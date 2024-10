Carly Pearce dans « Hummingbird », les chahuteurs et Maren Morris

Carly Pearce est en passe de devenir la reine du clapback de la musique country.

En juin, après que des utilisateurs des réseaux sociaux ont spéculé qu’elle aimait Satan parce qu’elle avait posté une photo sur laquelle son bus de tournée semblait être garé dans un espace marqué 666, la chanteuse et compositrice lauréate d’un Grammy s’est rendue à X pour proclamer« Je suis un chrétien fervent qui est FIER d’utiliser ma plateforme pour orienter les gens vers JÉSUS. » (Elle a également noté que le bus se trouvait au point 668.)

Deux mois plus tard, un la vidéo est devenue virale montrant son interaction avec un chahuteur lors d’un concert dans un festival au Minnesota. « Si tu veux être un…, alors tu vas devoir me le dire et foutre le bordel de mon émission », a-t-elle dit au gars – ce n’est pas le langage attendu d’un habitant gentil et- souriant Nashville.

Puis elle a ajouté un kicker inestimable : « Je n’ai pas le temps pour d…. »

Pearce, 34 ans, n’est pas étranger au genre de bavardage généralisé dans les tabloïds que ces incidents ont inspiré. Son album de 2021, « 29 : Written in Stone », raconte son divorce compliqué avec le chanteur Michael Ray ; « Je n’ai jamais voulu être cette fille», un duo émouvant avec Ashley McBryde dans lequel Pearce incarne une femme mariée et McBryde la maîtresse de son mari, a valu à Pearce son troisième single n ° 1 sur le palmarès country de Billboard.

Pourtant, parmi les plus grandes stars de Nashville, Pearce est peut-être la moins intéressée à dépasser les frontières de la musique country – et à un moment où le genre a plus d’énergie croisée qu’il n’en a eu depuis des années.

«Je suis une puriste de la musique country», dit-elle. « Je regarde autour de moi et je vois beaucoup d’artistes faire des choses en dehors du format. Je ne veux pas.

Nommée chanteuse de l’année par la Country Music Assn. Awards en 2021, Pearce défend artistiquement sa position sur son dernier album, « Hummingbird », une affaire tout à fait domestique pleine de airs de violon sur l’amour, la maison et le whisky. La chanteuse née au Kentucky, qui est à l’affiche du festival Stagecoach de l’année prochaine à Indio, en Californie, a parlé de sa musique, de son profil public et de cette vidéo virale lors d’une récente visite à Los Angeles.

En termes de charts, est-ce le bon moment pour faire un disque country traditionnel ?

J’ai l’impression que le pendule revient à l’authenticité. Mais j’ai toujours été l’exception à la règle de ce qui fonctionne. Quand j’ai essayé de rechercher ce qui fonctionne, cela ne fonctionne pas.

C’est quoi un exemple ?

J’avais une chanson intitulée « Plus près de toi» [in 2018] qui à l’époque était très adapté à la radio pop-country. Il ne s’est pas connecté. Cela ne veut pas dire que les fans n’aiment pas ça. Mais ce n’est pas celui que je cours pour mettre dans un set.

L’un des moments forts de « Hummingbird » est « We Don’t Fight Anymore », un duo à l’ancienne avec Chris Stapleton. Dans votre esprit, a-t-il toujours été le gars de cette chanson ?

Quand j’ai récupéré la démo, je l’ai juste entendu chanter dessus. Mais je me disais aussi : je suis sûr que tout le monde entend Chris Stapleton chanter sur ses chansons. C’est l’un des plus grands chanteurs de tous les temps – sa voix est tellement belle. J’ai envoyé un DM à sa femme, Morgane, sur Instagram et je lui ai dit : « Hé, je sais que tu comprends ça tout le temps, mais j’ai cette chanson, et j’ai juste l’impression que Chris est censé chanter dessus. » Je le lui ai envoyé et je suis presque sûr que deux mois se sont écoulés. Puis, la nuit avant de gagner mon premier Grammy [for “Never Wanted to Be That Girl”]elle m’a envoyé un texto et m’a dit : « Il adorerait le faire avec toi. »

Pensez-vous que vous êtes plus fort dans les ballades ou plus–les tempos ?

