Carlson riposte à la NSA après qu’une organisation d’espionnage a affirmé qu’il n’était PAS leur cible dans un « déni sans déni » – RT USA News

Accusée par Tucker Carlson de Fox d’avoir fouiné dans ses e-mails, la National Security Agency a insisté sur le fait que l’hôte n’est pas « une cible du renseignement » dans une réponse soigneusement formulée qui a été critiquée par les critiques comme étant délibérément vague.

L’agence d’espionnage s’est adressée à Twitter mardi pour répondre aux accusations de Carlson selon lesquelles il était surveillé – faites lors d’un segment de son émission la nuit précédente – appelant les allégations « faux. »

« Tucker Carlson n’a jamais été une cible du renseignement de l’agence et la NSA n’a jamais eu l’intention d’essayer de retirer son programme de l’antenne », il a dit, ajoutant qu’il a un « mission de renseignement étranger » et il est interdit d’espionner les citoyens américains sauf autorisation explicite.

L’agence n’a cependant pas précisé si une telle autorisation avait été délivrée à l’égard de Carlson, ou si l’un des associés de l’animateur de nouvelles du câble aurait pu être surveillé à la place, laissant place à la spéculation.

La réponse reflétait les commentaires antérieurs de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, qui a déclaré mardi aux journalistes que la NSA « se concentre sur les menaces étrangères », balayant les affirmations de Carlson tout en posant d’autres questions à l’agence elle-même.

Lundi, Carlson a déclaré qu’un dénonciateur du gouvernement avait approché son équipe avec des preuves d’espionnage illicite de la NSA, affirmant que l’initié avait fourni des détails sur ses communications personnelles qui n’avaient pu être glanés que dans ses SMS et ses e-mails. Il a ajouté que l’organisation avait cherché à divulguer ces informations dans le but de faire retirer son émission des ondes.

L’animateur a donné suite aux accusations lors d’un segment mardi soir, repoussant la réponse publique de la NSA et déclarant qu’il avait également parlé directement avec l’agence.

« Juste quelques minutes avant la diffusion ce soir, la NSA nous a envoyé une déclaration formelle exaspérante et malhonnête, un paragraphe entier de mensonges écrits uniquement au profit des laquais de la communauté du renseignement à CNN et MSNBC – toutes ces personnes qu’ils embauchent avec leurs titres à l’écran. « dit Carlson.





Alors que Carlson a noté qu’il avait essayé de contacter le directeur de la NSA, Paul Nakasone, il a déclaré qu’il ne pouvait pas passer. Il a finalement pu joindre des responsables de niveau inférieur, mais a déclaré qu’ils avaient refusé de répondre directement à ses questions.

« Orwellian ne commence pas à décrire l’expérience », Carlson a déclaré à propos de son échange avec l’agence, ajoutant que les responsables « a refusé de dire » s’ils avaient espionné ses communications.

Le message était clair : « Nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons lire vos textes personnels, nous pouvons lire vos e-mails personnels, nous pouvons vous envoyer des menaces voilées pour vous repousser si nous n’aimons pas votre politique. Nous pouvons faire n’importe quoi.’

Tucker Carlson répond à la NSA : « Nous avons fait une affirmation très simple : la NSA a lu mes e-mails privés sans ma permission… La déclaration de ce soir de la NSA ne nie pas qu’à la place elle vient avec cette non-sequitur : Tucker Carlson n’a jamais été une cible d’informations. » pic.twitter.com/gGiP4HNtxw – Appel quotidien (@DailyCaller) 30 juin 2021

D’autres observateurs ont également pesé en ligne, certains jugeant la déclaration de la NSA évasive, suggérant que le libellé de l’agence de renseignement laissait la porte ouverte à une certaine forme de surveillance de l’hôte Fox, qu’elle soit directe ou indirecte.

« Je ne sais pas si la NSA espionne *spécifiquement* Carlson, mais cette déclaration ne vaut rien. » a déclaré l’ancien représentant républicain Justin Amash. « Premièrement, il nie une allégation composée concernant la « surveillance » * et * la prise [Carlson’s] montrer l’air. Deuxièmement, il est dit qu’il n’est pas une « cible », ce qui est un terme de l’art. Le vrai danger est ce qu’on appelle la « collecte accessoire ».

