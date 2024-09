Carly Rae Jepsen annonce qu’elle est « très fiancée »

L’auteure-compositrice-interprète canadienne Carly Rae Jepsen a annoncé ses fiançailles.

La star, plusieurs fois récompensée, s’est rendue sur Instagram lundi matin pour partager neuf photos douillettes d’elle et de son fiancé, Cole MGN.

Jepsen est originaire de Mission, en Colombie-Britannique, et son futur mari est un musicien et producteur de disques lauréat d’un Grammy de Los Angeles.

« Très engagé ici 💍 », a-t-elle légendé le message.

« Il appelle[ed] son dos », peut-on lire dans un commentaire.

Selon PersonnesJepsen a officialisé sa relation sur Instagram pour la première fois en novembre 2022.

Les fans et les followers ont fait référence aux succès de Jepsen dans ses commentaires pour la féliciter.

« Il vous donne de la fièvre que vous ressentirez toute votre vie 😭😭😭 », a écrit une personne. « Vous n’étiez pas ✨trop✨ après tout 😓😭🥰💞 », a écrit une autre.

« Oh, c’est le moment le plus agréable », a ajouté un autre fan, faisant référence à l’album de Jepsen de 2023, Le plus beau moment.

Bien que la chanteuse, aujourd’hui âgée de 38 ans, soit devenue célèbre dans le monde entier en 2012 avec le tube « Call Me Maybe », les Canadiens l’ont d’abord découverte grâce à Idole canadienne en 2007, où elle a terminé troisième.

Profitez d’un retour en arrière vers elle Idole audition ci-dessous: