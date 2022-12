Carly Pearce parle franchement de son amitié avec Kelsea Ballerini : “Nous avons traversé beaucoup de choses séparément”

Carly Pearce est reconnaissante de son amitié avec sa collègue chanteuse Kelsea Ballerini.

Lors d’une interview avec Fox News Digital, Pearce a détaillé comment les deux se sont rencontrés avant de percer dans l’industrie de la musique country, il y a près de “six ou sept ans, dans une sorte de groupe de thérapie d’artistes”. Pearce est heureuse qu’ils aient pu maintenir leur amitié même après que Ballerini ait trouvé le succès, disant “elle était vraiment bonne avec moi quand elle a en quelque sorte commencé sa carrière” avant Pearce.

“Nous venons de voir beaucoup de phases différentes de la vie de l’autre et nous sommes restés proches, et je pense que c’était amusant de marcher à ses côtés, car nous sommes toutes les deux des femmes dans cette affaire folle”, a déclaré Pearce.

“Nous avons traversé beaucoup de choses séparément, mais nous avons été là l’un pour l’autre et continuons à vivre en quelque sorte les mêmes expériences de vie, bonnes ou mauvaises”, a ajouté Pearce, qui a demandé le divorce de Michael Ray en 2020. Ballerini et son mari Morgan Evans s’est séparé plus tôt cette année après cinq ans de mariage.

La chanteuse de “Dear Mrs. Loretta” a également été franche sur le moment où elle et Ballerini sont sortis et ont chanté au karaoké après que Pearce ait vendu deux nuits au Ryman Auditorium, en plaisantant, “Personne ne croirait jamais que nous sommes des chanteurs à ce niveau parce que c’est était horrible.”

Pour l’avenir, Pearce est ravi d’accueillir le “CMA Country Christmas” pour la deuxième année consécutive.

“Je pense que ce qui est vraiment spécial cette année, c’est que je me sens comme le CMA, ils se sont vraiment assurés d’adapter un peu ce spectacle, de raconter mon histoire personnelle d’apprendre à me connaître un peu mieux et mes traditions de Noël et pourquoi ces les chansons sont importantes pour moi et toutes les choses différentes et juste ce que j’ai fait quand j’étais enfant pendant les vacances”, a déclaré Pearce. “Je pense que si peut-être les fans de musique country, ou les gens qui écoutent la spéciale, s’ils ne me connaissent pas aussi bien en tant que personne, peut-être au-delà de ma musique, ils vont en savoir un peu plus sur moi en tant que Carly. ”

Parmi les autres artistes présents au spectacle cette année figurent Maren Morris, Dan + Shay, Old Dominion et Scotty McCreery. Le “CMA Country Christmas” promet d’être une excellente façon de sonner le temps des Fêtes avec une nuit pleine de représentations spéciales de tous les classiques.

En plus d’accueillir le “CMA Country Christmas” de cette année, Pearce a repris la scène des CMA Awards le mois dernier, interprétant sa chanson à succès “Dear Mrs. Loretta” ainsi que “You’re Drunk, Go Home” avec Kelly Clarkson et Ballerini. Pearce a également récemment participé aux demi-finales de “The Voice”.

“C’est la deuxième fois que je joue sur” The Voice “et c’est l’une de mes émissions de télévision préférées, simplement parce qu’ils se soucient tellement des artistes qui entrent”, a-t-elle déclaré, ajoutant que c’était un “bonne soirée.”

En tant que femme dans la musique country, Pearce avait beaucoup de femmes à admirer qui lui avaient ouvert la voie.

“Je pense que c’est la chanteuse Lee Ann Womack, Patty Loveless, Alison Krauss”, a déclaré Pearce. “Je pense qu’en tant que femmes d’affaires, Reba McEntire et Dolly [Parton] et Trisha Yearwood, juste la façon dont ils ont en quelque sorte construit des marques en dehors de la musique tout en restant fidèles à eux-mêmes, et toujours cette partie locale de ce que j’ai l’impression que la musique country est vraiment connue.

Le 13e Noël annuel de CMA Country sera présenté le jeudi 8 décembre sur ABC.