Carmen Electra est abattue avec des bigoudis dans les cheveux alors qu’elle fait surface après une interview « douloureuse »

Carmen Electra avait l’air abattue alors qu’elle faisait surface à Los Angeles – après une étrange interview en podcast qui a inquiété les fans.

Le mois dernier, elle est apparue moins polie que d’habitude lorsqu’elle a donné une interview à l’émission Dear Media. Le maigre confidentiel avec Lauryn Bosstick, coïncidant avec le 35e anniversaire de son émission de stars Baywatch.

Certains fans l’ont qualifié de « difficile à regarder » et ont spéculé sur l’état de Carmen, bien qu’une source ait déclaré que son comportement lent était causé par une crise de Covid.

Lors de sa première apparition publique depuis l’interview virale, Carmen, 52 ans, a conservé une expression pierreuse en sortant à Los Angeles jeudi.

Elle a opté pour un ensemble décontracté composé d’un débardeur noir avec des sweats et un sweat à capuche, maquillée mais laissant les bigoudis dans ses cheveux.

Carmen, qui cachait son visage en partie derrière une grande paire de lunettes de soleil noires, pouvait être vue en train d’ouvrir la portière côté passager d’une Mercedes noire brillante.

Son apparition intervient des semaines après son interview virale en podcast, qui a incité un commentateur incrédule de YouTube à remarquer : « Qu’est-ce qu’elle fait ?! Applaudissements à Lauryn pour avoir maintenu cette interview.

« Elle semble tellement médicamentée qu’elle peut à peine exprimer ses mots. Ce fut une écoute douloureuse. Je ne peux pas m’imaginer assis là et essayer de faire comme si tout était normal », a écrit un autre.

L’un d’eux a ajouté : « Je me sens mal, parce qu’elle n’a pas l’air sobre et qu’elle est toujours belle, mais j’ai l’impression qu’elle souffre. »

« C’était difficile à regarder, j’ai eu du mal à terminer toute la vidéo ! Elle était partout et espérait une bonne interview », a écrit un autre.

Une source a déclaré à DailyMail.com que le comportement de Carmen était dû à un épisode inopportun de Covid – qui a malheureusement coïncidé avec sa tournée de presse pour Baywatch.

La star de Scary Movie a eu quelques semaines chargées, notamment en apparaissant à la 90s Con à Los Angeles et en faisant la promotion de la série After Baywatch de Hulu.

DailyMail.com a contacté le représentant de Carmen et Dear Media pour commentaires.

Ce n’est pas la première fois que les fans s’inquiètent du comportement de Carmen.

Lors d’une interview sur le tapis rouge avec Télévision supplémentaire le mois dernier, d’innombrables fans ont commenté que Carmen « avait l’air bizarre ».

«J’espère qu’elle va bien. Je la suis depuis l’époque Prince… mais quelque chose ne va pas. Je ne jette pas de pierres – cela pourrait juste être une journée géniale – mais j’espère qu’elle prend soin d’elle », a commenté l’une d’elles.

Un autre a écrit : « On dirait qu’elle a du mal à parler ou à réfléchir ? Se concentrer ? Elle est adorable, j’espère qu’elle va bien.

Ces jours-ci, l’actrice fait une tuerie en créant du contenu torride sur OnlyFans.

L’ancienne VJ de MTV Spring Break a rejoint le site pour adultes en 2022, quatre semaines seulement après avoir célébré son 50e anniversaire.

Elle a déclaré au magazine People : « Je reçois beaucoup de demandes pour mes pieds, ça me fait rire. »

La bombe, devenue un sex-symbol sur Baywatch dans les années 1990 et pour être apparue sur la couverture de Playboy, avait précédemment affirmé que « c’était comme une évidence » de rejoindre la plateforme.

Carmen a suscité l’inquiétude des fans à la suite d’une étrange interview en podcast le mois dernier

De nombreux fans se souviennent de Carmen lors de son passage emblématique dans Baywatch dans les années 1990.

Camren a déclaré qu’elle appréciait le fait de pouvoir « contrôler » ses photos et de ne pas être gênée par la censure sur les sites de médias sociaux grand public comme Instagram.

« Je me suis juste dit : « Ouais, je dois faire ça. »

» Pour une fois, j’ai l’opportunité d’être mon propre patron et d’avoir ma propre vision créative à partager avec mes fans sans que quelqu’un se tienne au-dessus de moi et me dise : » Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Couvrez ça. « .

« De toute façon, les gens feront ce qu’ils veulent avec vos photos, autant les contrôler et suivre ce que vous avez envie de faire à l’intérieur. »