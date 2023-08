Carlos Vela vise la Coupe des Ligues pour une raison audacieuse

L’ailier vedette du Los Angeles FC, Carlos Vela, s’est prononcé contre la Coupe des Ligues, affirmant qu’elle cible injustement les équipes de la Liga MX.

Les États-Unis et le Canada accueillent chaque année la Leagues Cup, un tournoi de football nord-américain auquel participent des équipes de la Major League Soccer et de la Liga MX. Quatre clubs de chaque division ont participé à la première saison, qui a débuté en juillet 2019.

Le premier événement était un tournoi à élimination simple organisé par les Américains qui s’est terminé le 18 septembre 2019 à Las Vegas. Avec l’ajout de toutes les équipes MLS et Liga MX en 2023, l’événement est devenu une coupe régionale pour ces ligues. Les trois meilleurs clubs de la Coupe des ligues se qualifient pour la Coupe des champions de la CONCACAF et le vainqueur reçoit un laissez-passer au premier tour.

La présence de Messi a stimulé l’intérêt pour la Coupe des Ligues

La Coupe des Ligues a suscité beaucoup d’intérêt dans les médias au cours de sa première année prolongée grâce à Lionel Messi, la nouvelle star de l’Inter Miami. Comme les États-Unis accueilleront le tournoi, les équipes mexicaines doivent voyager pour chaque match.

Carlos Vela pense que le Mexique devrait également accueillir des matchs de la Coupe des ligues

Après son triomphe en Coupe MLS 2022, LAFC a obtenu un laissez-passer pour les huitièmes de finale. Cependant, Vela est mécontent qu’aucun des matchs ne se joue au Mexique ou ailleurs en Liga MX. Tous se dérouleront aux États-Unis.

« Pour moi, la chose la plus juste est d’avoir des matches au Mexique également. Les clubs de la Liga MX sont désavantagés car ils jouent à l’extérieur et jouent toujours à l’extérieur. Nous devrions pouvoir profiter des trois pays. Il y a des équipes du Canada, des États-Unis et du Mexique.

« Idéalement, les matches se joueraient dans les trois pays. Il ne devrait pas y avoir autant d’avantages pour l’équipe à domicile. Ce sera la première édition. Il devrait évoluer au fil des années. Ils trouveront la bonne formule pour le rendre agréable pour toutes les fêtes », a déclaré Vela à The Athletic.

PHOTO : IMAGO & ZUMA Wire