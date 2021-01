Tandis que Carly Waddell et Evan Bass a annoncé leur rupture la semaine dernière, son ex-femme Marie Bass affirme que le couple Bachelor Nation s’est séparé il y a près de deux ans – et que Carly a été celle qui a quitté leur ex commun. L’ancienne épouse a fait cette allégation choquante lors de l’épisode du 31 décembre de la Réalité Steve Podcast. E! News a contacté le Licence au paradis alums pour commentaires mais n’a pas encore reçu de réponse.

Au cours de l’entretien, Marie, 39 ans, a déclaré qu’Evan, 38 ans, et Carly, 35 ans, ne vivaient plus ensemble depuis le début de l’année dernière. « Je veux dire que c’est en février 19 qu’elle est partie et a déménagé à Pegram », a-t-elle déclaré. Selon les archives publiques, les stars de la télé-réalité sont actuellement répertoriées dans différentes résidences dans différentes villes du Tennessee.

« Elle l’a quitté alors qu’elle ne montrait même pas avec Charlie Pourtant, »dit Marie, faisant référence au fils de Carly et Evan, âgé de 13 mois.

Comme les fans se souviendront, Carly, 35 ans, et Evan, 38 ans, se sont rencontrés en 2016 lors de la troisième saison de Licence au paradis. Ils se sont ensuite mariés un an plus tard lors d’un mariage télévisé au Mexique. En 2018, ils ont accueilli leur premier enfant ensemble, fille Isabelle, maintenant 2 ans, et a annoncé sur Instagram en mai 2019 que Carly était enceinte de Charlie. Il est né en novembre. Evan partage également trois fils avec Marie, 39 ans.