Carmy et Claire rompent et plus – Hollywood Life

Crédit image : FX

La soirée entre amis et en famille à The Bear démarre du bon pied lorsque la finale de la saison 2 commence. Le restaurant se remplit rapidement et Sugar se préoccupe de savoir si Donna va se présenter ou non. Richie est dans son élément à l’avant.

Cependant, les choses commencent à bouger plus lentement qu’elles ne le devraient. La tension commence à monter en cuisine. Carmy panique après avoir cru apercevoir son ancien patron abusif dans le restaurant, mais Sydney parvient à le calmer. La chance de Carmy va de mal en pis lorsqu’il se retrouve enfermé dans le réfrigérateur de plain-pied après que la poignée se soit cassée à l’extérieur.

Avec Carmy enfermé sans issue pour le moment, Sydney doit proposer un plan de match. Richie dit qu’il peut prendre la place de Syd. Ils ont 5 minutes pour que tout fonctionne, sinon ils sont foutus. Tout le monde passe à l’action, travaillant ensemble pour réaliser un miracle. Richie brille et devient véritablement un leader.

Pete aperçoit Donna — Jamie Lee Curtis Retour! — fumer une cigarette à l’extérieur du restaurant. Il essaie de la convaincre d’entrer. « Je ne veux pas que vous leur disiez que j’étais ici », plaide Donna. « Je ne pense tout simplement pas pouvoir le supporter. » Pete la presse de reconsidérer sa décision. « Je les aime tellement. Et je ne sais pas comment le montrer. Je ne sais pas comment dire que je suis désolée », dit-elle avant d’ajouter : « Je ne mérite pas de voir à quel point c’est bon. »

Pete mentionne que lui et Sugar doivent participer à ces dîners avant l’arrivée du bébé, et c’est à ce moment-là que Donna se rend compte que Sugar ne lui a jamais dit qu’elle était enceinte. Donna est ferme dans sa décision de ne pas entrer et s’éloigne. Lorsque Sugar revient en larmes, Pete est en larmes. Il a le cœur brisé pour Sugar mais ne lui dit pas qu’il a vu Donna. Il dit aussi qu’elle ne devrait pas en vouloir à Donna. C’est un tel bijou.

Au milieu du chaos, Marcus découvre que Josh fume du crack à l’extérieur. Marcus en parle à Sydney. Ils parviennent à mettre leur maladresse persistante sur Marcus demandant à Sydney de côté pour le moment. Sydney donne à Marcus le feu vert pour renvoyer Josh.

Carmy est toujours coincée dans le réfrigérateur. Tina essaie de le réconforter. « Je pense que je me suis fait ça », dit Carmy. « Je vous ai laissé tomber les gars. » Il promet que cela ne se reproduira plus. Tina pense qu’il est idiot. Pendant ce temps, Claire apprend que Carmy est piégée dans le walk-in et retourne le voir.

Carmy pense que Claire a été une distraction et ne pense pas qu’il puisse être dans une relation. Il ne pense pas qu’il puisse avoir le restaurant et une relation. « Je n’ai pas besoin de fournir de l’amusement ou du plaisir. Je n’ai pas besoin de recevoir d’amusement ou de plaisir. Je suis tout à fait d’accord avec ça. Parce qu’aucun bien ne vaut à quel point c’est terrible. C’est juste une putain de perte de temps », dit-il.

Il s’avère que Claire a entendu toute la confession de Carmy de l’autre côté du réfrigérateur. Elle s’éloigne et ne répond pas à Carmy quand il l’appelle. Le doute de soi paralysant de Carmy frappe à nouveau. Son cœur est piégé dans ce réfrigérateur, et il a encore besoin de temps pour dégeler.

Claire fait ses adieux à Richie avant de partir. « Merci pour tout. C’était tellement beau », dit-elle. Richie va immédiatement confronter Carmy sur ce qui s’est passé avec Claire. Cela se transforme en un match hurlant brutal entre Carmy et Richie. Ils se disent tous les deux des choses terribles.

Carmy écoute ensuite le message vocal que Claire lui a laissé plus tôt. Elle admet qu’elle a toujours eu un « énorme béguin » pour lui. « Je suis tellement fière de toi », dit Claire. Elle dit également à Carmy qu’elle l’aime, ce qui le fait fondre en larmes.

Une fois la dégustation terminée, Sydney sort et vomit. Son père finit par la retrouver et lui dit que la nourriture était « absolument incroyable ». Il réalise enfin que c’est son rêve. « Bébé, c’est la chose, » il dit. Cette validation est tout ce que voulait Syd.

Marcus ouvre son cadeau de Luca. C’est un panneau qui dit : « Chaque seconde compte ». Pendant ce temps, il reçoit une série d’appels mitigés de l’infirmière de sa mère. Compte tenu de l’état de santé de sa mère, il ne semble pas que l’infirmière ait de bonnes nouvelles. La meilleure nuit de sa vie pourrait finir par être l’une des pires.

Carmy est enfin libéré du réfrigérateur, mais c’est une personne totalement différente de celle qu’il avait lorsqu’il s’est enfermé à l’intérieur. Tout a changé. Le dernier coup de L’ours la saison 2 est de Sydney. Les montagnes russes d’émotions qui l’ont habitée toute la nuit sont visibles sur tout son visage. C’est un mélange de soulagement, de peur et de bonheur.

