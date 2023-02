Carlos Saura, un réalisateur espagnol de premier plan et durable, décède à 91 ans

M. Saura était un photographe qui a commencé à réaliser des courts métrages en 1956 et a sorti son premier long métrage, “The Delinquents”, sur les jeunes vivant à la périphérie des bidonvilles de Madrid, en 1959.

L’Académie des arts et des sciences cinématographiques d’Espagne dit qu’il est mort chez lui mais n’a pas dit où. Le lendemain, les Goya Awards, les récompenses annuelles du cinéma espagnol, avaient prévu de lui décerner le prix honorifique Goya en reconnaissance d’avoir “façonné l’histoire du cinéma espagnol moderne”, comme l’a indiqué l’organisation lors de l’annonce du prix en octobre dernier.

Carlos Saura, un réalisateur espagnol qui a commencé à faire des films sous le régime de Francisco Franco et en faisait encore à sa mort, explorant l’identité espagnole à travers une narration riche en allégories et, plus tard, capturant de manière vivante le flamenco et d’autres formes d’art, est décédé vendredi. Il avait 91 ans.

Les cinéastes sous Franco, qui sont arrivés au pouvoir pendant la guerre civile espagnole à la fin des années 1930 et ont contrôlé le pays jusqu’à sa mort en 1975, ont dû faire attention à ne pas se heurter aux censeurs. M. Saura est devenu habile à faire allusion obliquement à l’histoire espagnole et aux tensions endurées par le pays, comme il l’a fait dans son troisième long métrage, “The Hunt” (1966), l’histoire de deux hommes d’âge moyen qui continuent ce qui est censé être une chasse au lapin relaxante avec un magnat des affaires et son neveu. Les choses prennent une tournure brutale.

Lorsque le film a été joué à Manhattan en 1967, Bosley Crowther a écrit dans le New York Times : « Les manifestations éclatantes du tir en gros de lapins effrayés alors qu’ils traversent les collines d’une zone qui était une section célèbre du champ de bataille pendant la guerre civile sont indubitables. des allusions à ce conflit d’ami contre ami et de frère contre frère qui a si profondément affecté la politique et la société espagnoles.

“‘The Hunt'”, a-t-il ajouté, “est le film espagnol le plus difficile que j’aie jamais vu et le plus incroyablement révélateur.”