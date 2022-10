Carly Rae Jepsen sait ce que c’est que d’être seul et en profite pour son nouvel album

Carly Rae Jepsen sait ce que c’est que d’être seul.

Son nouvel album est sorti vendredi, Le moment le plus solitaire, a été écrit au début de la pandémie, alors que certains jours semblaient incertains. Mais l’isolement n’a pas été la seule source d’inspiration pour son sixième album.

“La solitude elle-même est un thème dans lequel j’ai été curieux d’aborder et d’explorer toute ma vie”, a déclaré l’auteur-compositeur-interprète canadien de 36 ans dans une interview avec CBC. Q avec Tom Power

Avec la vie de tournée de Jepsen, chantant devant des centaines de personnes, il pourrait être difficile de penser qu’il y aurait des moments de solitude. Mais ce nouvel album remet en cause cette notion.

“Chaque être humain se bat contre la solitude dans sa vie. Je voulais avoir un album qui puisse puiser dans les différentes réactions à la solitude.”

La pandémie a également forcé son processus créatif à changer. Comme de nombreux musiciens de l’industrie, elle ne tournait plus ou ne travaillait plus sur son album avec d’autres en face à face.

La musicienne Carly Rae Jepsen parle à Tom Power de Q de la création de nouvelles musiques pendant la pandémie. (Vivian Rashotte/CBC)

“J’étais vraiment excité à l’idée de créer, mais ma façon de créer a changé parce que nous ne faisions pas ces semaines d’écriture en personne avec différentes personnes – ou que nous voyagions dans la même mesure, donc ma vie très rapidement, comme tout le monde l’a fait, dû s’adapter », a déclaré Jepsen.

Temps d’arrêt en cas de pandémie

La chanteuse, qui est née et a grandi à Mission, en Colombie-Britannique, était coincée dans sa maison de Los Angeles et, comme beaucoup d’autres, elle a choisi des “passe-temps étranges” autoproclamés. comme faire des écharpes moches. Mais elle s’est également retrouvée sur des applications de rencontres – quelque chose qu’elle a juré de ne jamais faire.

“J’ai parlé à d’autres amis qui avaient utilisé ces applications, comme si tout le monde avait une histoire d’horreur. Certaines personnes ont eu du succès, mais il y avait certainement une idée de chanson là-dedans”, a-t-elle expliqué.

Elle a écrit la chanson Maison de plage sur la base de son expérience sur lesdites applications.

REGARDER | Maison de plage

“Ils peuvent être merveilleux et parfois le moyen le plus simple de rencontrer des personnes qui ne font peut-être pas partie de votre communauté. Mais je pense que les personnes qui sont là pour jouer avec vous et jouer avec vos sentiments – ces personnes doivent être appelées. C’est à ça que sert cette chanson.”

Jouer avec les genres

Sur son nouvel album, Jepsen a noté qu’elle n’avait aucun intérêt à rester dans une voie étroite de la pop.

“Ce qui m’excite dans la pop, ce sont ses possibilités infinies. Vous pouvez jouer dans les genres”, a-t-elle déclaré. “Je voulais que cet album donne l’impression qu’il y avait de la variété parce que j’ai de la variété en moi. Surtout avec les années passées à mes côtés, je me dis : ‘jouons juste maintenant. Jouons juste’ et je veux que chaque album pour se sentir plus libre de le faire.”

Et le temps a joué en sa faveur, il y a 11 ans, la chanteuse sortait son hit track Call Me Maybe. La chanson s’est classée 47 sur la liste des plus grandes chansons de tous les temps de Billboard et a été un ver d’oreille amusant et incontournable pendant des mois.

REGARDER | Call Me Maybe

Elle a été la première n ° 1 du classement Mainstream Top 40 en 2012, faisant de Jepsen la première femme canadienne à être en tête du classement depuis Avril Lavigne en 2007.

Après le succès de Call Me Maybe en 2012, Jepsen dit qu’elle a eu quatre mois pour créer un album de suivi. Alors qu’elle était excitée et reconnaissante de le faire, Jepsen a depuis appris que ce n’était pas son processus idéal pour créer un disque.

“Je suis tellement fier de cet album” dit-elle de son deuxième album, Embrasser. “Mais ce n’est pas comme ça que j’aime faire un album. J’explore dans plusieurs directions différentes, je reviens et je me sens solide avec ça.”

Jepsen a décrit son éthique de travail à l’époque comme bousculante. Elle n’a refusé aucune opportunité et n’a dit “non” à rien. “J’ai eu l’impression d’avoir été frappée par la foudre”, a-t-elle déclaré à propos de Call Me Maybeest le succès.

“Cette expérience par rapport au luxe que j’ai maintenant, prendre mon temps avec un album, profiter vraiment du processus et consacrer du temps à la raison pour laquelle chaque chanson est là. Et aussi détourner l’attention d’une chanson, de la beauté et des illustrations d’un album.”

Carly Rae Jepsen se produit au Austin City Limits Music Festival au Zilker Park à Austin, Texas, le 7 octobre. (Jack Plunkett/Invision/Associated Press)

Alors qu’elle prépare la sortie de Le moment le plus solitaireJepsen a raconté la révélation qu’elle a eue sur la quarantaine.

“Au fur et à mesure que j’avance dans ma carrière, à mesure que le rythme s’accélère, l’une des leçons que j’ai apprises est qu’il est bon de savoir quand éteindre le bouton pour faire le spectacle, même si vous savez que vous vous sentez un peu décalé. , pour prendre le temps chaque jour de retomber en soi.”