Carlos Santana se souvient de l’émission de Woodstock de 1969, étant défoncé à cause de Jerry Garcia : « Est-ce que je vais pouvoir jouer ? »

La performance de lancement de carrière de Carlos Santana au festival de Woodstock en 1969 a failli ne pas avoir lieu parce qu’il s’est un peu trop amusé avant de monter sur scène.

Le guitariste de 75 ans a récemment révélé que le leader de Grateful Dead, Jerry Garcia, lui avait offert des hallucinogènes juste avant de monter sur scène le deuxième jour du festival.

« C’était un vrai test, et le test était: » Tu es plus haut que les fesses d’un astronaute en ce moment avec tout ce que Jerry Garcia a partagé avec moi « », a déclaré Santana au magazine People. « Quand je suis monté sur scène, je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir jouer ? Je ne peux même pas toucher mon nez.' »

En 1969, Santana et son groupe n’avaient pas encore sorti leur premier album lorsque le promoteur de Woodstock, Bill Graham, les a aidés à figurer sur la programmation du festival.

Santana a déclaré au point de vente qu’il avait pris le « médicament » de Garcia, qui, selon le guitariste, était très probablement du peyotl, de la mescaline, de l’ayahuasca ou des champignons.

Après avoir pris la drogue, Santana a dit qu’il avait commencé à avoir des hallucinations et à voir des couleurs. Il a dû « se tourner vers une puissance supérieure » pour se concentrer à nouveau sur la scène.

« C’était comme être dans un kaléidoscope », a déclaré Santana. « Et puis quelqu’un m’a dit: ‘Faites confiance à Dieu. Demandez-lui simplement de vous garder dans le temps et dans l’air.’ Alors j’ai dit : « Dieu, je crois vraiment en toi. Si tu m’aides maintenant, je ne ferai pas caca dans mon pantalon devant tout le monde. » La prochaine chose que j’ai su, nous avons frappé les notes et les gens ont dit ‘Wooo !' »

Même sous l’influence de la drogue, Santana se souvient de son set préféré du festival, qualifiant Sly Stone de « meilleur absolu », Jimi Hendrix arrivant en deuxième position et son groupe en troisième.

« N’importe qui d’autre a dû se battre pour le numéro 3 avec moi et avec notre groupe », se souvient Santana. « Quand je regarde la vidéo, et même si j’y étais, c’était Sly Stone, Jimi Hendrix et Santana, et puis il y avait tous les autres. »

Santana a interprété huit chansons le deuxième jour du festival, et Carlos n’était « absolument pas préparé » à la renommée qui a suivi le festival.

« Bill Graham m’a dit : ‘Après Woodstock, ta tête va être si grosse que tu vas avoir besoin d’un chausse-pied pour entrer dans une pièce.’ Et nous étions comme, ‘Mec, nous ne sommes pas comme ça.’ Et il m’a dit : « Faites-moi confiance » », a-t-il déclaré.

« La prochaine chose que j’ai su, c’est que nous avons reçu notre premier chèque de royalties, et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, regarde tous les zéros à droite.’ J’ai dit : « Remets le chèque à maman pour avoir la maison comme tu as promis de le faire quand tu avais 7 ans à Tijuana. Va chercher la maison, va chercher le réfrigérateur, prends tout ce dont tu as besoin. » »

L’histoire de la vie de Santana sera racontée dans le prochain documentaire, « Carlos », dont la première aura lieu le 17 juin au Tribeca Film Festival.