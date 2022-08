Carlos Sainz et Charles Leclerc de Ferrari dominent les essais d’ouverture

Carlos Sainz a dominé les temps devant son coéquipier Charles Leclerc alors que Ferrari a réalisé un doublé retentissant devant le champion du monde et leader de la série Red Bull Max Verstappen lors des essais d’ouverture de vendredi au Grand Prix de Belgique.

L’Espagnol a signé le meilleur tour en une minute et 46,538 secondes pour devancer son partenaire monégasque de près d’un dixième de seconde.

Verstappen, qui mène la course au titre avec 80 points, était à la dérive de 1,2 seconde lors d’une séance intrigante courue dans des conditions sèches jusqu’à une averse tardive.

George Russell a terminé quatrième pour Mercedes en 1: 47.396 devant Lance Stroll d’Aston Martin, Alex Albon de Williams et un Daniel Ricciardo ravivé qui a terminé septième pour McLaren, deux jours après avoir annoncé sa sortie anticipée de l’équipe plus tard cette année.

Yuki Tsunoda a terminé huitième pour Alpha Tauri devant le septuple champion Lewis Hamilton dans la deuxième Mercedes et Sergio Perez, qui a terminé 10e dans la deuxième Red Bull.

La séance a commencé dans des conditions sèches mais couvertes après une nouvelle importante le matin, lorsque Audi a confirmé son entrée en tant que fournisseur de moteurs à partir de 2026, qui devrait être avec Sauber.

Ils courent actuellement sous le nom d’Alfa Romeo avec un moteur Ferrari – bien que le sponsor italien ait également annoncé vendredi qu’il mettrait fin au partenariat à la fin de 2023.

Après la «pause estivale», les équipes sont revenues avec des packages de mise à niveau, notamment Mercedes et McLaren, alors qu’elles envisageaient une amélioration continue des résultats dans la dernière partie de la saison.

Une fois que l’action a commencé, il était bientôt clair que les suspects habituels ouvriraient la voie avec Sainz, Verstappen et Leclerc établissant le rythme précoce et échangeant des places au-dessus des moniteurs de chronométrage.

Un problème électrique pour Kevin Magnussen dans sa Haas a conduit à un drapeau rouge après 37 minutes et à une pause de 12 minutes avant que de fortes pluies n’annoncent la reprise de l’action pour les sept dernières minutes.

La course belge a marqué non seulement le retour des courses après les vacances d’été, mais aussi l’introduction d’un nouvel ensemble de contrôles pour réduire le «marsouinage» qui avait tourmenté de nombreuses équipes dans la première partie de la saison.

En plus de tout cela, Verstappen et Leclerc font face à de lourdes pénalités sur la grille ce week-end, ainsi que Norris et Ocon, pour avoir pris de nouvelles pièces de bloc d’alimentation pour leurs voitures.

