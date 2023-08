Carnaval de Notting Hill 2023 — Itinéraire du défilé, carte, heures de début et de fin

PLUS de deux millions de fêtards hauts en couleur descendront dans les rues aisées de l’ouest de Londres pour faire la fête à l’occasion du 55e anniversaire du carnaval de Notting Hill ce long week-end férié.

Ce festival annuel est la plus grande fête de rue d’Europe et la deuxième au monde après le Carnaval de Rio. Voici tout ce que vous devez savoir…

Parcours du carnaval de Notting Hill 2023

L’itinéraire Carnival fait le tour d’une zone de trois miles et demi entre les stations de métro Westbourne Park et Ladbroke Grove, dans l’ouest de Londres.

L’itinéraire longe Ladbroke Grove, descend à droite sur Kensal Road, à gauche sur Elkstone Road et continue jusqu’à Westbourne Park.

Il descend ensuite Great Western Road, à gauche sur Westbourne Park Road, à droite sur Chepstone Road, encore à droite sur Westbourn Grove, puis jusqu’à Ladbroke Gardens.

Des scènes, des systèmes de sonorisation et des points de jugement jalonneront le parcours et rempliront la zone à l’intérieur.

Il y aura également des centaines de stands de nourriture et de boissons, ainsi que des toilettes et des installations de premiers secours.

Cette carte montre le parcours du Carnaval et les scènes sonores, identifiées par des icônes de haut-parleurs.

Dates du carnaval de Notting Hill 2023

Le carnaval de Notting Hill aura lieu du dimanche 27 au lundi 28 août.

Les festivités commencent de 10h00 à 10h30 les deux jours.

Tous les systèmes de sonorisation et scènes principales accueilleront des artistes et joueront de la musique jusqu’à 19 heures, date à laquelle le carnaval commencera à se terminer pour la journée.

Le dimanche est traditionnellement le jour de la famille et légèrement moins fréquenté.

Consultez le site officiel pour plus d’informations sur les actes.

Comment se rendre au Carnaval de Notting Hill 2023

Les zones autour de Notting Hill, Ladbroke Grove et Westbourne Park seront très fréquentées avec quelques fermetures de routes.

Le métro et le train seront les meilleurs moyens de se déplacer, mais certaines stations seront fermées uniquement en sortie ou fermées pendant l’événement. Les bus autour de l’ouest de Londres peuvent être en déviation ou s’arrêter avant leur destination finale. Consultez le planificateur de voyage avant de voyager.

Certaines stations d’accueil Santander Cycle de la zone seront suspendues. Vous pouvez vérifier la disponibilité en utilisant notre plan des stations d’accueil ou en utilisant l’application Santander Cycles.

Les stations de métro à proximité seront soumises à une fermeture totale ou partielle.

Parc Westbourne

Dimanche 27 et lundi férié 28 août, la gare ne sort qu’entre 11h00 et 18h00 chaque jour et ferme à 23h30.

Ladbroke Grove

Dimanche 27 et lundi 28 août férié, fermé toute la journée.

Route de Latimer

Dimanche 27 et lundi férié 28 août, fermeture à 23h30 chaque jour.

Chêne royal

Dimanche 27 et lundi férié 28 août, la gare est sortie uniquement entre 11h00 et 18h00 chaque jour et ferme à 18h00 chaque jour.

Parc Holland

Dimanche 27 et lundi 28 août férié, la gare est sortie uniquement entre 11h00 et 15h00 et ferme à 15h00.

Quelle est la météo pendant le carnaval de Notting Hill ?

Le carnaval de Notting Hill aura lieu le dimanche 27 août et le lundi 28 août dans l’ouest de Londres, mais quelle est la météo ?

Dimanche, les températures culmineront autour de 21 °C, avec une matinée ensoleillée avant de devenir nuageuse plus tard dans l’après-midi.

Les prévisions de lundi sont similaires, sans aucune pluie prévue pendant toute la durée des festivités, ce qui signifie un carnaval de Notting Hill sec pour les millions de participants.