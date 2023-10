Le format des séries éliminatoires de cette année en MLS est très différent de celui auquel les fans de longue date sont habitués, et malheureusement, pas de manière positive.

Peu avant le début de la saison 2023, la ligue a dévoilé les détails d’une structure élargie en séries éliminatoires, marquant un changement significatif par rapport à la tendance récente des matchs à élimination directe en un seul match.

La MLS accorde désormais l’accès aux séries éliminatoires à neuf équipes de chaque conférence, permettant à 62 % des équipes de la ligue d’y participer, dont plus de la moitié ont le privilège d’accueillir au moins un match éliminatoire. De plus, un ajout plutôt complexe à ce format est l’incorporation d’un tour au meilleur des trois, une caractéristique qui rappelle les premières années de la ligue.

Ce tour au meilleur des trois a des racines historiques, la MLS en ayant utilisé deux versions différentes de 1996 à 2002, y compris l’utilisation d’une fusillade de 35 verges pour briser les égalités et une approche permettant des égalités basées sur un « premier à cinq points ». système. Beaucoup soutiennent qu’il n’y a aucune justification concurrentielle légitime pour la récente configuration des séries éliminatoires, en particulier l’introduction d’un premier tour au meilleur des trois, suivi de matchs en un seul match dans les tours suivants.

Le format n’est sorti que juste avant la saison

Ce qui est encore plus préoccupant, c’est que le principal moteur de cette innovation semble être de nature commerciale. Jonathan Tannenwald du Enquêteur de Philadelphie prétend que tout est question d’argent et d’audience pour la ligue. Ce qui aggrave le problème, c’est que les motivations de la ligue ont été évidentes pour une multitude d’individus, notamment des joueurs, des entraîneurs, du personnel du front-office et d’autres personnes prêtes à exprimer leurs opinions franchement mais anonymement, par appréhension des répercussions potentielles.

La justification initiale de cette décision réside dans la prolongation des séries éliminatoires. Il fournit à Apple, le diffuseur en streaming de la ligue, un plus grand inventaire de jeux à inclure dans son forfait. Par conséquent, davantage de fans paieront pour regarder les matchs sur le MLS Season Pass.

En revanche, les quatre années précédentes, avec des tours en un seul match, ont en effet livré des moments passionnants. Néanmoins, ils ont également suscité le mécontentement parmi le personnel des équipes les moins bien classées. Les clubs situés dans la moitié inférieure des qualifications pensaient qu’ils méritaient des matchs à domicile uniquement sur la base de leur participation aux séries éliminatoires. Ces plaignants ont désormais vu leurs revendications satisfaites.

Carlos Vela s’oppose au nouveau format des séries éliminatoires de la Coupe MLS

Les sept meilleures équipes de chaque conférence obtiendront une entrée directe au premier tour. En revanche, les équipes classées huitième et neuvième des deux conférences se sont livrées à un match unique lors des matchs Wild Card. Le vainqueur de la wild card de la conférence Est était les Red Bulls de New York. À l’ouest, le Sporting KC a battu les tremblements de terre de San Jose lors des tirs au but.

Cet arrangement permettra à 16 équipes de passer au premier tour, où elles s’affronteront dans un format à élimination directe. Ces 16 équipes seront réparties en deux groupes de huit, conservant la distinction entre les conférences Est et Ouest.

L’équipe la mieux classée accueille le premier match. Ensuite, l’équipe la moins bien classée accueille le deuxième match. Dans chaque jeu, il doit y avoir un gagnant. Par conséquent, si l’une ou l’autre des manches se termine par un match nul après 90 minutes, le match passe directement aux tirs au but. L’équipe qui remporte deux matchs dans une série au meilleur des trois avances. Après cela, les demi-finales de conférence, la finale de conférence et la finale de la Coupe MLS sont des affaires ponctuelles.

En fin de compte, les champions de la conférence s’affrontent en finale du championnat de la Coupe MLS. La finale de la Coupe MLS aura lieu le 9 décembre. L’équipe la mieux classée accueillera la finale. La saison dernière, c’est le Los Angeles FC qui a remporté la compétition.

Le capitaine du LAFC, Carlos Vela, a obtenu la qualification pour les séries éliminatoires de la MLS sous l’ancien format au cours de cinq saisons sur six en MLS. Cependant, il semble incertain quant aux raisons pour lesquelles la ligue ajoute la série d’ouverture.

« Cela n’a aucun sens, mais c’est comme ça. La ligue a décidé et nous ne pouvons qu’essayer de gagner les deux premiers [games] avoir le temps de mieux préparer le prochain tour”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant le match d’ouverture des séries éliminatoires contre les Whitecaps de Vancouver, via TUDN.

PHOTOS : IMAGO / Zuma sur le fil.