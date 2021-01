Suite à sa surprenante séparation d’avec son mari Evan Bass après trois ans de mariage, alun Bachelor Nation Carly Waddell trouve de nouvelles façons de progresser.

Dans un nouveau Youtube vidéo publiée le 3 janvier, Carly a donné à ses abonnés une visite de sa «salle de divorce», ainsi qu’un aperçu de ce qui s’est vraiment passé entre elle et Evan, qu’elle a épousé en 2017 après une rencontre sur Licence au paradis l’année d’avant.

«J’appelle ça la ‘chambre du divorce’. C’est pour ça que je fais des sagaces. Nous sommes dans la salle de divorce et j’essaye de me faire de nouveaux souvenirs ici parce que nous sommes en 2021 », a-t-elle expliqué. «Il était assis là où je suis assis. Je vais saupoudrer cette pièce pour ne pas ressentir cette énergie.

Carly, une ancienne chanteuse de bateau de croisière, a dissipé une certaine confusion sur ce qui s’est réellement passé entre elle et Evan. Bien qu’ils n’aient annoncé la nouvelle de leur rupture que dans une déclaration commune en décembre, elle a révélé qu’ils s’étaient séparés le lendemain de Thanksgiving, après avoir passé 2020 à essayer de trouver une nouvelle maison pour eux et leurs deux enfants. Isabelle, 2, et Charlie, 14 mois. Elle a ajouté qu’elle et Evan travaillaient sur leurs problèmes de thérapie depuis « des années ».

«J’ai trouvé cette maison et Evan m’a dit d’acheter cette maison, alors je l’ai fait. Et puis il m’a dit qu’il ne voulait pas y vivre», a-t-elle expliqué. « Alors nous y sommes. C’est une nouvelle année. Nous avons essayé, vous allez, pendant très longtemps pour que ça marche. »

Parmi les problèmes auxquels elle et Evan ont été confrontés, la femme de 34 ans a déclaré: «Nous nous sommes beaucoup plus concentrés sur les enfants que sur nous-mêmes et finalement, je pense que c’était notre plus grande chute. Les enfants sont en quelque sorte arrivés au sommet de la pyramide. «