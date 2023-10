Carlsberg remporte le prix mondial de réutilisation de l’eau industrielle grâce à la technologie DuPont

Carlsberg a réduit sa consommation d’eau de 58 pour cent grâce à Osmose inverse en circuit fermé DuPont (CCRO)

WASHINGTON, 10 octobre 2023 /PRNewswire/ — Le groupe Carlsberg, qui exploite les technologies de l’eau de DuPont, a reçu le prix du champion mondial de la réutilisation industrielle de l’eau pour son usine de recyclage de l’eau et son engagement en faveur de la réutilisation et du recyclage de l’eau dans ses processus de brassage.

En utilisant la technologie d’osmose inverse en circuit fermé DesaliTec™ (CCRO) dans le cadre de son usine de traitement de gestion totale de l’eau (TWM), le groupe Carlsberg a réduit sa consommation d’eau de 58,8 %, soit 500 000 m3 par an – éliminant pratiquement les eaux usées du processus de brassage à forte consommation d’eau dans sa brasserie phare de Fredericia, Danemark.



Le projet complet de système de gestion de l’eau de Carlsberg, qui recycle l’eau sans ingrédient utilisée pour le nettoyage et d’autres processus industriels, a été dirigé par le spécialiste belge de l’eau circulaire, Pantarein Water, et comprenait l’expertise et les technologies du concepteur néerlandais de systèmes de traitement de l’eau Lenntech, DuPont Water Solutions, et Grundfos, spécialiste danois des pompes industrielles.

« En tant que grands utilisateurs d’eau dans l’industrie alimentaire, c’est nous qui devons faire la différence grâce à l’innovation, aux nouvelles technologies et aux partenariats. Dans notre brasserie de Fredericia, nous avons fait un grand pas en avant avec notre nouveau système d’eau. Ce projet pionnier a a transformé l’utilisation de l’eau à la brasserie Fredericia et en a fait probablement la brasserie la plus économe en eau au monde. Cela crée également du biogaz, qui couvre 10 pour cent de la consommation totale d’énergie de la brasserie », a déclaré Andreas Kirketerp, responsable de la gestion totale de l’eau. installations de la brasserie Fredericia de Carlsberg.

En réutilisant 90 pour cent de toutes les eaux de traitement provenant de la production, l’usine a réduit la consommation moyenne d’eau de la brasserie de 2,9 hl d’eau par hl de bière à 1,4 hl d’eau par hl de bière. Et après deux ans d’utilisation de son système pionnier de recyclage de l’eau, Carlsberg estime que la brasserie de Fredericia a économisé environ 1 milliard de litres d’eau.

L’usine de recyclage de l’eau est développée en collaboration avec le partenariat danois multipartite pour une production alimentaire industrielle économe en ressources et en eau (DRIP). Dans le cadre du DRIP, des entreprises, des fournisseurs de technologies, des instituts de recherche et des autorités sanitaires et alimentaires se sont efforcés de repenser la manière dont nous utilisons et réutilisons l’eau et de repousser les limites de la purification et de la circularité de l’eau. Le groupe Carlsberg et Grundfos faisaient entre autres partie de DRIP.

Le succès de Fredericia a permis des progrès significatifs vers l’ambition de Carlsberg de ZÉRO gaspillage d’eau, étant devenu une démonstration importante du potentiel de la technologie et une source clé d’apprentissage et de meilleures pratiques pour d’autres brasseries – au sein et au-delà du groupe Carlsberg.

« Chez DuPont, nous envisageons un monde dans lequel chaque être humain a accès quotidiennement à une eau salubre et abordable ; chaque industrie dispose de suffisamment d’eau pour fabriquer les produits dont nous dépendons ; et nous optimisons la nature circulaire de nos ressources », a déclaré Alan Chan, vice-président et directeur général, DuPont Water Solutions. « Cette vision n’est possible que lorsque des organisations progressistes, comme Carlsberg, repensent la façon dont elles gèrent et réutilisent l’eau, et nous félicitons Carlsberg pour ce projet exemplaire. »

Le processus de réutilisation de l’eau génère également des avantages supplémentaires en matière de durabilité, en plus des économies de coûts opérationnels. Le biogaz, un sous-produit de l’installation totale de gestion de l’eau, est utilisé pour chauffer les installations sur site et représente environ 10 pour cent de la quantité totale de chaleur utilisée à la brasserie Carlsberg Fredericia, contribuant ainsi à améliorer le profil de durabilité du site et à réduire consommation d’énergie.

Le prix a été remis lors du Sommet sur le développement durable et l’économie circulaire 2023 à WashingtonDC, par la Chambre de Commerce américaine, Veolia, Université de Pennsylvanie Water Center, International Desalination Association et Water Reuse Association.

Le Global Industrial Water Reuse Award récompense les meilleures entreprises Fortune 1000 qui intègrent les meilleurs programmes de recyclage et de réutilisation de l’eau pour améliorer la gestion de l’eau et atteindre leurs objectifs de gestion de l’eau. Le programme de prix a été élaboré dans le cadre du Plan d’action national pour la réutilisation de l’eau (WRAP), un effort multipartite dirigé par l’Agence américaine de protection de l’environnement pour faire progresser la science, la politique, la recherche et la communication en faveur de la réutilisation et du recyclage de l’eau.

Les technologies de l’eau de DuPont aident à purifier plus de 50 millions de gallons d’eau chaque minute dans le monde. Des eaux usées à l’eau ultra pure, les technologies innovantes de DuPont permettent de purifier, de conserver et de réutiliser certaines des eaux les plus difficiles à traiter, permettant ainsi aux clients d’atteindre leurs objectifs en matière de gestion de l’eau, de circularité et de réduction des déchets, ainsi que de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

