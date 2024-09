Carlos Sainz, pilote de F1, se réjouit de ses dernières courses en tant que pilote Ferrari : « Personne ne peut lui enlever ça »

Restez informé de toutes les plus grandes histoires de la Formule 1. Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter Prime Tire dans votre boîte de réception chaque lundi et vendredi.

MONZA, Italie — Carlos Sainz n’a pas hésité à admettre que le week-end du Grand Prix d’Italie serait riche en émotions.

La semaine qui précède le Grand Prix à domicile de Ferrari est l’une des plus chargées pour Sainz et son équipe, qui doivent faire face à une pression supplémentaire pour performer. Il est facile de se laisser prendre par le train-train quotidien : marketing, engagements avec les médias et les sponsors, réunions d’ingénieurs et accueil des fans, pour n’en citer que quelques-uns. Des centaines de personnes attendent juste derrière les portes de l’hôtel des pilotes Ferrari, dit-il, pour avoir une chance d’obtenir une photo, un autographe ou simplement pour les encourager.

Lorsqu’il aborde des week-ends comme celui-ci, en course à Monza, Sainz essaie d’être plus présent.

« Le plus souvent, je me retrouve probablement dans une boucle où je pense simplement que ce que je vis est normal parce que cela semble normal et standard maintenant après quatre ans en tant que pilote Ferrari », a déclaré Sainz à L’Athlétique« Il est très facile de tout prendre pour acquis et de penser qu’avoir tous ces gens là-bas est normal, que courir à Monza est normal, que cela devient un travail et une routine. »

Mais son point de vue sur des week-ends comme celui-ci peut se transformer en appréciation. Après tout, Sainz a eu 30 ans récemment. Il a passé 10 ans sur la grille, et le Grand Prix de Singapour marquera son 200e Grand Prix en carrière. Il a rejoint la grille de Formule 1 en 2015 et est devenu pilote Ferrari en 2021. Il a obtenu sa première pole position et sa première victoire avec le Cheval Cabré, accumulant cinq pole positions, 21 podiums et trois victoires au cours des quatre saisons avec l’équipage basé à Maranello. Et à la fin de la saison, Sainz clôturera ce chapitre et se rendra à Grove, en Angleterre, pour rejoindre Williams.

Mais pour l’instant, il se concentre sur l’endroit où se trouvent ses pieds.

« En allant à tant de courses comme celles que nous faisons aujourd’hui, il est très facile de tomber dans le sentiment que tout semble très routinier », a-t-il poursuivi à propos du week-end du Grand Prix d’Italie. « J’essaie donc de m’extraire de ce sentiment et d’être vraiment reconnaissant, et d’essayer de toujours me dire ce que Carlos, quand il avait 11, 12, 13 ans, aurait pensé.

« Si vous lui disiez que je vivrais ces moments-là maintenant, je suis sûr qu’il ne l’aurait pas cru, qu’il en profiterait et qu’il essaierait de les vivre au maximum. »

Surmonter une saison de montagnes russes

Sainz se décrit comme un « penseur à court terme », se concentrant sur la prochaine course ou l’année suivante. Devenir pilote Ferrari est un rêve pour la plupart des concurrents – si ce n’est tous – dans ce sport, étant donné qu’il s’agit de l’une des équipes de F1 les plus performantes.

En tant que pilote de l’écurie Toro Rosso (aujourd’hui RB), il a noué de bonnes relations avec les mécaniciens et ingénieurs italiens. « Je savais qu’ils parlaient de moi en bien aux ingénieurs italiens de Ferrari, car ils volent généralement ensemble, car les bases ne sont qu’à une heure l’une de l’autre », a-t-il déclaré. Et puis je me souviens avoir pensé que peut-être un jour je pourrais être pilote Ferrari.



Sainz ne fermera pas la porte à une réunion avec Ferrari un jour. (Sipa USA)

C’est arrivé en 2021, quatre ans après son chapitre chez Toro Rosso. L’un de ses premiers souvenirs avec Ferrari s’est produit sur un circuit spécial pour l’équipe et l’entreprise : le circuit de Fiorano. Il s’agit d’une piste en forme de huit où Ferrari teste les voitures, située près de l’usine de Maranello. Sainz se souvient d’avoir enfilé le costume rouge et d’être monté dans la voiture rouge, sous les yeux de son père (un champion de rallye automobile bien connu et couronné de succès).

