CarMax, Micron, Under Armour et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

CarMax (KMX) – L’action du détaillant automobile a chuté de 12,7 % en précommercialisation après que son bénéfice et ses revenus trimestriels aient été bien en deçà des estimations. CarMax a gagné 24 cents par action, contre une estimation consensuelle de 70 cents, et ses ventes de véhicules d’occasion comparables ont baissé de 22,4 % par rapport aux prévisions consensuelles de FactSet d’une baisse de 16,9 %.

Technologie Micron (MU) – Les actions de Micron ont chuté de 2,9 % dans les échanges avant commercialisation après que le fabricant de puces a annoncé une perte et des revenus trimestriels plus importants que prévu, en deçà des prévisions de Wall Street. Les résultats de Micron ont été impactés par la baisse de la demande d’électronique, et la société a annoncé qu’elle supprimerait environ 10 % de ses effectifs.

Sous protection (UAA) – Le fabricant de vêtements de sport nommé Marriott Stephanie Linnartz en tant que nouveau PDG, à compter du 27 février. Linnartz est actuellement président des opérations internationales de Marriott et travaille pour l’opérateur hôtelier depuis 25 ans.

Aliments Tyson (TSN) – Tyson devrait perdre des centaines d’employés lors de la consolidation des bureaux de l’entreprise dans l’Arkansas l’année prochaine, selon des personnes proches du dossier qui ont parlé au Wall Street Journal. Le producteur de bœuf et de volaille ferme deux bureaux dans l’Illinois et un dans le Dakota du Sud. Tyson a chuté de 1% dans l’action de précommercialisation.

MillerKnoll (MLKN) – MillerKnoll a gagné 2,9 % dans les échanges avant commercialisation après avoir annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre. Le fabricant de meubles a pu compenser une baisse de 13% des commandes avec des prix plus élevés.

TuSimple (TSP) – TuSimple prévoit de supprimer 25% de ses effectifs, une décision qui affecte environ 350 des travailleurs de la startup de camions autonomes. Des rapports antérieurs avaient indiqué que l’entreprise pourrait supprimer jusqu’à 700 employés alors qu’elle se recentre sur la recherche et le développement de la technologie de camionnage autonome. TuSimple a progressé de 3,5 % en précommercialisation.

Groupe mondial de voyages d’affaires (GBTG) – Le spin-off d’American Express a été noté surperformer dans la nouvelle couverture d’Evercore ISI, qui s’attend à ce que la plateforme de voyages d’affaires bénéficie de sa position de leader dans l’industrie et d’un rebond de la reprise des voyages d’affaires. Global Business Travel Group a augmenté de 1,6 % dans les échanges avant commercialisation.

Thérapeutique Mirati (MRTX) – L’action du fabricant de médicaments a bondi de 9,4 % en précommercialisation après que la FDA a accordé à son traitement contre le cancer colorectal la désignation de « thérapie révolutionnaire ». Cette désignation accélère le processus d’approbation des traitements qui apportent une amélioration substantielle par rapport aux thérapies existantes.