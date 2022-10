Carlos Sainz mène Ferrari One-two alors que Max Verstappen se débat lors des essais du vendredi

Carlos Sainz et Charles Leclerc ont propulsé leurs Ferrari à un doublé lors des deuxièmes essais vendredi pour le Grand Prix de Singapour, tandis que le leader du championnat en fuite Max Verstappen et Red Bull ont eu du mal lors du retour de la Formule 1 en Asie.

Le Néerlandais a fêté ses 25 ans vendredi avec un gâteau dans l’hospitalité de l’équipe Red Bull avant la première séance, puis a passé la majeure partie de la seconde dans le garage avec des mécaniciens travaillant sur la configuration de sa suspension avant.

Verstappen, qui peut conserver son championnat du monde de Formule 1 avec une victoire dimanche si d’autres résultats vont dans son sens, est sorti tard dans la séance d’une heure pour un tour de simulation de qualification.

Son temps de 1min 42.926sec n’était suffisant que pour la quatrième place, 0.339sec derrière Sainz qui a réussi un temps de 1:42.587 autour du circuit urbain de Marina Bay.

“Je pense que cela a plutôt bien commencé et que la voiture fonctionnait assez bien en FP1, puis pour FP2, nous voulions essayer quelques choses”, a déclaré Verstappen.

“Ils ont juste mis un peu plus de temps à changer, tout d’abord, puis nous avons voulu essayer autre chose, et cela a pris assez de temps pour changer à nouveau, donc nous ne pouvions pas vraiment courir beaucoup.

“C’est pourquoi ce n’est pas vraiment représentatif de ce que nous avons montré dans FP2”, a ajouté Verstappen. “Mais il y a place à l’amélioration.”

Leclerc a affiché un temps de 1:42.795, 0.208sec derrière son coéquipier, et la Mercedes de George Russell a terminé troisième à 1:42.911.

Plus tôt, Lewis Hamilton avait créé la surprise avec le temps le plus rapide lors de la séance d’essais d’ouverture du premier week-end de course à Singapour depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid.

“Maux de tête” d’Hamilton

C’était la première fois que Hamilton était en tête des feuilles de temps cette saison, lui donnant l’espoir de pouvoir remporter une première victoire en Grand Prix en 2022 et de maintenir sa série de victoires à chaque saison depuis ses débuts en 2007.

Mais le septuple champion du monde a ensuite eu des problèmes de stabilité sur les bosses et les bordures, ce qui l’a poussé à s’éloigner dans le dernier virage de son dernier tour rapide pour le laisser cinquième, à 0,595 s de Sainz.

“Cela a bien commencé”, a déclaré Hamilton aux journalistes. “Ce n’était pas aussi bon lors de la deuxième session, mais à peu près comme tous les autres week-ends.

“La voiture est telle qu’elle est et rebondit comme une folle, mais nous n’avons pas l’impression d’être massivement absents ce week-end.”

L’épreuve de Singapour est qualifiée de la plus exigeante du calendrier par les pilotes en raison de la nature du circuit urbain, avec 23 virages et environ 91 changements de vitesse par tour.

Ajoutez à cela la chaleur et l’humidité de la cité-état tropicale et même Hamilton, qui a remporté quatre victoires à Singapour, souffrait.

“Je me suis définitivement senti un peu déshydraté après cette séance et très chaud”, a-t-il déclaré.

“Mais le plus gros problème était littéralement que vous rebondissiez tellement que vous avez juste mal à la tête tout le temps et c’est une piste très cahoteuse.”

L’Alpine d’Esteban Ocon est arrivée au sixième rang devant Valtteri Bottas d’Alfa Romeo.

L’Espagnol Fernando Alonso, qui prendra le départ d’un 350e Grand Prix record dimanche, un de plus que la précédente marque de tous les temps de Kimi Raikkonen, a été le huitième plus rapide dans son Alpine.

Red Bull avait semblé plus compétitif au début, mais les deux voitures ont souffert de problèmes de réglage sous les lumières lors de la séance de nuit avec Sergio Perez neuvième, à 1,3 seconde de Sainz.

Verstappen a une avance presque inattaquable dans la course au titre mais doit gagner la course de dimanche et voir ses plus proches rivaux faiblir pour décrocher avec cinq courses à disputer, sinon le combat se poursuivra au Japon la semaine prochaine.

Le rythme d’un tour en qualifications est crucial à Singapour, où la pole position est un énorme avantage sur une piste serrée qui offre peu d’occasions de dépasser.

Alex Albon a été encouragé en effectuant deux séances dans sa Williams moins de trois semaines après une appendicite et des complications de la chirurgie.

Le pilote thaïlandais d’origine britannique a terminé 16e dans les deux cas, un test sévère de sa condition physique dans la chaleur et l’humidité de Singapour.

Il y a eu un drame au garage AlphaTauri lorsque Pierre Gasly a dû sauter de sa voiture avec des flammes au-dessus de sa tête. Ils ont été rapidement éteints par l’équipe au stand et le Français est revenu en piste quelques minutes plus tard indemne.

