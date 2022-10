Carlos Sainz surpasse Max Verstappen dans l’entraînement d’ouverture du Texas

Carlos Sainz a devancé le double champion du monde nouvellement acclamé Max Verstappen pour battre les temps de Ferrari lors des premiers essais libres de vendredi matin au Grand Prix des États-Unis.

L’Espagnol a réussi un meilleur tour en une minute et 36,857 secondes pour battre le Néerlandais de Red Bull de 0,224 seconde avec le septuple champion Lewis Hamilton troisième pour Mercedes, à 0,475 seconde de la dérive.

Lance Stroll a terminé quatrième pour une Aston Martin revitalisée devant Sergio Perez de Red Bull, le double champion Fernando Alonso d’Alpine et George Russell de Mercedes.

Pierre Gasly a terminé huitième pour Alpha Tauri devant Lando Norris de McLaren et le quadruple champion Sebatian Vettel, qui a terminé 10e pour Aston Martin dans une séance qui s’est déroulée en grande partie sans incident alors que les équipes exploraient les conditions.

La session a commencé dans des conditions lumineuses et sèches avec un ciel bleu parfait au-dessus de la tête et la star de cinéma hollywoodienne Brad Pitt dans la voie des stands alors que les équipes Alpha Tauri et Aston Martin ouvraient la voie.

Perez a donné le ton dès le début, mais la plupart des attentions dans le paddock sont restées concentrées sur les négociations “silencieuses” en cours de Red Bull avec la FIA sur un “accord de violation acceptée” pour régler la violation par l’équipe du plafond des coûts du sport l’année dernière.

Une conférence de presse prévue avant les essais avait été annulée, laissant l’accent sur l’introduction de cinq pilotes d’essai invités lors des essais d’ouverture avec Ferrari, McLaren, Williams, Alfa Romeo et Haas.

L’un était Antonio Giovinazzi dans la voiture Haas de Kevin Magnussen, mais sa séance s’est terminée tôt lorsqu’il a fait un tête-à-queue au virage six, provoquant un bref drapeau rouge. Le rêve de l’Italien d’un retour en F1 a peut-être également pris fin, donnant une impulsion à la tentative de Mick Schumacher de conserver son siège.

Les autres « rookies » étaient le Russe Robert Shwartzman remplaçant Charles Leclerc, l’Espagnol Alex Palou à la place de Daniel Ricciardo, l’Américain Logan Sargeant dans la voiture de Nicholas Latifi et le Français Theo Pourchaire remplaçant Valtteri Bottas.

Verstappen a rapidement marqué son autorité sur la procédure après 18 minutes en prenant la tête de son premier tour lancé en 1: 38.272, dépassant Ocon d’une demi-seconde. Le champion a coupé cela trois minutes plus tard alors que Perez passait à la deuxième place.

Le Mexicain, confronté à une pénalité sur la grille pour avoir pris un nouveau moteur, a rapidement été révisé par Sainz qui a divisé les Red Bulls avant qu’Alonso, Vettel et Hamilton ne profitent également de sorts en deuxième position.

Au fur et à mesure que les conditions s’amélioraient, de nombreux pilotes ont commencé à pousser et à offrir une gestion spectaculaire de la voiture, l’impressionnant Stroll s’est imposé devant Verstappen après 42 minutes avant d’être éclipsé par Sainz en 1: 36.857.

Hamilton, quintuple vainqueur à Austin, a démontré son affinité avec la piste en se hissant à la deuxième place, mais à près d’une demi-seconde du rythme de l’Espagnol à 12 minutes de la fin.

Verstappen, qui avait glissé au cinquième rang, est passé deuxième, à deux dixièmes de Sainz, avec cinq minutes à faire, malgré un tour imparfait peu de temps avant que Vettel ne sauve sa voiture d’une glissade majeure au virage sept.

“Il doit y avoir un problème avec la voiture car je n’ai pas de train avant à basse vitesse”, se plaint le Néerlandais, qui espère décrocher ce week-end le premier titre constructeurs de Red Bull depuis 2013.

