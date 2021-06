Carlos Tevez quitte Boca Juniors, timide s’il prend sa retraite du football

L’attaquant de Boca Juniors, Carlos Tevez, a déclaré qu’il quittait le club, bien qu’il n’ait pas déclaré qu’il se retirait complètement du football.

Tevez, qui a remporté le titre de Premier League avec Manchester United et Manchester City et un champion de Serie A avec la Juventus, a aidé Boca à remporter deux titres de champion depuis son retour au club de Buenos Aires pour un troisième passage en janvier 2018.

S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, Tevez a déclaré qu’il avait besoin de se reposer et a ajouté qu’il ne jouerait pas pour un autre club en Argentine. La nouvelle intervient après qu’il a aidé Boca en huitièmes de finale de la Copa Libertadores, où le club affrontera l’Atletico Mineiro en juillet.

« Je ne sais pas si je peux dire que je prends ma retraite, car dans trois mois peut-être j’aurai envie de rejouer. Mais je ne porterai pas les couleurs de Boca, ce chapitre est clos », a déclaré Tevez.

Il a également remporté la Ligue des champions avec Manchester United en 2008 et a été médaillé d’or olympique avec l’Argentine en 2004.

Tevez a ajouté : « Aujourd’hui est l’un des jours les plus tristes de ma vie, mais je suis satisfait de ma décision. Je ne suis pas à 100% mentalement donc je sens que je dois m’éloigner et c’est ce que je fais.

« Je suis en forme, mais Boca a besoin que j’apporte mes 120%. Je ne peux pas donner ça au club aujourd’hui. Je n’ai même pas eu le temps de pleurer mon père après sa mort [three months ago]. Je suis revenu jouer tout de suite… Maintenant, j’ai besoin de temps loin du terrain pour être avec ma famille. »

Carlos Tevez a déclaré qu’il quitterait Boca Juniors, mais a arrêté peu de temps pour dire qu’il se retirerait complètement du football. Photo de Marcelo Endelli/Getty Images

Bien qu’il ait été sélectionné 73 fois par l’Argentine et qu’il ait marqué 13 buts, il n’a pas remporté de trophée international majeur avec le Albiceleste, bien qu’il ait participé aux Coupes du monde 2006 et 2010 et perdu trois finales de la Copa America.

Tevez a été surnommé le « joueur du peuple » en raison de sa popularité en Argentine, et a été élu footballeur sud-américain de l’année trois fois de suite après avoir remporté la Copa Libertadores et le titre mondial des clubs avec Boca en 2003 et le titre de champion du Brésil avec Corinthians en 2005. Une carrière réussie en Premier League et en Serie A a suivi.

Tevez a passé sept saisons en Angleterre et, après son arrivée à West Ham United en 2006, il a aidé le club à éviter la relégation avec une célèbre victoire en dernière journée contre Manchester United à Old Trafford. Peu de temps après, il a rejoint l’équipe de Sir Alex Ferguson et les a aidés à devenir champions de Premier League, champions d’Europe et vainqueurs de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

En 2009, il a quitté de manière controversée United pour rejoindre ses rivaux City. Au cours de ses quatre années au club, il a remporté un autre titre de Premier League, la FA Cup et a été impliqué dans une querelle publique avec l’entraîneur Roberto Mancini lorsqu’il a refusé de s’échauffer en tant que remplaçant lors d’un match de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Il a déménagé à la Juventus en 2013 avant de revenir au club d’enfance de Boca en 2015. Après avoir marqué 25 buts en 56 matchs lors de son deuxième passage, il est parti pour accepter une offre lucrative de la Chine.

Tevez est devenu le joueur le mieux payé au monde lorsqu’il a rejoint l’équipe de Super League chinoise Shanghai Shenhua en décembre 2016. Il a ensuite admis qu’il souhaitait retourner dans son club d’origine dès son arrivée en Chine.

Les blessures et le manque de forme physique ont limité Tevez, qui a quitté Shenhua après une saison pour retourner à Boca. Tevez a marqué trois buts en 10 départs pour aider Boca à remporter le titre de Superliga lors de sa première saison de retour.

Après une campagne 2018-19 difficile, Tevez a riposté en marquant le but vainqueur le dernier jour de la campagne pour aider Boca à remporter le titre de champion en mars 2020.