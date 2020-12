Carly Waddell répand un peu de joie de Noël au milieu de sa séparation publique d’avec son mari.

Le jeudi 24 décembre, la star de Bachelor Nation l’a emmenée Instagram pour remercier ses fans (en chanson) de l’avoir soutenue tout au long de sa rupture avec son compatriote Licence au paradis alun Evan Bass après trois ans de mariage.

« Je vous aime les gars. Merci beaucoup pour votre amour et votre soutien », a-t-elle écrit. «Je poste des chansons de Noël depuis quelques semaines et c’est ma chanson de Noël préférée de tous les temps. Je n’ai pas grand chose à ajouter pour le moment avec mes propres mots, donc je vais juste chanter Dolly’s. «

La personnalité de la télévision a ensuite chanté Dolly PartonLe jingle de Noël populaire « Hard Candy Christmas » assis devant son magnifique arbre de Noël.

Alors qu’il y avait de nombreux signes d’une rupture imminente, comme les fans s’en souviendront, la rumeur de séparation a été confirmée mercredi 23 décembre. « Nous avons pris la difficile décision de nous séparer », ont-ils déclaré dans une déclaration commune à E! Nouvelles. «Nous chérirons toujours notre temps ensemble et continuerons à avoir le plus grand respect les uns pour les autres alors que nous nous concentrons sur ce qu’il y a de mieux pour l’avenir de notre famille. Nous apprécions grandement l’amour et le soutien de chacun et vous demandons de bien vouloir respecter la vie privée de notre famille. naviguer à travers cela. «