à Buckingham Palace. C’est l’un de ces grands événements, avec une grande tente au palais, et les gens se promènent avec des tasses à thé et des petits chocolats avec des couronnes placées dessus. Les gens qui étaient là étaient des gens comme des bibliothécaires qui avaient créé des systèmes décimaux adaptés à leurs bibliothèques publiques, des entraîneurs de football et d’autres qui avaient rendu service à la communauté. Nous étions tous debout sous le soleil brûlant; il faisait vraiment chaud ce jour-là, et nous parlons de la qualité du thé et de la beauté des sandwichs au concombre.

Et puis la reine est arrivée, coiffée d’un grand chapeau et d’une grande robe à fleurs. Et tous les invités, les soldats qui avaient fait des bricoles et les bibliothécaires avec leur système décimal, tout le monde était comme “Oh, mon Dieu, c’est la reine.” Et j’ai en quelque sorte compris qu’elle était leur pays en disant merci: «Merci d’être resté dans la boue et d’avoir entraîné des enfants de 10 ans, merci d’avoir sauvé vos camarades dans un fossé en Afghanistan. Je suis la personne au pays qui est ici pour vous dire merci pour ce que vous avez fait. Personne d’autre n’a fait ça pendant la majeure partie de sa vie. C’était la seule personne qui ait jamais incarné leur pays pour eux. Il y a donc, je pense, même maintenant, un sentiment de perte. Cette figure maternelle a disparu d’un coup.

Il y a juste ce genre de vide qui est très difficile à combler pour le reste de la monarchie. Mais la seule chose à propos de la monarchie, c’est qu’il s’agit de succession. Vous avez Charles là-bas, vous savez que le processus est suivi. Charles a des chaussures vraiment énormes à remplir. Donc, nous allons voir comment il fait cela.

___

TONY HICKS, directeur adjoint de la photographie d’AP basé à Londres :

La première chose était, vous devez évidemment penser à “Où allez-vous?” Il y avait eu de nombreuses discussions à ce sujet dans le passé – à propos, vous savez, « Et si elle meurt ici ? Et si elle y meurt ? Et l’un d’eux a toujours été et si elle mourait à Balmoral, qui, comme vous le savez, est comme une communauté fermée. Vous pouvez à peine voir le château au loin depuis la voie publique. Et Balmoral n’est pas proche. Vous êtes à des heures de route.

Pour les photographes, vous vouliez un assez bon mélange de rôles de spécialistes et de compétences. Donc, vous savez, pour les postes où vous savez que quelqu’un a besoin d’obtenir des photos nettes avec un objectif long, long, vous regardez probablement quelqu’un qui fait du sport, qui est habitué, vous savez, à clouer ce moment clé. La créativité n’est pas absolue – la chose la plus importante est d’avoir ce qui se passe devant vous. Et puis vous allez avoir des gens qui vont se mêler à la foule et essayer de faire passer l’émotion des événements, car il y avait beaucoup d’émotion. C’était un vrai mélange de capacités, de spécialisations et de talents.

Ce qui m’a vraiment marqué, c’est l’entre-deux, la file d’attente. Je pense qu’il s’étendait sur 13 kilomètres – c’était quelque chose d’incroyable, des gens faisant la queue devant Tower Bridge toute la nuit. Il y avait un sentiment de communauté et de camaraderie parmi les gens, et toutes sortes de personnes de tous horizons, pas seulement les royalistes habituels que vous voyez lors de ces événements. C’était un échantillon massif de la société.

Il y avait aussi l’énormité de cela – le fait que nous ne reverrons plus jamais rien de tel. Et je pense aussi à l’énormité de l’entreprise que nous avons prise pour nous assurer que cet événement se déroule bien. Vous savez, 19, plus de 20 photographes et 20 éditeurs. C’était une énorme, énorme entreprise. L’un de ceux que vous ne pouvez vraiment gâcher et nous ne l’avons pas fait, donc je prends beaucoup de fierté et de plaisir dans la façon dont cela s’est passé.

___

SAMYA KULLAB, correspondante de Bagdad en mission à Londres après la mort de la reine :

Toute ma carrière de journaliste s’est concentrée sur le Moyen-Orient. Et il s’agissait surtout d’agir comme un pont entre le Moyen-Orient et le public basé en Occident. C’est un peu comme ça que j’ai abordé cette mission : comment puis-je être un pont entre deux choses que je connais et deux choses qui viennent, vous savez, de deux endroits qui se comprennent peut-être mal ? Ma pensée immédiate a été, comment puis-je ajouter au récit ce que nous ne couvrons pas en ce moment ? Qu’est-ce que nous ne regardons pas ? dont les voix ne sont pas incluses ? J’ai grandi dans une communauté de la diaspora au Canada et j’ai immédiatement pensé à la façon dont ils pourraient voir cela. J’ai donc commencé à faire des recherches sur différentes communautés de la diaspora, pour voir comment elles réagissent plutôt qu’elles ne réagissent. Je suis parti de là.

L’une des autres missions que j’ai effectuées était de faire la queue pour voir la reine allongée en état. Tout le monde a un moment une fois que vous entrez dans la salle, vous avez quelques secondes pour dire quelque chose. Beaucoup de gens s’inclinent. Et quand ce fut mon tour, je me suis dit : « Oh, attends, qu’est-ce que je suis censé dire ? Qu’est-ce que ce moment signifie vraiment pour moi ? Et je me souviens juste d’avoir vu la couronne. L’un des joyaux phares est le Kohinoor. Et j’ai grandi en écoutant des histoires sur ce bijou, et je le regardais à ce moment-là, et j’ai juste pensé à toutes ces histoires que j’ai entendues de mes tantes, de ma grand-mère, à propos de, vous savez, ce que bijou avait voulu dire, et je pensais juste que c’était tellement incroyable – toute cette histoire dont nous faisons tous partie d’une manière différente.

___

