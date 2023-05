Carmelo Anthony annonce sa retraite après 19 saisons NBA

L’un des plus grands buteurs de l’histoire de la NBA appelle cela une carrière.

Carmelo Anthony, l’attaquant vedette qui a mené Syracuse à un championnat de la NCAA lors de sa seule saison universitaire et a passé 19 ans dans la NBA, a annoncé sa retraite lundi.

Anthony, qui n’était pas dans la NBA cette saison, prend sa retraite en tant que meilleur buteur n ° 9 de l’histoire de la ligue.

Seuls LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain et Shaquille O’Neal ont marqué plus qu’Anthony – qui termine sa carrière avec 28 289 points.

« Maintenant, le moment est venu pour moi de dire au revoir … au jeu qui m’a donné un but et de la fierté », a déclaré Anthony dans un message vidéo annonçant sa décision – une qu’il a qualifiée de « douce-amère ».

L’héritage d’Anthony est sécurisé depuis longtemps : il met fin à ses jours de jeu après avoir été sélectionné comme l’un des 75 plus grands joueurs de l’histoire de la NBA, 10 fois All-Star, un ancien champion marqueur et une sélection All-NBA à six reprises.

Et bien qu’il n’ait jamais atteint la finale de la NBA – il n’a joué qu’une seule fois en finale de conférence, avec Denver contre l’éventuel champion Los Angeles Lakers en 2009 – Anthony savait aussi ce que c’était que d’être un champion.

Il a été le joueur le plus remarquable du Final Four de 2003 lorsqu’il a mené Syracuse au championnat national, et il a aidé USA Basketball à remporter l’or olympique à trois reprises – à Pékin en 2008, à Londres en 2012 et à Rio de Janeiro en 2016.

Anthony a disputé 31 matchs en quatre apparitions aux Jeux olympiques, le plus grand nombre de joueurs masculins américains de tous les temps. Les 37 points d’Anthony contre le Nigeria lors des matchs de 2012 sont un record masculin de USA Basketball aux Jeux olympiques, tout comme ses 10 points à 3 points de ce match et son effort de 13 en 13 depuis la ligne de faute contre l’Argentine en 2008.

Il restera dans le basket international pendant encore au moins quelques mois ; Anthony est l’un des ambassadeurs de la Coupe du monde de basket, le plus grand événement de la FIBA, qui se déroulera cet été aux Philippines, au Japon et en Indonésie.

« Je me souviens des jours où je n’avais rien, juste une balle sur le terrain et un rêve de quelque chose de plus », a déclaré Anthony. « Mais le basket-ball était mon exutoire. Mon but était fort, mes communautés, les villes que je représentais avec fierté et les fans qui m’ont soutenu tout au long du chemin. Je suis éternellement reconnaissant envers ces personnes et ces lieux car ils ont fait de moi Carmelo Anthony. »

Anthony a été repêché n ° 3 au classement général par Denver en 2003, faisant partie de la classe étoilée qui comprenait James au n ° 1, le Hall of Famer Chris Bosh au n ° 4 et le futur Hall of Famer Dwyane Wade – il est officiellement inscrit cet été – au n ° 5.

Anthony les rejoindra bientôt au Hall of Fame. Il a récolté en moyenne 22,5 points au cours de ses 19 saisons, passant la majeure partie de ces années avec Denver et les New York Knicks. Anthony a longtemps été ravi de son temps avec les Knicks et de ce que c’était que de jouer au Madison Square Garden, en particulier en tant qu’enfant né à Brooklyn.

« Le jardin », a déclaré Anthony en 2014. « Ils l’appellent La Mecque pour une raison. »

Anthony a également joué pour Portland, Oklahoma City, Houston et a terminé sa carrière avec les Lakers la saison dernière. Il n’a pas signé cette année, et maintenant sa retraite est officielle.

Il a déclaré dans son discours à la retraite qu’il avait hâte de voir le développement de son fils Kiyan, un garde de tir très apprécié au lycée.

« Les gens me demandent ce que je pense être mon héritage », a déclaré Anthony. « Ce ne sont pas mes exploits sur le terrain qui me viennent à l’esprit, toutes les récompenses ou les éloges. Parce que mon histoire a toujours été plus que le basket. Mon héritage, mon fils… Je continuerai à jamais à travers toi. Le temps est venu pour toi pour porter ce flambeau. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Asssociation nationale de Basketball

Tendance NBA Les 20 meilleurs espoirs de repêchage les plus médiatisés de tous les temps: classements dans la NFL, la NBA, la MLB, la LNH, la WNBA

Lakers vs Nuggets: prédiction, cotes du match 4, calendrier, chaîne de télévision

Tableau des séries éliminatoires de la NBA 2023, classement: calendrier mis à jour, scores, dates





Les Celtics paient le prix pour avoir alimenté Jimmy Butler: « Je ne sais pas si je suis la meilleure personne à qui parler »

Les pépites exigent le respect avec la toute première place en finale de la NBA à deux victoires

Calendrier des éliminatoires de la NBA 2023: comment regarder, télévision, streaming, gratuit, finales NBA





Heat vs Celtics: cotes du match 4, prévisions, calendrier, chaîne de télévision

Jimmy Butler marque 27 points, Miami bat Boston 111-105 pour prendre les devants 2-0 en finale de l’Est

Les Nuggets surmontent la nuit de repos de Jokic et mettent les Lakers au bord de l’élimination