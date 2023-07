Carly Pearce tombe sur scène et se moque d’elle-même avec une vidéo sur les réseaux sociaux

Carly Pearce a plaisanté sur sa première chute sur scène avec un montage vidéo amusant partagé sur les réseaux sociaux.

Perce, 33 ans, partagé une vidéo de l’automne et l’a édité pour répéter la partie d’automne encore et encore jusqu’au rythme d’ouverture de « Hollaback Girl » de Gwen Stefani.

« Première chute sur scène, mieux vaut que ça compte », a-t-elle légendé la vidéo sur Instagram.

La star de la musique country a également partagé la vidéo sur TikTok. « Oui, je vais bien !!! J’ai juste mal », a assuré Pearce aux fans dans les commentaires, ajoutant « merci d’avoir ri avec moi !! »

Les fans ont adoré Pearce trouver de l’humour sur le moment et partager l’amour dans les commentaires.

Un utilisateur a écrit : « Ohhhhhh ! [sic] d’accord. Au moins, vous pouvez avoir un peu d’humour dedans. » Alors qu’un autre a ajouté: « J’adore pouvoir rire et partager. »

« Pouvoir rire ou se moquer de soi-même est une chose merveilleuse », a écrit l’un d’eux. « J’espère que ça n’a pas fait trop mal.

Pearce a également tweeté sur le moment suivant le concert.

« Eh bien, il y a une première fois à tout et je suis sûre que j’ai cassé mon butin ce soir dans l’Iowa », a-t-elle écrit.

Les représentants de Pearce n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Pearce se produit depuis longtemps, commençant sa carrière de chanteuse à 16 ans en tant qu’interprète au Dollywood’s Country Crossroads. L’expérience a préparé Pearce aux « attentes » qui accompagnent les tournées et l’a aidée à passer de la star de son enfance à une artiste de musique country.

« J’ai grandi en aimant la musique country dès mon plus jeune âge et je voulais chanter plus que je ne voulais aller à l’école », avait précédemment déclaré Pearce à Fox News Digital. « Alors, j’ai demandé à mes parents si je pouvais quitter le lycée et l’école à la maison et j’ai l’impression que cela a toujours été dans mon ADN d’aller après les choses et de travailler dur. »

« J’ai fait six spectacles par jour, cinq jours par semaine à Dollywood, ce qui, je pense, m’a vraiment préparé à travailler plus fort que tout le monde et à vraiment comprendre ce que cela signifie de monter un spectacle tous les soirs et les attentes qui vont avec », la musique country étoile a continué. « J’ai définitivement porté beaucoup de cela dans ma vie quotidienne maintenant que je vis un emploi du temps incontrôlable. »

Pearce a lancé son premier album, « Every Little Thing », en 2017 et son dernier album, « 29: Written in Stone », en 2021.

La dernière sortie du chanteur était un duo avec Chris Stapleton intitulé « We Don’t Fight Anymore ».