« Je l’ai vu, une petite larme coulant sur son œil, quand ils m’ont dit que j’avais quitté les stands à Fiorano pour mon premier tour d’installation en rouge », a déclaré Sainz. « C’est un souvenir que je n’oublierai jamais. »

Les saisons les plus réussies de Sainz ont eu lieu au cours de ce chapitre avec Ferrari, la première équipe de pointe pour laquelle il a couru. La saison 2024 a marqué la fin de son contrat de deux ans, et il s’épanouit dans la stabilité. Avant Noël l’hiver dernier, Sainz a déclaré que sa priorité était de rester avec le Cheval Cabré. Il semblait y avoir peu de raisons de douter que Ferrari prolongerait son contrat avec Charles Leclerc, gardant ensemble l’un des duos de pilotes les plus compétitifs du sport.

Mais ensuite est arrivé le 1er février 2024.

La nouvelle a éclaté selon laquelle Lewis Hamilton rejoindrait l’équipe italienne en 2025, remplaçant Sainz, ce qui remet en question l’avenir de l’Espagnol. Il est devenu le nom le plus en vogue sur le marché des pilotes, mais la saison idiote s’est prolongée pendant une grande partie de 2024. À ce jour, Sainz décrit toujours cette année comme des « montagnes russes », évoquant le moment fort de sa victoire en Australie (16 jours après une opération pour une appendicite) et la détermination de son avenir dans le sport.

« Ce que j’ai vécu cette année n’est pas idéal pour performer au plus haut niveau en tant qu’athlète », a déclaré Sainz à Monza. « Je pense que tout pilote qui veut performer au plus haut niveau veut avoir son avenir en ordre et ne pas avoir à s’inquiéter de cela, tout en devant performer en Formule 1, dans une équipe qui a déjà beaucoup de pression et beaucoup d’attention et un environnement à haute tension comme chez Ferrari. »

Mais Sainz continue de se montrer présent chaque week-end, sachant que Hamilton le remplacera à la fin de la saison. En repensant à la saison, il a déclaré qu’il était fier de la façon dont il a géré la première moitié de la saison « compte tenu de tout ce que j’ai dû traverser et de la façon dont la saison s’est relativement bien déroulée.

« Mais je crois qu’il y a du temps au tour chez l’athlète quand tout est un peu plus calme. »

Sainz affirme qu’il faut toute son attention et tous ses efforts pour être compétitif dans ce sport. Il consacre tout son entraînement, son temps et sa réflexion à la course et estime que cela l’a aidé à gagner des courses et à performer au niveau qu’il a atteint ces dernières années.

« C’est pourquoi je dis qu’il est également si important de s’assurer que tout est sous contrôle. »



Sainz a disputé son dernier Grand Prix d’Italie avec Ferrari le week-end dernier. (Lars Baron/Getty Images)

« Pas de rancune » à l’aube de l’ère Williams

La poursuite de Williams pour Sainz a commencé fin 2023 lors du GP d’Abou Dhabi, a confirmé le directeur de l’équipe James Vowles fin juillet après avoir annoncé que l’Espagnol rejoindrait l’équipe basée à Grove. Le message de Vowles à Sainz est resté le même.

« Dès le début, je lui ai donné des arguments : « Voilà ce qui va se passer, nous allons reculer, voici pourquoi, voici dans quoi nous investissons, voici ce qui va arriver, voici pourquoi je suis enthousiasmé par ce projet – et c’est à vous de choisir si vous voulez en faire partie », a déclaré Vowles. « « Mais je sais que nous aurons du succès à l’avenir et je sais que cela va nous coûter cher à court terme. » Et je suis convaincu que cette honnêteté et cette transparence ont porté leurs fruits. »

Sainz a appris au cours de sa carrière en F1 à faire confiance à son instinct. Cela remonte à l’époque où il était chez McLaren, où il a obtenu deux podiums en autant de saisons. Il a déclaré : « Je me souviens que je n’ai jamais autant aimé la compétition que lorsque j’étais chez McLaren avec Lando (Norris), avec Andrea Stella, et nous avions une équipe très forte. Et je me souviens avoir quitté cette équipe en pensant que je voulais aller chez Ferrari et y performer, mais je pense que cette équipe va réussir à l’avenir. »

Trois ans plus tard, Sainz avait raison. McLaren est en compétition avec Red Bull pour le titre des constructeurs, avec un écart de seulement huit points. L’aspect humain et la foi dans le succès futur ont pesé dans la décision de rejoindre l’équipe Williams en pleine reconstruction. Ce qui le motive, c’est la façon dont il pourra contribuer à l’avancement du projet.

