Carlos Sainz Snr révèle deux vertèbres fracturées après un plongeon brutal la tête la première qui a mis fin à son rallye Dakar dans un accident choquant

Carlos Sainz Snr a révélé qu’il s’était fracturé deux vertèbres après qu’un brutal accident tête première ait mis fin à son rallye Dakar.

La légende du rallye de 60 ans et père de la star de la Formule 1 Carlos Sainz Jr participait à cet événement exténuant pour la 16e fois, seulement pour qu’il se termine par un désastre.

AFP Sainz avait besoin d’un traitement après l’accident

AFP L’accident a laissé son Audi irréparable

Visant sa quatrième victoire au général au marathon emblématique, qui se déroule désormais uniquement au Moyen-Orient, Sainz était en compétition avec l’éventuel champion Nasser Al-Attiyah.

Après avoir remporté la première étape du marathon, Sainz Snr a rencontré un certain nombre de problèmes qui ont mis fin à ses chances de victoire.

Cependant, toujours à la recherche du meilleur résultat possible dans la neuvième étape, Sainz Snr a brutalement franchi une dune, avec son Audi RS Q e-tron E2 plongeant tête la première dans le sable.

Sainz Snr et son copilote Lucas Cruz sont rapidement sortis du véhicule, apportant beaucoup de soulagement après ce qui était un incident très grave.

Le double champion du monde des rallyes a été transporté à l’hôpital par hélicoptère, mais le vol a fait demi-tour lorsqu’il a décidé de continuer. Cependant, son Audi était irréparable.

Et maintenant, de retour en Espagne et subissant d’autres tests, Sainz Snr a révélé que les douleurs de l’accident ne se sont pas atténuées.

‘Clown show’ – Verstappen s’évente alors que la déconnexion du serveur vole la victoire 18 heures dans la course virtuelle Tony Bellew met en garde Francis Ngannou contre la boxe après avoir quitté l’UFC “Ça a été très, très dur pour moi” – Ricky Hatton révèle des textes de Conor Benn Rafael Nadal perd sa raquette dans un moment bizarre et accuse le garçon de balle de l’avoir prise Raducanu rit en signant une énorme photo de son propre visage après avoir remporté le départ en Australie Les stars OnlyFans, YouTubers, Willoughby et Theroux – la nouvelle norme pour la boxe Kyrgios se retire de l’Open d’Australie et partage l’image de ce qui a été drainé du genou finalement Date Chris Eubank Jr vs Liam Smith: heure de début au Royaume-Uni, sous-carte et comment suivre







@dakar Sainz a dépassé la dune

@dakar Et a chuté la tête la première

@dakar Heureusement, les deux pilotes ont rapidement émergé

“A mon retour à Madrid du Rallye Dakar, les maux de dos que j’ai subis après l’incident de l’événement de cette année ont persisté plus longtemps que d’habitude”, a-t-il tweeté.

“Suite à un avis médical, j’ai subi des examens complémentaires pour évaluer en détail l’étendue de la blessure.

« Malheureusement, les résultats n’apportent pas de bonnes nouvelles car je me suis fracturé les vertèbres T5 et T6.

AFP Sainz était dégoûté que son événement se soit terminé tôt

“La bonne chose est que les deux vertèbres sont stables et à partir de ce jour, ma priorité sera de récupérer le plus rapidement possible.

“Merci à tous pour l’amour et le soutien que j’ai reçus ces derniers jours. Je vous tiendrai au courant.”