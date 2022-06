Carnaval, FedEx, Zendesk et plus

Voici les actions qui font les gros titres dans le trading de midi :

Carnival Cruise Lines – Les actions de Carnival Cruise Lines ont bondi de 11% après que l’agence de voyages a déclaré qu’elle avait ses meilleurs volumes de réservation depuis le début de la pandémie au cours du deuxième trimestre. Les résultats de Carnival ont manqué les estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs. La société a également signalé que la trésorerie d’exploitation est devenue positive en avril et a été positive pour le deuxième trimestre.

FedEx – Le stock de logistique et de livraison a augmenté de près de 7% après que FedEx a déclaré qu’il s’attendait à ce que le bénéfice ajusté augmente au cours de son exercice en cours. FedEx a annoncé des résultats mitigés pour son quatrième trimestre fiscal, avec un bénéfice ajusté de 6,87 dollars par action sur 24,39 milliards de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient un bénéfice par action de 6,86 $ sur 24,56 milliards de dollars de revenus.

Zendesk – Les actions de la société de logiciels ont bondi de 28% après que la société a annoncé un accord de rachat avec un groupe de sociétés de capital-investissement, dont Hellman & Friedman et Permira. L’accord entièrement en espèces valorise Zendesk à environ 10,2 milliards de dollars.

Microsoft – La société de technologie a vu ses actions progresser d’environ 2 % après que Citi l’a désignée comme « premier choix » et a déclaré que la vente des actions de logiciels était en grande partie effectuée. Citi est convaincue de la croissance à deux chiffres et du pouvoir de tarification à long terme de Microsoft, a-t-elle déclaré vendredi dans une note.

CarMax – Le stock du concessionnaire automobile a augmenté de 6% après que CarMax ait dépassé les estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs. La société a déclaré un bénéfice par action de 1,56 $ sur un chiffre d’affaires de 9,31 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 1,49 $ de bénéfice par action sur 9,06 milliards de dollars de revenus.

Bausch Health Companies – Le stock de santé a bondi de 18% après que Bausch a annoncé que Joseph Papa avait démissionné de son conseil d’administration. Papa est remplacé par l’investisseur John Paulson, qui assumera les fonctions de président du conseil d’administration.

LendingTree – Le titre des services financiers a chuté de plus de 8% après que LendingTree a abaissé ses prévisions du deuxième trimestre. La société s’attend désormais à des revenus compris entre 259 et 264 millions de dollars, contre une fourchette de 283 à 293 millions de dollars auparavant. La société a déclaré dans un communiqué que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont exercé une pression sur ses activités.

Wolfspeed – Le stock de semi-conducteurs a bondi de 11% après que Goldman Sachs a mis à niveau Wolfspeed pour acheter à partir du neutre. Goldman a déclaré dans une note qu’il était “tactiquement plus haussier” sur Wolfspeed après les récentes baisses du titre.

Iron Mountain – Les actions ont bondi de plus de 3% après que Barclays a lancé la couverture d’Iron Mountain avec une cote de surpondération. Les analystes ont déclaré que la société de stockage de documents avait enregistré une hausse de près de 21 % par rapport à la clôture de jeudi, car l’entreprise s’est « avérée résiliente » ces dernières années.

Wells Fargo – Les actions ont bondi de plus de 7% après que la Réserve fédérale a déclaré que Wells Fargo, parmi d’autres grandes banques, avait dépassé l’objectif de la banque centrale test de résistance annuel. La banque centrale a déclaré que Wells Fargo avait maintenu des niveaux de capital solides pour faire face à une grave récession. Wells Fargo n’a pas vu de croissance de son coussin de capital de stress, contrairement à certains de ses pairs.