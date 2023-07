Carmen Electra a rejoint OnlyFans il y a un an et s’est délectée de la possibilité non seulement de renouer avec les fans, mais également de se livrer à une résurgence de carrière.

Electra, 51 ans, a révélé l’une de ses photos les plus demandées par ses millions de fans dans une interview exclusive avec Fox News Digital.

« Au début, je ne savais pas si c’était quelque chose que je voulais faire, mais j’ai vraiment réfléchi et j’ai réalisé que je pouvais être mon propre patron », a déclaré Electra. « J’aime faire partie d’OnlyFans parce que je tire quand je veux. J’ai le contrôle créatif de faire ce que je veux faire. »

Elle adore se connecter avec les fans, que ce soit par le chat ou par des photos et des vidéos, mais a récemment reçu un afflux d’une demande spécifique.

« C’est drôle pour moi parce que je reçois beaucoup de demandes pour mes pieds, et ça me fait craquer », a-t-elle déclaré. « Les gens veulent voir les pieds. »

ONLYFANS FAVORIS DENISE RICHARDS, SAMI SHEEN, CARMEN ELECTRA CASH IN AVEC LE SITE WEB RISQUE

Les fans ont afflué vers le site par abonnement pour avoir la chance d’interagir avec leur célébrité préférée, qui comprend également Donna D’Errico, Denise Richards et sa fille, Sami Sheen.

Carmen ne peut pas tout à fait mettre le doigt sur le phénomène du fétichisme des pieds, mais elle se fera un plaisir d’obliger avec une photo ou deux montrant sa pédicure.

« Il y a juste cette obsession sauvage avec les pieds. Alors, bien sûr. Oui, OK, super ; tu veux voir mes pieds ? Je vais juste prendre mon téléphone », a déclaré Electra, expliquant à quel point il est facile pour elle de partager sur le site.

« C’est ce que j’aime. J’utilise mon téléphone. Je ne pense pas que quiconque veuille voir ces photos super professionnelles. Ils veulent te voir. »

Elle a ajouté : « Alors je vais juste faire une vidéo de mes pieds et penser à quelque chose… essayer de trouver différentes idées sur la façon dont vous pouvez montrer vos pieds, ou leur demander : ‘Comment aimeriez-vous voir mes pieds ?’ «

CARMEN ELECTRA DIT QUE REJOINDRE ONLYFANS EST « HABILITANT » ET FAIT L’ÉLOGE D’UN HAVRE « SÛR » POUR LES CRÉATEURS : « JE SUIS MON PROPRE PATRON »

Avoir un contrôle créatif complet sur son image et son contenu est un rêve devenu réalité pour Electra.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST INSTAGRAM

« S’il y a une photo que je ne veux pas qu’ils utilisent, je ne l’enverrai pas. Je peux tout superviser », a-t-elle déclaré. « Après, vous savez, plus de 150 reprises de Playboy, je me suis dit, pourquoi pas ? J’adore ça. J’adore être mon propre patron. »

Elle avait précédemment déclaré à Fox News Digital : « C’est intense et très stimulant. C’est tellement stimulant. Et sur le plan créatif, j’ai toujours eu tellement d’idées amusantes et créatives, et il y a eu des moments où j’ai pu suivre ces avec différents projets sur lesquels je travaille. »

L’ancienne star de MTV a récemment apporté la chaleur à l’été lorsqu’elle a renoué avec Jenny McCarthy pour devenir mannequin pour la collection de maillots de bain SKIMS de Kim Kardashian.

Voir les hôtes « Singled Out » revenir en action ensemble a rendu les fans encore plus affamés pour un redémarrage d’une autre de leurs émissions préférées des années 90, « Baywatch ».

PAMELA ANDERSON CANALISE SES JOURS « BAYWATCH » EN PHOTO SEXY POUR UNE NOUVELLE LIGNE DE MAILLOTS DE BAIN

Alors que des spéculations circulent depuis des années sur un éventuel redémarrage, Electra n’est pas si sûr que cela se produise.

« Cela m’a été mentionné et je dis toujours, bien sûr, parce que ce serait tellement amusant de revenir », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, le simple fait de revenir et de faire les retrouvailles à Hawaï était tellement amusant. »

Electra a joué le rôle du sauveteur Lani McKenzie dans l’émission à succès qui s’est déroulée de 1989 à 2000.

« Nous avons traversé beaucoup de choses à Los Angeles », a-t-elle déclaré à propos de la distribution et de l’équipe, qui comprenait David Hasselhoff, Pamela Anderson, David Charvet et Donna D’Errico, pour n’en nommer que quelques-uns.

« Beaucoup de respect à l’ensemble du casting qui a travaillé pendant de très nombreuses années sur cette série, car c’est sauvage. »

« Vous seriez aspiré par une vague et, vous savez, nous avons dû plonger de ce bateau, et nous courons sur le sable et nos pieds seraient chauds », a-t-elle déclaré.

« C’est beaucoup. Ça n’a pas l’air d’être le cas, mais quand vous descendez, que vous le faites vraiment et que vous voulez que ça ait l’air très authentique… c’était une période folle. »

Les temps fous d’Electra ont commencé au début de sa carrière, cependant.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a grandi à Cincinnati, dans l’Ohio, et s’est formée professionnellement en tant que danseuse dans l’espoir de faire une tournée en tant que « danseuse de secours pour Janet Jackson », mais enregistrait des démos avec Capitol Records lorsqu’elle a attiré l’attention de Prince qui mettait en place un tout-fille groupe.

« Il voulait me signer et m’a littéralement fait sortir de mon contrat avec Capitol, et j’étais en train de courir, juste comme, ‘Wow, c’est fou. C’est ma vie en ce moment' », a-t-elle dit.

« C’était presque difficile à croire. Je me souviens juste d’être arrivé et il y avait une limousine violette qui est venue me chercher à l’aéroport. Je suis monté dans la limousine et son frère Duane conduisait, et Duane n’était que la sécurité. »

Carmen se souvient : « Je suppose que Prince a dit : ‘Emmène-la faire du shopping. Apporte-lui des vêtements.’ Il s’agissait de créer notre musique et ce que j’allais en faire. »

Elle a été inspirée par sa passion pour tous les aspects de la création d’une performance.

« C’était vraiment une avenue tellement créative et juste un moyen pour moi de surmonter mes peurs, de devenir intrépide », a-t-elle déclaré. « C’était génial. »