L’essai, Vázquez classique, était convaincant dans son argument pour rester engagé et faire un meilleur travail d’articulation d’un programme et de le faire avancer.

C’était en 1996, et le président Bill Clinton se présentait pour un second mandat contre Bob Dole, le candidat républicain. Dans le monde gay / lesbien / bi / trans, il a été question de boycotter l’élection pour montrer son mécontentement face à la politique de compromis de centre-droit qui a caractérisé le premier mandat de M. Clinton. Mais Carmen Vázquez n’en avait rien.

«En tant que mouvement de« droits »», a-t-elle écrit, «nous avons toujours confondu l’accès avec la responsabilité, heureux d’avoir une place à table même si la table à laquelle nous arrivons vient de faire nettoyer les plats de dessert.

Mme Vázquez, une force de longue date dans le monde des droits et des questions LGBTQ, d’abord à San Francisco, puis à New York, est décédée le 27 janvier à Brooklyn. Elle avait 72 ans. La cause était des complications de Covid-19, ont déclaré ses amis de longue date Carlie Steen et Erica Pelletreau.

Le groupe de travail national LGBTQ était l’une des nombreuses organisations à publier des nouvelles de sa mort. Son directeur exécutif, Rea Carey, a qualifié Mme Vázquez de «l’une des militantes les plus brillantes de notre mouvement».