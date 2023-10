Carlyle se retire des paris sur les consommateurs américains dans le cadre d’une refonte stratégique-source

2 octobre (Reuters) – La société de capital-investissement Carlyle Group (CG.O) envisage de renoncer à investir dans des sociétés américaines de consommation, de médias et de vente au détail, car elle cherche à se concentrer sur d’autres secteurs clés tels que la technologie et les services financiers, selon une personne proche du dossier.

Dans une note envoyée aux employés, Sandra Horbach et Brian Bernasek, co-responsables du capital-investissement pour les Amériques de Carlyle, ont déclaré qu’ils avaient « décidé de minimiser l’importance des biens de consommation, des médias et de la vente au détail aux États-Unis en tant que secteur d’investissement futur, étant donné les tendances d’investissement de plus en plus difficiles dans ce domaine ». «

« Bien que ces décisions ne soient jamais faciles, elles sont nécessaires pour positionner notre plateforme et notre équipe pour l’avenir », ont déclaré Horbach et Bernasek.

Quatre négociateurs axés sur les secteurs de la consommation, des médias et de la vente au détail quitteront l’entreprise dans le cadre des dernières mesures, a indiqué la source. Carlyle prévoit de continuer à investir dans ces secteurs dans d’autres zones géographiques telles que l’Europe et l’Asie, a ajouté la source.

En Amérique du Nord, les investissements actifs de Carlyle dans le secteur de la consommation comprennent la marque de beauté Beautycounter, la société de soins et de nutrition pour animaux Compana Pet Brands et la marque de soins personnels pour hommes Every Man Jack.

L’activité de capital-investissement de Carlyle concentrera désormais sa stratégie américaine autour de cinq secteurs clés : la santé, la technologie, l’industrie, les services financiers et les services gouvernementaux.

Pour étendre ses efforts dans les services financiers, Carlyle a chargé Will McMullan de codiriger l’unité aux côtés de Jim Burr. Carlyle a également nommé Anna Tye co-responsable des investissements technologiques, aux côtés de Patrick McCarter. Tye conservera son rôle actuel de co-responsable des investissements de croissance.

Bloomberg News a rendu compte des derniers projets de Carlyle plus tôt lundi.

Reportage supplémentaire de Niket Nishant à Bangalore ; Montage par Shilpi Majumdar et Rosalba O’Brien

動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」