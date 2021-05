Carlos Vela de LAFC est le joueur le mieux payé de la Major League Soccer avec une rémunération de base garantie de 6,3 millions de dollars, selon les données salariales publiées par la MLS Players Association.

Vela a devancé son compatriote mexicain Javier « Chicharito » Hernandez du LA Galaxy pour la première place. Alors que Hernandez avait un salaire de base de 6 millions de dollars par rapport aux 4,5 millions de dollars de Vela, l’attaquant de LAFC l’a emporté grâce à des bonus garantis plus élevés, des bonus marketing et des honoraires d’agent inclus dans les calculs et annualisés sur les termes du contrat d’un joueur, y compris les années d’option .



Gonzalo Higuain de l’Inter Miami CF (5,79 millions de dollars), Alejandro Pozuelo du Toronto FC (4,69 millions de dollars), Josef Martinez de l’Atlanta United FC (3,89 millions de dollars) et Jozy Altidore de Toronto (3,6 millions de dollars) ont complété les six premiers.

En raison de la pandémie COVID-19 en cours, le rapport sur les salaires a été le premier à avoir lieu depuis septembre 2019, les données étant à jour à la date de conformité de la liste du 15 avril. Le rapport est également le premier depuis que les deux parties se sont entendues sur une série de conventions collectives, la dernière révision ayant eu lieu en février de cette année.

La MLSPA a déclaré que le salaire de base moyen des joueurs seniors non désignés a doublé au cours des cinq dernières années et est actuellement de 398 725 $. Ce chiffre n’inclut pas les joueurs gagnant le salaire minimum senior (81 375 $) ou minimum de réserve (63 547 $).

La rémunération de base garantie moyenne pour l’ensemble du pool de joueurs est de 423232 $, en hausse de 2,72% par rapport à la marque de septembre 2019 de 411996 $. Le salaire de base garanti médian est de 210 000 $. Signe que les salaires des joueurs au bas de l’échelle salariale s’améliorent, la rémunération de base garantie médiane de la ligue était de 210000 $, en hausse de 17% par rapport à la marque de septembre 2019 de 179498 $.

En termes de masse salariale basée sur une rémunération de base garantie, l’Inter Miami est le plus élevé avec 17,8 millions de dollars, suivi de Toronto avec 17 millions de dollars. Le LA Galaxy (16,8 millions de dollars), Atlanta United (16,1 millions de dollars) et le FC Cincinnati (15,5 millions de dollars) ont complété le top cinq. Les Whitecaps de Vancouver avaient la masse salariale la plus basse avec 8,7 millions de dollars, suivis de l’Austin FC (9,1 millions de dollars), du Philadelphia Union (9,3 millions de dollars), du Houston Dynamo FC (9,5 millions de dollars) et des Colorado Rapids (10,1 millions de dollars).