Carlos Sainz en tête lors des premiers essais

Carlos Sainz a dominé les temps de Ferrari devant le leader de la série Red Bull Max Verstappen lors des essais d’ouverture de vendredi pour le Grand Prix de Hongrie de ce week-end.

L’Espagnol de 27 ans a réalisé le meilleur tour en une minute et 18,750 secondes pour devancer le champion du monde de 0,130 seconde avec Charles Leclerc, dans la deuxième Ferrari, prenant la troisième place devant Lando Norris de McLaren.

George Russell a terminé cinquième pour Mercedes devant Sergio Perez de Red Bull, le septuple champion Lewis Hamilton dans la deuxième Mercedes et Daniel Ricciardo de McLaren.

Esteban Ocon est neuvième devant son coéquipier alpin Fernando Alonso, qui fêtait ses 41 ans.

Les deux Aston Martin de Sebastian Vettel et Lance Stroll, qui partent à la retraite et qui utilisent une voiture mise à jour avec un nouvel aileron arrière, ont terminé 11e et 12e.

Dans des conditions chaudes et sèches sur le Hungaroring serré et sinueux, à 20 kilomètres au nord de la capitale, les suspects habituels ont été les premiers à réaliser des temps rapides avec Sainz et Verstappen en duel dans les premières minutes.

Leclerc a pris l’initiative après 12 minutes avec un tour en 1:20.225, un coup de fouet à son moral alors qu’il cherchait à effacer toute gueule de bois de la sortie fracassante de dimanche dernier du Grand Prix de France.

Sainz a riposté cinq minutes plus tard avant que son coéquipier Ferrari ne réponde avec le premier tour en moins de 1h20, un exploit réalisé immédiatement par Verstappen alors que le trio de tête donnait le ton.

Leclerc et Sainz ont ensuite échangé des tours, Verstappen restant proche dans le temps jusqu’à ce qu’ils soient séparés par Russell alors que les équipes commençaient à utiliser des pneus tendres. Cela a livré une rivalité plus serrée avec Verstappen brièvement au sommet avant que Sainz ne reprenne en P1.

Aston Martin, après avoir introduit un nouvel aileron arrière “fauteuil”, semblait prendre son temps pour comprendre son potentiel avec les quadruples champions Vettel et Stroll occupant des positions intermédiaires.

Le siège bientôt vacant de Vettel était un sujet majeur de spéculation sur le paddock et cela n’a pas été calmé par l’aveu du pilote allemand de 35 ans qu’il avait proposé à son compatriote et protégé Mick Schumacher de lui succéder.

“J’ai mon opinion”, a-t-il déclaré. “Je pense très fort à Mick. Je ne suis pas tout à fait objectif, bien sûr, car je suis très proche de lui, mais je pense que c’est un excellent pilote et un excellent apprenant. Mais ce n’est pas ma décision.”

