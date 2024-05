Carly Pearce, originaire de NKY, diagnostiquée avec une maladie cardiaque, dit qu’elle modifiera les émissions

Carly Pearce, originaire du nord du Kentucky et star de la musique country, a révélé jeudi qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie cardiaque. La chanteuse, dont l’album Hummingbird sort en juin, a révélé sur sa plateforme de médias sociaux qu’elle avait reçu un diagnostic de péricardite, qui est un problème cardiaque. . Vidéo ci-dessus : Carly Pearce : l’ascension d’une femme locale au sommet de la musique country. « J’ai toujours été transparente et honnête sur chaque aspect de ma vie, alors j’ai l’impression que cela mérite la même transparence et la même honnêteté », a déclaré Pearce dans une publication sur Instagram. Elle a dit qu’en raison de son état, elle allait modifier un peu ses émissions. « Donc, si mes émissions sont un peu différentes, sachez que c’est parce que je dois garder ma fréquence cardiaque sous contrôle en ce moment », a déclaré Pearce dans la vidéo publiée sur son Instagram. Elle a également profité de l’annonce pour dire à ses fans d’écouter. à leur corps et prend soin d’eux-mêmes, en disant qu’elle est quelqu’un qui mange bien et fait de l’exercice et qui a toujours développé cette maladie. « Si l’un d’entre vous a des problèmes de santé ou non, prenez soin de votre corps et écoutez-le et sachez que s’il essaie de vous dire quelque chose, il vous le dira », a déclaré Pearce. La tournée Standing Room Only de Pearce débute jeudi à Tolède.

Carly Pearce, originaire du nord du Kentucky et star de la musique country, a révélé jeudi qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie cardiaque. Le chanteur, dont l’album Hummingbird sort en juin, révélée sur sa plateforme de médias sociaux qu’on lui a diagnostiqué une péricardite, qui est un problème cardiaque. Vidéo ci-dessus : Carly Pearce : l’ascension d’une femme de sa ville natale au sommet de la musique country « J’ai toujours été transparent et honnête sur chaque aspect de ma vie, alors j’ai l’impression que cela mérite la même transparence et la même honnêteté », a déclaré Pearce dans une publication sur Instagram. Elle a dit qu’en raison de son état, elle allait modifier un peu ses émissions. « Donc, si mes émissions sont un peu différentes, sachez que c’est parce que je dois garder ma fréquence cardiaque sous contrôle en ce moment », a déclaré Pearce dans la vidéo publiée sur son Instagram. Elle a également profité de cette annonce pour dire à ses fans d’écouter leur corps et de prendre soin d’eux-mêmes, affirmant qu’elle mange bien et fait de l’exercice et qu’elle a toujours développé cette maladie. « Si l’un d’entre vous a des problèmes de santé ou non, prenez soin de son corps, écoutez-le et sachez que s’il essaie de vous dire quelque chose, il vous le dira », a déclaré Pearce. La tournée Standing Room Only de Pearce débute jeudi à Tolède.

Source link