Je ne sais pas si la NSA espionne *spécifiquement* Carlson, mais cette déclaration ne vaut rien. Premièrement, il nie une allégation composée concernant la « surveillance » * et * la diffusion de l’air. Deuxièmement, il est dit qu’il n’est pas une « cible », ce qui est un terme technique. Le vrai danger est ce qu’on appelle la « collecte fortuite ». pic.twitter.com/xfKP5DGdML – Justin Amash (@justinamash) 30 juin 2021

Déni classique de non-déni. Notez qu’ils disent « jamais une cible », pas de « plans » pour s’envoler, et qu’ils ne peuvent légalement pas « cibler » une telle personne. Ce qu’ils ne disent PAS, c’est qu’ils n’interceptent pas ses communications. En d’autres termes, ils le sont. https://t.co/juUXXrgtnC – Robert Barnes (@barnes_law) 30 juin 2021

Tucker n’est pas la cible, seulement accessoire à la cible. La NSA n’a pas *actuellement* l’intention de fermer son émission. La citation de Tucker est deux allégations, mais la NSA nie comme une seule, la technique de la motte et du bailey. ✅ Cette déclaration est cohérente avec le fait que Tucker est surveillé. https://t.co/jp9WFUVEhV – Andrew Kloster (@ARKloster) 30 juin 2021

Le journaliste Glenn Greenwald – un critique majeur de la NSA qui a aidé à publier une énorme quantité de documents de l’agence divulgués en 2013 par l’entrepreneur Edward Snowden – a critiqué les médias d’entreprise pour leur couverture de la controverse. il a claqué « Personnalités de CNN et NBC qui n’ont jamais entendu parler de collecte » accessoire « », se référant à une pratique par laquelle les agences de renseignement peuvent collecter des informations sur les citoyens américains indirectement, tant que leur cible principale est basée à l’étranger.

Un scandale majeur à l’époque, la fuite de Snowden a révélé que la NSA s’était engagée dans une surveillance de masse illégale des Américains, ainsi que des alliés étrangers, pendant des années, malgré les démentis répétés des responsables américains.

D’abord, c’est bizarre que @NSAGov permettre aucune réponse. Deuxièmement, la NSA a utilisé cette même tromperie pendant des années : ils peuvent espionner les communications des citoyens américains sans « cibler » l’Américain. Troisièmement, la NSA dispose de pouvoirs extrêmement étendus pour collecter des communications sans « cibler » une personne. https://t.co/vAgaSS0x1k – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 30 juin 2021

Même certains de ceux qui étaient sceptiques quant aux accusations de Carlson ont demandé une réponse plus directe de la NSA, jugeant apparemment sa déclaration trop vague. Cependant, d’autres critiques n’étaient pas convaincus des accusations du spécialiste, affirmant qu’ils « exige plus de preuves » et n’ont pas été étayés au-delà de la revendication de Carlson d’un dénonciateur encore anonyme.

J’ai tendance à douter que la NSA collecte les informations de Tucker Carlson, mais… j’ai besoin de les entendre dire « nous ne collectons pas ses informations, même accidentellement ou conformément à un autre objectif » – Kyle Smith (@rkylesmith) 30 juin 2021

Si la NSA examine les e-mails privés de Carlson, c’est vraiment une affaire sérieuse. C’est pourquoi il semble que même ses pairs du réseau aient besoin de plus de preuves que lui pour le dire dans une émission axée sur l’opinion que les propres avocats de Fox ont défendu de cette façon…https://t.co/6pDQs4wtZmhttps://t.co /aZfYZeeGyd – David Folkenflik (@davidfolkenflik) 30 juin 2021

L’ancien expert de MSNBC et fervent critique de Fox Keith Olbermann a pris une licence poétique supplémentaire avec la déclaration de la NSA, l’appelant « évident » preuve que Carlson était en contact avec un « entité étrangère essayant de nuire aux États-Unis ».

RUPTURE: @TuckerCarlson réclamations @NSA est en train de lire ses e-mails. La NSA nie rapidement… que lui ou tout Américain soit une cible. D’une manière ou d’une autre, Tucker ne voit pas l’évidence : la NSA pense qu’il envoie un courrier électronique à une ENTITÉ ÉTRANGÈRE ESSAYANT DE NUISIBLER LES USA ! Larbin? pic.twitter.com/bieJ9h6GLB – Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 30 juin 2021

