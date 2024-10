Carlos Rodón réalise une sortie magistrale alors que les Yankees remportent le premier match de l’ALCS contre les Guardians : points à retenir

Par Tyler Kepner, Chris Kirschner, Brendan Kuty et Zack Meisel

NEW YORK – Les Yankees de New York ont ​​frappé les premiers dans la série de championnats de la Ligue américaine, lundi, en utilisant une formule familière lors d’une victoire de 5-2 contre les Guardians de Cleveland dans le Bronx.

Ils ont obtenu six solides manches de leur partant, Carlos Rodón. Ils ont réussi six buts sur balles en neuf frappeurs aux troisième et quatrième manches. Ils ont obtenu des circuits de deux de leurs meilleurs cogneurs, Juan Soto et Giancarlo Stanton, et un soulagement stellaire de Clay Holmes et Luke Weaver, qui ont récolté les cinq derniers retraits pour l’arrêt.

Après une nuit mouvementée sur le monticule lundi – le releveur Joey Cantillo a réalisé quatre lancers sauvages, un record de l’AL pour un match éliminatoire – les Guardians se tourneront vers leur as, Tanner Bibee, et un nouvel enclos des releveurs lors du deuxième match de mardi. Mais ils affronteront le meilleur partant des Yankees, Gerrit Cole, qui avait l’air vif à Kansas City la semaine dernière dans la série décisive de la division.

Le Juan générationnel. pic.twitter.com/GFH08rJE0f – Yankees de New York (@Yankees) 15 octobre 2024

Rédemption pour Rodón

Rodón a noté à quel point Gerrit Cole était un « robot » lors de sa sortie contre les Royals de Kansas City lors du quatrième match de la série de divisions de la Ligue américaine. Rodón voulait ressembler davantage à Cole lorsqu’il a pris le ballon lors du premier match de la série de championnats de la Ligue américaine. Il devait mieux maîtriser ses émotions, ce qu’il n’a pas réussi lors du deuxième match de l’ALDS. Lundi, Rodón était une machine à lancer des frappes, sans émotion.

Rodón a livré une performance magistrale contre les Guardians, disputant six manches tout en les limitant à seulement trois coups sûrs et un point, survenu sur un circuit en solo de l’arrêt-court Brayan Rocchio en sixième. Rodón a accumulé neuf retraits au bâton et 25 balançoires et ratés, le plus grand nombre par un lanceur des Yankees en séries éliminatoires au cours de l’ère du suivi du lancer (2008).

Les Yankees ont débattu entre Rodón et Clarke Schmidt pour le premier match. Ils ont finalement choisi Rodón parce qu’ils pensaient que son arsenal jouerait bien contre les Guardians, même s’ils étaient l’une des meilleures équipes de la MLB contre les lanceurs gauchers en saison régulière.

Cela n’avait pas d’importance. Rodón a livré une sortie qui a rappelé aux Yankees pourquoi ils lui avaient payé 162 millions de dollars il y a deux intersaisons.

Les gardiens souffrent d’un enfer

Voici comment la troisième manche s’est déroulée pour Cleveland : coup de circuit, marche, un bref délai pour que les entraîneurs vérifient Cobb, retrait au bâton, marche, flyout, marche, changement de lanceur, un lancer sauvage marquant une course, marche, un autre lancer sauvage marquant une course. , barré. Cela représente trois points sur un coup sûr et, pour la plupart, les frappeurs des Yankees devaient simplement rester dans la surface du frappeur et ne pas bouger. Cobb est sorti après 2 2/3 de manches, après avoir lancé 65 lancers.

Cantillo, dont le premier lancer d’échauffement s’est rendu jusqu’au filet de sécurité, n’avait aucun semblant de commandement dans un endroit n’offrant aucune marge d’erreur. Seuls sept de ses 21 lancers étaient des strikes. La recrue a affronté quatre frappeurs, a délivré trois buts sur balles et a lancé quatre lancers sauvages, le même nombre qu’il a totalisé en 38 2/3 de manches en saison régulière.

Les Guardians se sont appuyés sur leur enclos pour dépasser les Tigers de Détroit en cinq matchs dans l’ALDS, et pour faire bonne mesure. Les releveurs de Cleveland ont affiché la meilleure MPM de la ligue, soit plus d’un demi-point de mieux que tout autre enclos des releveurs. Mais pour survivre à une série de sept matchs contre les Yankees, ils auront besoin de plus de compétences de la part de leurs partants. S’il y a un côté positif dans la défaite du premier match, c’est que Pedro Avila – ajouté à la liste de l’ALCS après avoir été pom-pom girl en chef pendant l’ALDS – a mâché 2 2/3 de manches en relève de Cantillo. Cela a permis au manager Stephen Vogt d’éviter ses quatre releveurs principaux : Cade Smith, Tim Herrin, Hunter Gaddis et Emmanuel Clase.

