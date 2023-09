Carlos Sainz de Ferrari en pole position pour le GP de Singapour après l’absence de Verstappen en Q2

Carlos Sainz a décroché la pole position sur une Ferrari samedi pour le Grand Prix de Singapour après une séance de qualification dramatique au cours de laquelle le leader du championnat du monde Max Verstappen et son coéquipier Red Bull Sergio Perez n’ont pas réussi à se classer dans le top 10.

Le tour de Sainz de 1 min 30,984 secondes a devancé la Mercedes de George Russell de 0,072 seconde et la deuxième Ferrari de Charles Leclerc qui était troisième, 0,007 seconde plus loin.

Red Bull avait eu du mal à trouver le rythme tout le week-end, mais personne ne s’attendait à ce que Verstappen, qui a remporté les 10 dernières courses consécutives, termine 11e en Q2 et soit éliminé avec Perez, 13e.

Sainz partira de la pole pour le deuxième Grand Prix consécutif après avoir également été le plus rapide au GP d’Italie il y a deux semaines.

« Un peu comme Monza en fait, nous avons démarré dès les FP1. Je me suis senti très confiant tout au long des séances et j’ai réussi en Q3″, a déclaré Sainz, qui a également dominé la feuille des temps lors de la troisième séance d’essais libres de samedi.

« Je me suis simplement concentré sur le fait de ne commettre aucune erreur sur ce tour. Garder la propreté à Singapour est généralement payant. »

Russell s’élancera de la première ligne pour la première fois depuis le Grand Prix d’Australie début avril.

« Vraiment content de ce week-end dans son ensemble », a déclaré l’Anglais. « Je me sentais vraiment en confiance dans la voiture, l’équipe a fait un excellent travail avec la stratégie.

« Nous avons une stratégie décalée par rapport à tout le monde, nous avons donc demain un train de pneus médium supplémentaire que personne autour de nous n’a.

« Donc, arriver en Q3 et être au premier rang avec un avantage stratégique demain est un endroit passionnant. »

Verstappen vise un troisième titre mondial et possède une énorme avance de 145 points sur Perez.

Mais le Néerlandais n’a jamais triomphé sous les projecteurs à Singapour et fait face à une tâche presque impossible pour mettre fin à la sécheresse après un week-end torride où les Red Bulls étaient loin du rythme.

C’était la première fois depuis le Grand Prix de Russie en 2018 qu’aucune des deux Red Bull ne parvenait à accéder à la Q3.

Perez a gagné à Singapour l’année dernière depuis la deuxième place sur la grille, mais prendra son 250e départ en Grand Prix lors de la course de dimanche soir depuis la moitié arrière de la grille.

Red Bull a remporté les 14 courses jusqu’à présent cette saison, mais le circuit urbain de Marina Bay à Singapour s’annonce comme le plus grand défi dans la quête sans précédent de l’équipe pour remporter les 22 courses.

Verstappen a remporté 12 des 14 courses cette saison, Perez étant le seul autre pilote à franchir le drapeau à damier.

La McLaren de Lando Norris rejoindra Leclerc sur la deuxième ligne de la grille pour la course nocturne de dimanche.

« Tout était très serré, Mercedes était également très forte aujourd’hui », a déclaré Leclerc.

« Malheureusement, j’ai manqué un petit peu le temps de gagner quelques places. Carlos a fait un excellent travail pour obtenir un 1-3 pour demain.

« Nous ne nous attendions pas à être aussi compétitifs sur une piste comme celle-ci. C’est un bon signe pour l’avenir. »

Lewis Hamilton et Kevin Magnussen ont terminé respectivement cinquième et sixième et occuperont la troisième ligne suivis de Fernando Alonso, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg et Liam Lawson.

Plus tôt, la Q1 avait été interrompue prématurément par un drapeau rouge après que Lance Stroll ait écrasé de manière spectaculaire son Aston Martin en entrant dans la ligne droite des stands à la fin d’un tour chaud.

Un énorme impact contre le mur a fait partir sa voiture en tête-à-queue sur la piste, les roues et la carrosserie volant.

Lando Norris était juste derrière et a bien fait d’éviter l’épave de sa McLaren.

L’accident a éliminé Stroll, qui a remarquablement réussi à s’en sortir sans aide. Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Logan Sargeant et Zhou Guanyu n’ont pas non plus réussi à se qualifier pour la Q2.

