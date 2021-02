Waddell a déclaré qu’elle ne s’était jamais imaginée comme une mère célibataire. Mais elle a précisé qu’elle était «tellement reconnaissante» pour leurs enfants.

« Je le ferais partout, chaque seconde, juste pour avoir mes enfants », a-t-elle déclaré. « Mais c’est tellement difficile. Il y a tellement de défis … J’ai embauché de l’aide et cela aide et demande, vous savez, même à ma mère, comme, ‘Hey maman, peux-tu venir m’aider à faire ça?’ ou peu importe. « Demander de l’aide aide vraiment et je pense qu’on s’habitue en quelque sorte à ce qui se passe. »

Waddell a également expliqué comment sa séparation avec Evan avait affecté leurs enfants, expliquant que leur fille avait commencé à passer la nuit avec elle.

«Bella est comme, maintenant, juste comme dormir dans mon lit avec moi parce que ça devenait vraiment difficile de la mettre à terre, d’essayer de l’endormir pendant une heure et demie, puis elle s’endormirait finalement et se réveillerait deux heures plus tard hurlant et puis elle se mettait dans mon lit », a partagé la star de télé-réalité. « Alors j’ai juste été comme, peu importe. Je pense que je m’habitue juste aux choses et puis je suis sûr que, quand je suis habitué aux choses, tout va encore changer et c’est juste un peu comment la vie est. «

Elle a poursuivi: « Il y a une partie de moi qui aime être capable de créer des liens avec mes enfants sans personne ici et une partie de moi est vraiment triste qu’il n’y ait personne ici. Et donc, je ne sais pas, genre, c’est bizarre. C’est comme, c’est un peu comme, heureux et triste et je pense que je vais peut-être m’y habituer. Ensuite, je me sens mal pour les enfants … Je pense vraiment qu’il est important que les enfants vivent dans une maison et ensuite aller chez lui pour des visites du week-end, et il les voit comme les mercredis. Mais je pense qu’il est vraiment important que les enfants se sentent comme [they have] stabilité et cohérence. «