Carmelo Anthony, dix fois All-Star de la NBA, lève le rideau sur sa brillante carrière

Carmelo Anthony, dix fois All-Star de la NBA, a confirmé lundi sa retraite du basket-ball, mettant officiellement fin à sa carrière professionnelle de deux décennies.

Anthony, 38 ans, dont le dernier match en NBA était pour les Lakers de Los Angeles en avril 2022, a annoncé sa décision dans un montage vidéo de sa carrière posté sur son compte Instagram.

« Je me souviens des jours où je n’avais rien, juste une balle sur le terrain et un rêve avec quelque chose de plus », a déclaré Anthony dans la vidéo.

« Mais le basket était mon exutoire. Mon but était fort. Mes communautés, les villes que j’ai représentées avec fierté et les fans qui m’ont soutenu tout au long du chemin.

«Je suis éternellement reconnaissant envers ces personnes et ces lieux parce qu’ils ont fait de moi, Carmelo Anthony.

« Mais maintenant, le moment est venu pour moi de dire au revoir : au terrain où je me suis fait un nom, au jeu qui m’a donné un but et une fierté. »

Anthony, choisi avec le troisième choix au total lors du repêchage de 2003, quitte le sport en tant que l’un des buteurs les plus prolifiques de l’histoire du basket-ball.

Au cours de 20 saisons en NBA, il a amassé 28 289 points à une moyenne de 22,5 points par match, avec 7 808 rebonds et 3 422 passes décisives.

Il a lancé sa carrière avec les Denver Nuggets avant de rejoindre les New York Knicks en 2010, où il a passé sept ans avant de passer avec les Houston Rockets, les Portland Trail Blazers et les Lakers.

Au niveau international, il a remporté trois médailles d’or consécutives en tant que membre de l’équipe olympique américaine en 2008, 2012 et 2016, ainsi qu’une médaille de bronze aux Jeux d’Athènes en 2004.

