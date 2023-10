Carlos Sainz : Le pilote Ferrari affirme que la relation avec l’équipe « ne fait aucun doute » avant les négociations contractuelles attendues

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Carlos Sainz de Ferrari a parlé de son avenir avant le Grand Prix du Qatar

Carlos Sainz de Ferrari a parlé de son avenir avant le Grand Prix du Qatar

Carlos Sainz a déclaré qu’il n’y avait « aucun doute » que sa relation avec Ferrari fonctionnait bien, et a réitéré son désir de sceller une prolongation de contrat avec l’équipe italienne.

Sainz et son coéquipier Charles Leclerc sont sous contrat jusqu’à la fin de 2024, mais l’Espagnol a exprimé son intention de ne pas vouloir aborder la saison prochaine sans que son avenir à moyen et long terme ne soit résolu.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Fred Vasseur, a déclaré tout au long de la campagne 2023 décevante de l’équipe que l’accent avait été mis sur l’amélioration de la voiture et que les négociations contractuelles pourraient attendre la fin de la saison.

Sainz a peut-être renforcé sa position de négociation avec une solide forme, ponctuée par une victoire au Grand Prix de Singapour en septembre, qui fait de lui le seul pilote non Red Bull à avoir remporté une course cette saison.

Lorsqu’on lui a demandé si la victoire avait renforcé la confiance dans le fait que les choses se passaient bien pour le pilote et l’équipe, Sainz a répondu : « Pour moi, cela n’a jamais fait de doute.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell s’écrase dans le dernier tour d’un passionnant Grand Prix de Singapour alors que Carlos Sainz s’accroche pour gagner George Russell s’écrase dans le dernier tour d’un passionnant Grand Prix de Singapour alors que Carlos Sainz s’accroche pour gagner

« Je pense qu’il n’y a jamais eu de doute sur le fait que je suis très à l’aise chez Ferrari, que je veux être ici à moyen et long terme.

« Aussi, le fait qu’il y a toujours eu une grande confiance entre chaque partie. Pour moi, les victoires et les podiums, la seule chose qu’ils font, c’est rassurer tout ce que nous savions déjà.

« J’espère que l’hiver sera une bonne opportunité pour trouver un accord et continuer à travailler à l’avenir car c’est l’endroit pour lequel j’aime piloter, et je me vois piloter et essayer d’aider un championnat du monde bientôt. »

Vasseur : Sainz a franchi une nouvelle étape

Leclerc a longtemps été considéré comme le pilote le plus susceptible de mettre fin à la sécheresse du championnat Ferrari, mais Sainz surclassant régulièrement le Monégasque ces derniers mois a sans aucun doute rendu la hiérarchie moins claire à l’approche d’une saison 2024 où l’équipe italienne espère défier Red Bull.

Vasseur est impressionné par le développement de Sainz et a déclaré que le caractère difficile de la victoire du joueur de 29 ans à Singapour montrait qu’il avait franchi « une nouvelle étape ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sur le podcast Sky Sports F1, Simon Lazenby et Anthony Davidson discutent de la force de l’équipage de Ferrari. Sur le podcast Sky Sports F1, Simon Lazenby et Anthony Davidson discutent de la force de l’équipage de Ferrari.

« Quand je disais que (la victoire) était importante pour la confiance en soi, je pensais aussi à Carlos », a déclaré Vasseur.

« Ce n’est pas seulement un vainqueur, c’est une victoire populaire pour moi avec la pole position, avec une bonne stratégie et les 10 derniers tours, il a su rester calme, garder son sang-froid, gérer la situation.

« Il savait qu’il avait intérêt à garder Lando dans la zone DRS et il l’a très bien fait. Je pense que pour lui, c’est sûr, c’est un pas en avant.

« Gagner est une chose, mais gagner avec la pole position et ce genre de course, c’est une autre étape. »

Regardez la Formule 1 revenir au Texas pour le Grand Prix des États-Unis et un autre week-end de sprint en direct sur Sky Sports F1 du 20 au 22 octobre. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT