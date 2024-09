Carmen Electra révèle qu’elle était « sans-abri » avant sa carrière à Hollywood

L’actrice de « Baywatch » Carmen Electra n’avait pas d’endroit où vivre avant de devenir célèbre dans le monde entier.

Electra, 52 ans, a révélé qu’elle était sans abri avant d’obtenir sa grande chance à Hollywood.

« J’étais sans abri à Los Angeles, je ne viens pas d’une famille riche ni rien de tout ça », a-t-elle partagé lors du 90s Con, selon le magazine People.

L’ancienne star de « Baywatch » Carmen Electra revient sur son look osé des années 90 : « C’était choquant »

« Je savais où je devais être à New York ou à Los Angeles. J’ai donc dû lutter beaucoup et je ne savais pas vraiment ce que j’allais faire. Mais j’ai commencé à essayer des choses et à sortir de ma coquille. C’est ainsi que j’ai commencé. »

Bien qu’Electra soit un sex-symbol des années 1990, elle a admis qu’elle était « très timide » au début de sa carrière.

CARMEN ELECTRA RÉFLÉCHIT SUR LE FAIT DE POSER POUR PLAYBOY ET D’ÊTRE UN SEX-SYMBOLE : « JE NE SUIS PLUS DU TOUT TIMIDE »

Elle a continué à s’ouvrir sur la façon dont elle a été découragée au début de poursuivre une carrière à Hollywood.

« Je ne voudrais pas aller aux auditions, je partirais en disant que tout le monde est si beau, que je ne peux pas faire ça, que je ne peux rien mémoriser », a ajouté Electra.

« J’avais envie d’essayer des choses et de rencontrer en chemin de bonnes personnes qui m’ont aidé. »

Electra, née sous le nom de Tara Leigh Patrick, a grandi à Cincinnati et a suivi une formation professionnelle de danseuse dans l’espoir de faire une tournée en tant que « danseuse de soutien pour Janet Jackson ».

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’ACTUALITÉS SUR LE DIVERTISSEMENT

Elle enregistrait des démos avec Capitol Records lorsqu’elle a attiré l’attention de Prince, qui était en train de monter un groupe entièrement féminin.

Electra a déclaré que Prince l’avait « découverte » et avait changé de nom. Prince lui a également demandé de faire une tournée avec lui en Europe.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DIVERTISSEMENT

« Grâce à son soutien, j’ai pris un peu plus confiance en moi et j’ai simplement essayé des choses en essayant de garder cela à l’esprit avec toutes mes insécurités que j’ai encore. »

Le mannequin OnlyFans a admis avoir fait la couverture de plus de 150 magazines, mais n’a jamais obtenu le statut de Playmate sur Playboy malgré avoir posé pour la publication tant convoitée à plusieurs reprises.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Electra a ensuite joué dans des dizaines de films et de séries télévisées, notamment dans la franchise « Scary Movie », « Starsky & Hutch » et « Cheaper by the Dozen 2 ». Son rôle le plus célèbre est sans doute celui de Lani McKenzie dans « Baywatch ».

À l’origine, la série « Baywatch » a été diffusée pendant 10 ans. En 1999, après sa fin, la série a été relancée sous le nom de « Baywatch: Hawaii », qui a duré deux ans.