Les Yankees suivent le bon plan

Quel que soit le scénario que les Yankees avaient écrit pour le premier match, ce n’était probablement pas meilleur que la façon dont les choses se sont réellement déroulées pour eux.

Ils ont peut-être reçu la meilleure performance de Rodón en tenue à fines rayures. Ils ont exercé une pression précoce sur Cobb, l’éliminant après 2 2/3 de manches et ont évité d’avoir à affronter Cade Smith et Emmanuel Clase, les meilleures armes de l’enclos des releveurs des Guardians.

Leurs grosses chauves-souris jouaient également un rôle principal. Soto a commencé le score avec un circuit en solo en troisième manche contre Cobb, qu’il possédait au cours de sa carrière au début de la soirée. Aaron Judge a contribué une mouche sacrificielle et a marqué un point. Stanton a décoché un circuit en solo pour prolonger son avance à 5-1 en septième manche. Même Anthony Rizzo a contribué avec un simple au milieu lors de sa première présence au bâton et un but sur balles – les deux doigts fracturés de sa main droite, qui l’ont empêché de participer à l’ALDS, ne l’ont clairement pas dérangé beaucoup. Oui, deux des courses des Yankees se sont déroulées sur des terrains sauvages, mais ils se sont mis en position de capitaliser sur les erreurs de Cleveland.

Stan à côté de moi. pic.twitter.com/LTvFe0phAA – Yankees de New York (@Yankees) 15 octobre 2024

Les choses sont devenues difficiles au huitième lorsque Tim Hill a abandonné trois simples consécutifs avec un retrait et a été frappé par un appel d’interférence de coureur, ce qui a conduit les Guardians à marquer ensemble un point. Mais ensuite, Weaver est entré avec des coureurs dans les virages, obligeant immédiatement le frappeur de pincement Will Brennan à retirer et le futur membre du Temple de la renommée José Ramírez à se retirer pour mettre fin à la menace. Weaver a travaillé autour d’un but sur balles pour une neuvième manche plutôt facile et son quatrième arrêt des séries éliminatoires.

Pour les Yankees, gagner le premier match à domicile était énorme – et la façon dont ils l’ont fait était tout aussi importante. Il devrait servir de modèle pour le reste de l’ALCS.

L’ordre du milieu des Gardiens reste froid

Le tiers médian de l’ordre de Cleveland – José Ramírez, Lane Thomas et Josh Naylor – se sont combinés pour obtenir un score de 0 sur 11. Thomas, évidemment, a réalisé deux des swings les plus importants des Guardians de la saison pendant l’ALDS. Ramírez et Naylor, cependant, n’ont pas encore trouvé de rythme au marbre en octobre.

Au lieu de cela, la petite attaque produite par Cleveland provenait de deux sources familières : le premier frappeur Steven Kwan et le frappeur n°9 Brayan Rocchio, qui ont chacun réussi au moins un coup sûr dans les six matchs éliminatoires des Guardians. Rocchio a réussi un circuit au champ gauche en sixième. Au huitième, il a réussi un simple et s’est avancé au deuxième rang suite à l’interférence du lanceur Tim Hill, qui lui a bloqué le chemin près du premier but. (Les fans ont dirigé un chant d’anatomie du bas du corps vers l’arbitre du premier but Dan Iassogna après la décision.) Rocchio a réussi huit coups sûrs en 19 au bâton ces séries éliminatoires. Sa séquence de six matchs avec coup sûr pour commencer sa carrière en séries éliminatoires a égalé Lonnie Chisenhall (2013-16) et Jhonny Peralta (2007) pour le record de franchise. Rocchio n’a jamais réalisé une séquence de coups sûrs de plus de quatre matchs au cours de la saison régulière.

Le curieux sous défensif tardif des Yankees

Oswaldo Cabrera a remplacé Anthony Rizzo pour la défense en neuvième manche. Avant le match, Rizzo a déclaré qu’il devrait gérer sa tolérance à la douleur alors qu’il se remet de deux doigts cassés à la main droite.

Cabrera n’est pas un meilleur défenseur que l’ancien vainqueur du Gold Glove. On ne sait pas pourquoi Rizzo a été retiré, mais le manager des Yankees, Aaron Boone, sera interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse d’après-match.

(Photo du haut de Carlos Rodón : Sarah Stier / Getty Images)