Des ballades, bien sûr. J’ai grandi en aimant les chansons tristes : Patty Loveless, Lee Ann Womack, Trisha Yearwood, Tammy Wynette. Toutes ces femmes et les textures de leurs voix, j’étais fasciné par elles.

Vous avez dit que vous saviez très jeune que vous vouliez devenir chanteur.

Quand j’avais 5 ans, j’ai dit à mes parents : « Un jour, je vais chanter au Grand Ole Opry. » Plus tard, les gens ont pensé que nous étions fous lorsque mes parents m’ont laissé faire l’école à la maison pour que je puisse travailler en chantant dans le spectacle country de Dollywood. Je veux dire, la musique country n’était pas cool à l’époque. J’étais comme le monstre des petites villes.

Maintenant, bien sûr, Beyoncé et Post Malone ont tous deux sorti des albums country. Lana Del Rey a dit qu’elle y travaillait. Que pensez-vous des pop stars qui partent en country ?

Ce que je trouve cool – et je ne connais aucun d’entre eux – mais j’aimerais penser que ce qu’ils veulent, c’est rentrer chez eux. Ils veulent se sentir connectés à leur chez-soi et à l’authenticité. Et c’est nous, c’est la musique country. Qui sait s’ils feront un record dans un autre pays.

Nous avons également vu certaines stars country établies – notamment Maren Morris – dire qu’elles en avaient fini avec le genre.

C’est difficile à regarder. Les gens oublient que c’est la main qui vous a donné ce que vous avez. Je comprends que je veuille explorer. Je pense que Maren est une artiste incroyablement douée – quand tu as une voix comme celle-là, tu peux tout chanter. Mais la musique country a fait d’elle ce qu’elle est, et j’espère qu’elle s’en souvient encore.

Maren a suggéré qu’il s’agissait moins de musique que de Nashville en tant que culture et entreprise.

Et c’est totalement sa prérogative. Je comprends probablement ce qu’elle a ressenti. Je pense que tu n’avais tout simplement pas besoin de brûler le genre qui t’a créé.

Compte tenu de l’examen minutieux auquel vous avez été confronté lors de votre divorce, je me demande si vous vous êtes déjà senti piégé dans cette histoire.

Ecoute, je suis sorti de la scène avec une ballade déchirante [2017’s “Every Little Thing”]. Pour le tout premier prix que j’ai gagné, j’ai remercié le gars qui m’a brisé le cœur aux CMT Awards. Mais maintenant, oui, j’ai l’impression : pouvons-nous tourner la page et dépasser cela ? Chaque chanson que j’ai écrite avant cette relation ne parlait pas [my ex-husband]et chaque chanson que j’écrirai après ne parle pas de lui.

Cela a-t-il affecté la manière dont vous envisagez de rendre publiques vos relations ?

Je suis un peu plus privé avec ce genre de choses à ce stade. Mais je ne suis pas obligé de tout vivre pour tout le monde. J’ai vraiment admiré Miranda [Lambert] pour avoir simplement dit : « Hé, je me suis marié. » C’est génial pour moi d’aller le faire pour toi.

Tu penses que tu vas te remarier ?

Je voudrais. Mais plus que le mariage, je veux trouver ce que je sais mériter la première fois. Je portais la robe blanche. J’ai fait la fête. Je portais la bague. Et ça ne voulait rien dire. Je veux que ça signifie quelque chose.

Les artistes adorent parler de l’écriture de chansons comme d’une forme de thérapie. Est-ce vrai pour vous ?

Oh ouais. J’ai toujours traité les choses en écrivant des chansons. J’ai même écrit des chansons pour des gens parce que je ne pouvais pas expliquer ce que je ressentais autrement.

