Carlos Sainz de Ferrari décroche la pole pour le Grand Prix des États-Unis à Austin

Carlos Sainz a devancé son coéquipier Charles Leclerc pour prendre la pole position alors que Ferrari dominait les qualifications tendues de samedi pour le Grand Prix des États-Unis de dimanche.

L’Espagnol a réalisé un dernier tour lancé en 1 minute et 34,356 secondes pour devancer son partenaire monégasque de 0,065 seconde, laissant le champion du monde Max Verstappen de Red Bull troisième, le jour où le fondateur et copropriétaire de son équipe Dietrich Mateschitz est décédé à l’âge de 78 ans.

Alors que Leclerc écope d’une pénalité sur la grille, le Néerlandais Verstappen partira deuxième dimanche aux côtés de Sainz au premier rang alors qu’il vise une 13e victoire record de la saison pour aider Red Bull à décrocher son cinquième titre de constructeurs.

Son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez, qui encourt également une pénalité sur la grille, a terminé quatrième devant le septuple champion Lewis Hamilton et son coéquipier chez Mercedes George Russell, Lance Stroll d’Aston Martin et Lando Norris de McLaren.

“Je savais que ça allait arriver les garçons, je le savais”, a déclaré Sainz après avoir décroché sa troisième pole de la saison.

« C’était très amusant, très délicat avec les rafales de vent, mais j’ai réussi à faire un bon tour sans faire d’erreur. Cette pole a mis du temps à arriver sur le sec – Red Bull est toujours favori car ils ont plus de rythme de course », a-t-il ajouté.

L’équipe Red Bull avait été informée du décès de Mateschitz avant les qualifications et Verstappen a déclaré que la journée avait été difficile.

“Cela a été une mauvaise nouvelle pour tout le monde – pour Red Bull, pour le sport et pour moi – en général, dans ma carrière et dans ma vie. C’est une journée très difficile. Nous avons raté un peu les qualifications, mais il y a une course demain et nous essaierons de le faire pour lui », a-t-il déclaré.

– ‘Grande tristesse’ –

La session a commencé dans une atmosphère sombre avec des hommages de Formule 1, Ferrari, Mercedes et bien d’autres avant l’action devant une foule à guichets fermés sur le Circuit des Amériques où plus de 400 000 fans étaient attendus tout au long de ce week-end.

“C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de l’un des entrepreneurs les plus grands et les plus visionnaires au monde”, a déclaré son compatriote Toto Wolff, chef d’équipe chez Mercedes.

Après que Mick Schumacher, luttant pour son avenir, soit brièvement arrivé en tête de l’équipe américaine Haas, le service normal a repris avec Verstappen, Leclerc puis Sainz prenant le contrôle sous le chaud soleil texan de fin d’après-midi.

Dans une lutte serrée, Schumacher a filé au premier virage et a rejoint son coéquipier de Haas, Kevin Magnussen, un déçu Daniel Ricciardo de McLaren et Esteban Ocon d’Alpine, et Latifi, en prenant une sortie anticipée.

Alex Albon de Williams a de nouveau mené les premiers coureurs en Q2, alors que Valtteri Bottas d’Alfa Romeo a brièvement devancé Leclerc avant que Ferrari ne déploie ses muscles pour dominer et ravir la foule d’Austin, Verstappen prenant la deuxième place, à seulement 0,048 seconde de retard.

Une autre série de drames tardifs a vu le meilleur tour de Zhou Guanyu dans son Alfa Romeo abandonné, pour avoir dépassé les limites de la piste, promu Norris à la 10e place et une place dans le top dix en fusillade.

Les Chinois sont sortis avec Albon, le quadruple champion d’Aston Martin, Sebastian Vettel, qui a commencé sa carrière en tant que protégé de Red Bull avec Toro Rosso, Pierre Gasly d’Alpha Tauri, l’équipe de réserve moderne de Red Bull, et son coéquipier Yuki Tsunoda.

Neuf des dix meilleurs coureurs ont rapidement reculé, seul Stroll retardant son entrée sur une dernière série de softs, mais tous sachant que Leclerc faisait face à une pénalité de 10 places sur la grille pour avoir pris un nouveau moteur tandis que Perez et Alonso étaient fixés pour cinq- placer des gouttes pour prendre les composants de l’unité de puissance.

Cela a invité les équipes rivales à réfléchir attentivement à leur stratégie alors que Leclerc et Sainz passaient premier et deuxième devant Hamilton, avec Verstappen quatrième, lors de leurs premières courses pour organiser une finale tendue.

Le double champion Fernando Alonso a terminé neuvième pour Alpine et Bottas 10e.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici