Carly Pearce, Cody Johnson, Kane Brown, Luke Combs et Walker Hayes nommés artistes de l’année par CMT

Carly Pearce, Cody Johnson, Kane Brown, Luke Combs et Walker Hayes ont été nommés artistes de l’année 2022 par CMT.

Le réseau honorera les cinq musiciens lors de son émission spéciale télévisée annuelle, qui aura lieu le 14 octobre au Schermerhorn Symphony Center à Nashville, Tennessee.

“Nous sommes honorés de reconnaître les réalisations étonnantes de cet illustre groupe d’artistes au cours de l’année écoulée”, a déclaré mercredi la vice-présidente principale de la production, de la musique et des événements de CMT, Margaret Comeaux, dans un communiqué.

Elle a poursuivi: “Carly, Cody, Kane, Luke et Walker représentent tous l’avenir dynamique du format de musique country, alors qu’ils défient les conventions et ouvrent de nouvelles voies, battant des records de l’industrie et des barrières de genre. Nous avons hâte de célébrer leurs réalisations extraordinaires aux côtés de leurs collègues artistes et amis.”

Selon l’annonce, un certain nombre de stars célèbres de la country se produiront pour honorer les cinq lauréats. C’est la première fois que Pearce, Johnson et Hayes sont nommés artistes de l’année par CMT et c’est la troisième fois que Brown et Combs reçoivent le prix.

Pearce s’est rendue sur Instagram pour exprimer son enthousiasme face à cet honneur. Elle a partagé son affiche officielle de lauréate en écrivant : “La dernière année de ma vie a été quelque chose d’un conte de fées de la musique country. Tous les rêves que j’ai eus depuis que je suis petite fille ont fait leur chemin vers ma réalité.

“Merci @CMT de m’avoir nommé l’un de leurs artistes de l’année. Quelle année ce fut pour une fille qui a toujours voulu chanter de la country 🥲♥️”, a-t-elle ajouté.

Pearce est devenue l’une des préférées des critiques musicaux après le succès de son album “29: Written In Stone” et après un duo à succès avec Ashley McBryde, “Never Wanted to Be That Girl”.

Johnson, Hayes et Combs ont partagé leurs affiches de lauréats individuels sur leurs histoires Instagram. Hayes a ajouté trois emoji biceps fléchis tandis que Johnson a écrit: “Je suis tellement excité d’être nommé l’un des artistes CMT de l’année!”

Johnson, originaire du Texas, a ramené le cow-boy et le rodéo à la musique country avec son tube inspirant “‘Til You Can’t”. Hayes a dominé TikTok avec le ver d’oreille dansant inspiré de son Applebee, “Fancy Like”.

Brown et Combs sont parmi les artistes les plus vendus de la musique country, emballant des arènes et des stades et décrochent plusieurs succès dans les charts. Les deux ont sorti de nouveaux albums en 2022 et seront en tournée à l’étranger.

Selon le communiqué de presse de CMT, les prix comprendront également des couples musicaux, des invités spéciaux, des lauréats supplémentaires, des interprètes et des présentateurs qui seront annoncés dans les semaines précédant l’événement. Les artistes CMT de l’année 2022 seront diffusés en direct sur CBS à 21 h HE / 20 h CT.

