Carmelina Moscato vise à s’appuyer sur le succès des Tigres alors que le football féminin au Mexique continue de croître

Carmelino Moscato espère faire sa marque à Tigres Femenil. @TigresFemenil

MONTERREY, Mexique – S’élever haut dans les montagnes emblématiques qui entourent et définissent la plus grande ville du nord du Mexique n’est peut-être pas aussi ambitieux que les ambitions du club local Tigres Femenil.

Jouer à l’Estadio Universitario, souvent appelé El Volcan (The Volcano), les Tigres sont la puissance actuelle et incontestée du football féminin mexicain. Dans la courte histoire de la Liga MX Femenil qui vient de fêter ses cinq ans la semaine dernière, les Tigres ont dominé toutes les autres équipes de la compétition avec quatre titres de champion.

Les Tigres ont l’intention d’obtenir ce cinquième championnat bientôt. Après avoir émergé les mains vides au cours des deux dernières saisons, la tâche d’apporter un autre trophée au club a atterri sur les épaules de la nouvelle manager Carmelina Moscato, qui est devenue amoureuse de l’environnement naturel à couper le souffle de Monterrey.

“J’ai vécu partout dans le monde, [but] ce doit être l’une des plus belles villes que j’ai jamais vues de ma vie”, a déclaré Moscato, le premier entraîneur étranger et féminin des Tigres, dans une interview avec ESPN peu après le début de l’Apertura 2022. “Quelle belle culture , belles personnes. Je me suis senti super bienvenu dès le début.”

Annoncé comme entraîneur des Tigres début juin, Moscato est un ancien international canadien de 38 ans qui a de l’expérience sur le terrain et au front office de clubs et d’organisations de soccer en Amérique du Nord et au-delà. Après une carrière de joueuse qui l’a amenée à travers trois Coupes du monde féminines et trois continents, Moscato a occupé des postes allant d’entraîneur adjoint, d’entraîneur, de stratège commercial, de directeur technique et de commissaire.

Une opportunité en Liga MX Femenil est apparue à l’improviste lorsqu’elle était récemment au Danemark pour entraîner le FC Nordsjælland. Elle avait l’intention de rester une autre année à l’étranger jusqu’en 2023, mais a été convaincue par “l’ampleur du projet” que la propriété de Tigres lui a vendu et les conversations qui étaient “de plus en plus positives” alors qu’elle continuait à l’explorer.

Elle a fait ses valises et s’est ensuite adaptée non seulement à une entreprise unique en tant que leader de l’équipe féminine la plus titrée du Mexique, mais également à un rythme et une énergie totalement différents à Monterrey.

“La conduite est un peu chaotique”, a ri Moscato à propos de son trajet local. “Mais c’est une adaptation.”

C’est à débattre si manœuvrer à travers la ville, ou à travers la Liga MX Femenil, sera plus difficile.

Même si les Tigres et les rivaux de Crosstown Rayadas ont tendance à dominer la plupart des saisons – ils se sont rencontrés dans cinq des neuf finales – d’autres clubs se sont également rapidement développés et ont apporté plus de parité au tournoi. Les équipes de toute la ligue, qui sont sous l’égide financière de leurs clubs masculins affiliés de Liga MX, ont augmenté leurs effectifs grâce à l’amélioration des talents nationaux et à l’ouverture de places étrangères de deux à quatre joueurs par équipe. La finale de la saison dernière entre Chivas et Pachuca, la première série de championnats de Liga MX Femenil sans aucune des équipes de Monterrey depuis la première saison de la ligue en 2017, a également semblé inaugurer une nouvelle ère dans l’élite.

Malgré le désavantage que Moscato a eu au cours d’une pré-saison raccourcie avec une liste limitée, les résultats des deux premiers matchs des Tigres de l’Apertura actuelle ont continué à mettre en évidence d’autres changements possibles dans le récit habituel de la Liga MX Femenil. Les Tigres ont subi une défaite 1-0 contre Atlas lors de la semaine 1, et lors de la semaine 2, ils sont de nouveau restés sans but lors d’un match nul 0-0 avec Cruz Azul.

Et pourtant, il n’a pas fallu trop de temps à Moscato pour finalement rebondir et décrocher sa première victoire. À la manière des Tigres Femenil, elles ont remporté une victoire à plusieurs buts grâce à une raclée 4-0 de Querétaro. Ils ont suivi cela avec des victoires sur Necaxa et Club America. Avec plusieurs joueuses de retour et disponibles après la fin du tournoi CONCACAF W en juillet, Moscato a maintenant pu utiliser son onze le plus fort de la saison, plus stable en défense et résolu en attaque.

¡1 0 / 1 0 !💥 GROS POISSON , @miafishel10 ! 😤👊🏼 pic.twitter.com/cODb8EXVet — Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) 28 juillet 2022

“C’est très facile de céder à la pression et d’essayer de jouer un style de jeu où il suffit de faire le travail… ce qui n’est pas ma philosophie”, a déclaré Moscato à ESPN.

“Mon objectif est de faire en sorte que le produit sur le terrain ressemble au jeu moderne, ressemble à une performance passionnante, organisée et connectée. Où quels que soient les résultats, nous pouvons tous nous regarder dans le miroir et dire que nous sommes bien performer. C’est mon travail.

L’intensité de son nouveau concert, qui rivalise avec celle de la chaleur estivale à Monterrey dépassant souvent les 100 degrés, ne deviendra pas plus facile au fil de la saison. Il y a une épée à double tranchant avec le succès et la popularité de Tigres, conduisant des dizaines de milliers de personnes à traiter Moscato et ses joueurs comme des rockstars, mais aussi à trouver tout aussi rapidement des critiques en ligne et dans les tribunes lorsque les choses ne fonctionnent pas.