« Je veux me sentir écouté. Je veux avoir le sentiment de pouvoir aider », a déclaré Sainz à Zandvoort. « Et cela, dans une équipe historique comme Williams, quand ils ont une vision claire et qu’ils sont très engagés pour ramener l’équipe au premier plan avec des partenaires d’investissement très clairs, c’est quelque chose qui était important pour moi. »

Sainz va peut-être rejoindre une équipe anglaise la saison prochaine, mais il ne ferme pas complètement la porte à Ferrari. Et ce n’est pas une surprise. Il a déclaré que leur relation n’était pas rompue – la séparation est « circonstancielle ».

« Le fait que je parte à la fin de l’année ne me pose aucun problème, a-t-il poursuivi. Un septuple champion du monde a voulu rejoindre Ferrari dans les dernières années de sa carrière, et j’ai dû m’effacer et laisser ma place à Lewis. Je n’ai aucune rancune à ce sujet. »

« J’ai probablement encore cinq à dix ans de carrière devant moi. Alors pourquoi fermerais-je la porte à un éventuel retour ? »

« Toujours pilote Ferrari »

Alors que Sainz escaladait le muret des stands et jetait un œil à travers le grillage, la foule vêtue de la tenue Rosso Corsa l’acclamait. Leclerc a remporté le Grand Prix d’Italie ce week-end-là, mais c’était en partie grâce à Sainz.

Sainz a grandement contribué à la victoire de Leclerc et Ferrari à domicile en tenant le rythme de Piastri. L’Australien s’est arrêté au 38e tour sur 53, remontant rapidement du terrain au fil de la course. Mais pour rattraper Leclerc, Piastri devait dépasser plusieurs retardataires et Sainz. Après la course, il a déclaré qu’il savait que le pilote McLaren revenait sur lui et qu’il savait quels étaient les enjeux.

« J’ai fait de mon mieux pour le ralentir d’un tour. Ensuite, il était évidemment une seconde et demie plus rapide à ce stade, donc à Monza, on ne peut pas faire plus qu’un tour. »

Cela a fini par suffire. Sainz n’a pas terminé sur le podium, mais Piastri a terminé sa journée en deuxième position, à 2,664 secondes de Leclerc.



Sainz n’est pas monté sur le podium mais a contribué à assurer la victoire de Ferrari. (Clive Rose/Getty Images)

« Ce fut un week-end incroyable pour moi. J’ai beaucoup apprécié. C’est dommage de ne pas être sur le podium aujourd’hui. En même temps, j’ai l’impression qu’aujourd’hui, c’était un peu comme un tirage au sort pour savoir s’il fallait rester en piste ou non, faire les choses correctement », a déclaré Sainz. « Charles a réussi avec l’équipe. Avec moi, si nous voulions être dans la bagarre, nous aurions probablement dû rester dans le train avec les voitures devant après le premier arrêt aux stands. Nous avons tout simplement perdu la chance de monter sur le podium.

« Honnêtement, je suis très content de voir l’équipe gagner ici ce week-end. J’aurais aimé être sur le podium avec Charles, mais je pense qu’il mérite la victoire plus que quiconque aujourd’hui, alors félicitations. »

L’Espagnol quittera peut-être l’équipe à la fin de la saison, mais une partie des fans de Ferrari continueront probablement de suivre sa carrière. Sebastian Vettel a dit un jour : « Tout le monde est fan de Ferrari. Même s’ils disent qu’ils ne le sont pas, ils sont fans de Ferrari. » On pourrait en dire autant des anciens pilotes de Ferrari. Ils ne porteront peut-être pas la combinaison Rosso Corsa, mais ils feront toujours partie de Ferrari.

« Il y a de nombreux exemples sur la grille ou dans le passé où à chaque fois il y a eu un pilote Ferrari qui a évidemment eu du succès, mais aussi une bonne relation avec les tifosi, qui a ensuite été rappelé et a été très bien traité par les tifosi du monde entier, où qu’ils aillent », a déclaré Sainz.

« Je crois que c’est aussi mon cas. C’est pourquoi j’ai toujours dit qu’une fois que vous êtes pilote Ferrari, vous êtes toujours pilote Ferrari. Personne ne peut vous enlever ça. J’ai eu le plaisir de le faire ces quatre dernières années et oui, je vais en profiter autant que possible. »

