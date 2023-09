Carly Pearce explique comment Tim McGraw est resté le même depuis les années 90

Carly Pearce – l’hôte des ACM Honors 2023 – parle de son amitié avec la légende de la musique country Tim McGraw.

Dans une interview avec Fox News Digital, Pearce a révélé à quel point McGraw était resté constant depuis le début de sa carrière dans la musique country dans les années 90. McGraw reçoit le Icon Award lors de l’événement pré-enregistré, qui sera diffusé sur FOX lundi soir.

« Je pense qu’il est tout aussi travailleur maintenant qu’il l’était lorsqu’il a commencé, et c’est aussi une personne très gentille », a commencé Pearce. « Il est très humble et ce n’est pas que vous ne le sachiez pas, je suis sûr que tout le monde le sait, mais étant simplement un autre artiste, j’ai l’impression qu’il défend les jeunes artistes et essaie vraiment de les accueillir et y prête vraiment attention. à ce que nous faisons tous dans la prochaine génération.

Pearce a poursuivi: « Je pense que tout le monde ne fait pas ça, et je pense qu’il sait ce qu’il fait. »

TIM MCGRAW RÉVÈLE LA SEULE CHOSE QU’IL NE FERA PAS À SES CONCERTS : «J’AI PEUR À MORT»

L’interprète de « What He Didn’t Do » a également salué le physique « impressionnant » de McGraw, tout en l’honorant comme l’un des plus grands artistes de tous les temps dans l’univers de la musique country.

REGARDER : Carly Pearce révèle comment Tim McGraw a inspiré sa carrière

« Je veux dire, Tim est l’un des plus grands artistes de tous les temps dans notre format. Je pense qu’il a toujours eu de superbes chansons et qu’il a toujours laissé la chanson mener, ce qui, je pense, est quelque chose de vraiment important dans la musique country », a déclaré Pearce.

« De plus, je veux dire, ce que je trouve le plus impressionnant chez Tim et ce que je considère comme étant si admirable, c’est la façon dont il a continué à étendre sa carrière sur trois décennies et à continuer d’évoluer et de changer avec le temps et est resté actuel et pris des risques et fait tellement de choses différentes en dehors de la musique qui l’ont gardé pertinent. »

Elle a poursuivi : « Son nom et son pouvoir de star grandissent d’une manière que peu d’artistes peuvent faire. Donc, je suis vraiment très impressionnée par tout cela, et je suis également impressionnée par sa bonne forme. Vous tu sais, c’est assez dingue. [He] est plus belle que la plupart des gens de mon âge », taquina Pearce.

Carly et Tim unissent leurs forces et partent en tournée en 2024. « Mon cœur country des années 90 rayonne à l’idée de participer à cette tournée, donc c’est très, très excitant », a déclaré Pearce.

En juillet, McGraw a annoncé sa tournée Standing Room Only, qui débutera en mars à Jacksonville, en Floride. Pearce rejoindra McGraw pour tous les concerts et la tournée se terminera à Phoenix, en Arizona, en juin 2024.

Pearce a déclaré à Fox News Digital qu’elle était reconnaissante que McGraw ait pensé à elle pour le rejoindre en tournée, mais elle espère nouer une amitié avec sa femme, Faith Hill.

« Je veux juste vraiment être le meilleur ami de Faith, alors je vous dirai comment ça se passe », a plaisanté Pearce.

REGARDER : Carly Pearce détaille sa chanson « We Don’t Fight Anymore »

Quant aux ACM Honors, c’est la troisième année consécutive que Pearce animera la cérémonie, et elle interprétera sa chanson à succès « What He Didn’t Do » avec la co-scénariste Emily Shackelton.

Un autre lauréat de la 16e édition des ACM Honors est Chris Stapleton, que Pearce a félicité comme étant « lui-même sans aucune excuse » auprès de Fox News Digital.

« Ce que vous ne savez pas à propos de Chris, c’est qu’il a la femme la plus douce et la plus talentueuse de tous les temps, et je suis sûr que les gens le savent aussi, mais je l’aime. Elle et moi sommes devenus de bons amis, et elle est la seule raison pour laquelle J’ai cette collaboration avec lui. Alors merci, Morgane », a déclaré Pearce à propos de l’épouse de Stapleton, Morgane.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Je pense que ce que Chris représente pour la musique country, c’est qu’il a été capable d’être lui-même sans vergogne », a-t-elle poursuivi. « Il n’a jamais essayé de chasser la radio. Il n’a jamais essayé de mettre son talent artistique dans une boîte ou de l’enfermer. Il est l’un des plus grands chanteurs de tous les temps. Je pense qu’il joue un rôle important dans la raison pour laquelle des artistes comme moi, qui peut-être sont-ils un peu à gauche du centre dans le sens où ils écrivent des chansons, ont pu avoir une chance parce qu’il a élargi le spectre de la musique country à une époque où elle était très pop, et maintenant nous voyons les choses tourner très fort dans l’autre sens « .

Pearce a conclu : « Je pense qu’il était à l’avant-garde de cela. Donc, je veux dire, c’est mon chanteur préféré en tant que chanteur probablement jamais. Si je suis honnête, il me fait ressentir des choses que je suis juste – je continue être impressionné par la façon dont sa présence vocale me bouleverse. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En plus d’avoir accueilli les ACM Honors à Nashville, Tennessee, Pearce a récemment sorti sa chanson « We Don’t Fight Anymore », qui met en vedette Stapleton sur la piste.

S’exprimant sur l’inspiration derrière la chanson, Pearce a déclaré à Fox News Digital : « J’ai toujours été quelqu’un qui, je pense, écrit à partir d’expériences de la vie réelle et d’histoires vraies, et j’aime en quelque sorte donner aux gens ces moments inconfortables dont personne ne veut peut-être parler. « .

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a poursuivi : « Je pense que cette chanson capture vraiment un moment où je pense que si les gens étaient honnêtes, ils vous avoueraient qu’ils sont soit à ce moment-là dans leur relation actuelle, soit qu’ils y ont été, et je veux que les gens ressentir des choses. Cette chanson, quand je l’ai écrite, m’a fait ressentir quelque chose de réel. Et je pense que j’étais censé raconter cette histoire, pour que les gens soient honnêtes avec eux-mêmes.

Les ACM Honors 2023 seront diffusés le lundi 18 septembre à 20 h HE sur FOX et disponibles en streaming sur Hulu le lendemain.