Afin d’assurer que les choses se passent bien sur le terrain, Moscato veut rendre les Tigres plus organisés et structurés, tout en les rendant divertissants à regarder. Elle veut que ses joueurs s’affirment en récupérant le ballon et en menaçant d’avancer dans l’attaque, tout en trouvant suffisamment de chimie grâce à des minutes partagées pour son équipe. L’entraîneur des Tigres sait qu’il sera exigeant de pouvoir tout équilibrer avec la liste empilée devant elle qui comprend 10 joueurs avec une expérience récente de l’équipe nationale mexicaine, ainsi que l’internationale nigériane Uchenna Kanu et l’internationale américaine des jeunes Mia Fishel. Les joueurs locaux florissants du club ne doivent pas non plus être négligés.

Comme le dit Moscato : “Nous avons besoin d’une rotation et d’une rotation saine.”

“C’est pour moi un énorme défi du point de vue de la gestion des joueurs.”

Ce qui aide, c’est la confiance et la détermination de Moscato en tant que manager, à seulement 38 ans. Se décrivant comme une “coach émotionnellement intelligente”, elle est fière de pouvoir se connecter avec ceux qui l’entourent.

“Je sais que les joueurs ont besoin d’être soutenus… chaque joueur veut grandir, s’améliorer et être bien traité.” Tactiquement, Moscato se considère comme “très visuelle, très analytique” avec une force “dans l’analyse vidéo et ensuite l’exécution sur le terrain”.

Liga MX Femenil un “plan directeur” régional

Pour l’entraîneur, il ne s’agit pas seulement d’apporter ces compétences et de s’épanouir avec les Tigres, mais aussi de prospérer dans une ligue en laquelle elle croit – un sentiment qu’elle avait avant d’arriver cet été. À partir de 2019, grâce à son travail avec Canadian Soccer Business en tant que gestionnaire du développement du football professionnel féminin, Moscato a fait des recherches sur d’autres compétitions et a pris note de ce qui se passait au Mexique.

“Je le crois [Liga MX Femenil] être un modèle pour la région, en particulier au Canada, où sont mes racines et où j’ai passé beaucoup de temps en développement stratégique là-bas », a déclaré Moscato.

En mettant l’accent sur les talents nationaux, la Liga MX Femenil a été progressive avec des étapes qui sont passées de n’autoriser que les joueurs nés au Mexique, pour ensuite s’ouvrir lentement aux doubles ressortissants et aux signatures étrangères. L’exigence d’un minimum de minutes pour les options jeunesse est également restée un thème central. Au départ, n’approuvant que deux joueurs de plus de 23 ans dans les listes, les règlements de la Liga MX Femenil ont finalement abandonné cette règle, et à sa place, les clubs ont prévu un minimum de minutes pour les joueurs de moins de 20 ans chaque saison.

“C’est par des Mexicains pour des Mexicains et je trouve que c’est un produit si puissant. Vous pouvez en voir les avantages maintenant dans la croissance de la base de fans, le produit sur le terrain, le niveau de jeu, l’industrie qu’il a créée”, a noté Entraîneur des Tigres.

Des améliorations doivent encore être apportées, notamment sur le plan financier. Comme indiqué plus tôt cette année, une source d’ESPN a confirmé que la fourchette habituelle des salaires des joueurs est d’environ 300 $ à 7 000 $ par mois et que “très peu de joueurs gagnent plus de 5 000 $”. Les Tigres et d’autres clubs plus importants offriraient une meilleure rémunération, mais on ne peut pas en dire autant des autres équipes moins performantes de la ligue qui ne semblent pas faire le même type d’investissement. Pendant ce temps, dans la NWSL, il y a un salaire annuel minimum de 35 000 $, les joueurs vedettes pouvant gagner plus de 250 000 $.

Avec cinq titres, les Tigres sont l’équipe la plus titrée de la Liga MX Femenil. Tigres UANL

Néanmoins, tout cela fait partie de la croissance de la ligue qui n’avait pas encore fait ses débuts lorsque Moscato a commencé sa carrière d’entraîneur. Grâce à la Liga MX Femenil, d’innombrables joueuses sont devenues des noms connus au Mexique et en Amérique du Nord en peu de temps. Des athlètes habiles et talentueux sont produits et présentés semaine après semaine dans les académies de jeunes associées aux clubs. La popularité au Mexique augmente avec les audiences télévisées qui ont atteint leurs meilleurs chiffres pour la Liga MX Femenil la saison dernière, y compris sept jours de match distincts lorsque le total de la semaine dépasse les deux millions de téléspectateurs.

Les équipes et les entreprises de l’extérieur du Mexique en prennent également note. En août, le Club America participera au tournoi d’exposition The Women’s Cup organisé par le Racing Louisville de la NWSL, et à Los Angeles, Tigres affrontera Angel City FC lors du premier des deux matches amicaux programmés après avoir annoncé un partenariat en mai.

Avec Tigres à l’avant-garde de la Liga MX Femenil, Moscato a maintenant une opportunité passionnante d’étendre le jeune héritage que la ligue et son équipe créent. Dans un avenir proche, elle espère également continuer une dynastie pour son club à travers un autre championnat – ce que Moscato n’a pas hésité à faire lorsqu’on lui a posé des questions sur ses propres ambitions.

“La plus grande chose qui me vient à l’esprit est le désir évident, clair et intense de remporter un cinquième championnat. C’est le récit autour de l’équipe, comme il se doit”, a déclaré l’entraîneur de Tigres.

“Autour de notre environnement, les normes sont très, très élevées.”

Des aspirations qui sont peut-être encore plus hautes que ces montagnes qui l’entourent.