Qu’en est-il de la thérapie réelle ?

C’est quelque chose de plus récent pour moi depuis mon divorce. Avoir quelqu’un à qui vous pouvez dire n’importe quoi – pouvoir tout vomir – cela m’a énormément aidé. Je pense que cela a fait de moi aussi un meilleur écrivain.

Carly Pearce et Ashley McBryde aux Grammy Awards en 2023. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Il faudrait parler de « je n’ai pas le temps pour d—.»

Vraiment pas.

Guide-moi à travers ce moment.

Je fais ça depuis huit ans, et j’ai dû me taire sur beaucoup de choses – pas seulement lors d’un concert, mais sur ma vie, sur les choses qu’on me dit ou sur moi, quoi. Reddit parle de moi. Et je pense que ce moment particulier a touché un nerf qui voulait s’exprimer depuis longtemps.

Le gars ne vient pas de me dire quelque chose. Je me suis dirigé vers l’endroit où il se trouvait et il a eu un moment pour dire : « Hé, je suis désolé. » Mais il ne l’a pas fait – il a doublé la mise. Il m’a regardé droit dans les yeux et il a souri et il a levé la main pour montrer que c’était lui qui l’avait fait. Et à ce moment-là, j’en avais assez. J’ai vu du rouge.

Les garçons font ça tout le temps. Ils ne prennent aucune merde, et ils sont félicités pour cela parce que ce sont des hommes forts. Mais si je le fais : « Comment oses-tu faire ça quand il y a des enfants dans la foule ? Je ne pensais à l’opinion de personne sur moi à ce moment-là. Je pensais à la fille qui s’est assise et a pleuré à cause de la façon dont les gens parlaient de moi.

C’est une citation emblématique.

J’essaie évidemment de me présenter d’une manière qui garde classe et intégrité. Mais je suis aussi un être humain qui tire franchement, qui ne ment pas, qui dit ce qu’elle pense. Le lendemain, j’ai reçu des SMS de Lainey Wilson et Kelsea Ballerini à 30 secondes d’intervalle, disant plus ou moins : « Tant mieux pour vous ».

Lainey a connu un énorme succès ces dernières années avec un style qui n’est pas sans rappeler le vôtre. Avez-vous déjà été gêné par la vitesse de son ascension ?

Voici pourquoi je ne ressens pas cela pour elle. Je ressentirais cela envers les autres. Mais Lainey a déménagé à Nashville il y a 13 ans. Elle vivait dans une caravane et elle s’est cassé le cul. Je veux dire, bien sûr, nous n’avons pas vu une star féminine s’élever comme ça depuis peut-être Carrie Underwood ou Taylor Swift. Je vais être honnête avec vous : quand elle a remporté le titre de chanteuse de l’année [at the 2022 CMA Awards]je n’ai pas gagné, c’était dur. Mais j’ai pu me retirer parce que je sais ce qu’elle a fait pour y arriver, et elle le mérite. Si nous voulons avoir une pionnière de ma génération, c’est elle qui le fera.

Dernière chose : vous avez un nombre intéressant de tatouages ​​– plus que quelques-uns, mais pas autant que, disons, Ashley McBryde.

Ashley est une mauvaise salope. Elle peut rester là-dedans. Mais c’est vrai, personne ne me ressemble vraiment avec les tatouages ​​pour le moment. Je suis sûr que dans la musique country, c’est mal vu. Mais j’aime porter de très jolis vêtements tout en ayant un peu d’audace.

Quel est le nombre idéal de tatouages ​​?

J’en ai deux aujourd’hui. Je suis membre du Grand Ole Opry depuis trois ans, j’ai donc reçu ce tampon Grand Ole Opry. Et puis j’ai eu ces petites ailes. Je suis très spontané avec mes tatouages. Je vais passer quelques années sans aucun, puis je pense que j’en ai eu cinq cette année. C’est ça qui est amusant. Je pense trop à tout dans ma vie, sauf aux tatouages.